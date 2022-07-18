《神州經脈》銀保監要求保交樓 A場強勁反彈 外資結束五日流出

滬深股市在上周創下近三個月最大單周跌幅後周一（18日）強勁反彈。房地產融資呈現回暖趨勢，銀保監要求做好「保交樓」金融服務，努力保持房地產市場運行平穩有序。憧憬「爛尾樓」危機有望解除，滬深股市今早齊齊高開，滬綜指高開0.22%後愈升愈有，收市漲1.55%，報3278.10點，深成指漲0.98%，創業板指更彈1.44%。

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個股呈現普漲態勢，兩市超4000股飄紅，超百股漲停，地產、光伏、環保板塊走強，半導體板塊走低，CRO概念股跳水。兩市全日成交10214億元（人民幣．下同），按日少6.1%，連續3個交易日突破1萬億元；外資淨流入近58億元，結束連續五日淨流出。人民銀行周一進行120億元7天期逆回購操作，實現淨投放90億元。



人行行長易綱在今年第三次G20財長和央行行長會議發言中表示，中國通脹較低，預期保持穩定，受疫情和外部衝擊的影響，經濟面臨一定下行壓力，人行將加大穩健貨幣政策的實施力度，為實體經濟提供更有力支持。國家統計局公布，根據有關基礎資料和國內生產總值（GDP）核算方法，初步核算，中國二季度GDP絕對額292464億元，同比增長0.4%。其中，金融業絕對額24249億元，同比增長5.9%；房地產業絕對額18605億元，同比下降7%。



今日新聞精選



1. 澳洲財長查爾莫斯17日在接受採訪時表示，如果中國政府放鬆對澳洲煤炭輸華的限制，將會是重要一步。在北京，外交部發言人汪文斌周一在外交部例行記者會上回應相關問詢時重申，中方對於同包括澳洲在內的各國開展務實合作的立場是一貫明確的。中方希望澳方抓住兩國關係出現的契機，付諸實際行動重塑對華正確認知，本著相互尊重互利共贏的原則處理中澳經貿關係，同中方相向而行。此外，新上任的菲律賓總統小馬可斯早前下令交通部，重新談判前總統杜特爾特與中國達成、總值49億美元鐵路項目的貸款協議。此批鐵路項目談判始於2018年，包括蘇比克─克拉克鐵路項目、棉蘭老鐵路項目，以及菲律賓國家鐵路南線長途鐵路項目。在北京，外交部發言人汪文斌周一表示，基礎設施合作是過去6年中菲務實合作一大亮點，雙方合作建成了橋梁、水壩等重點項目，包括三條鐵路在內的一系列項目一直在有序推進。中方歡迎馬科斯總統指示菲主管部門就項目合作同中方商談，將同菲新政府就此全面對接，持續推進項目建設，做好存量，做大增量，打造更多基建合作標杆項目，助菲提升傳統和新基建水平。



2. 國資委17日公布，上半年中央企業實現營業收入19.2萬億元，同比增12%；利潤總額14093.6億元，同比增7.1%；淨利潤10857.5億元，同比增6.1%。國資委並在會議上強調，下半年國資央企要實現全年淨利潤增長6.5%目標。國資委在中央企業負責人研討班上強調，下半年要實現全年淨利潤增長6.5%目標，要持續做好能源資源安全穩定保供，幫助中小企業紓困解難，降低全社會經濟運行成本，促進產業鏈上中下游協同發展等。與此同時，國資委還發布2021年度和2019-2021年任期中央企業負責人經營業績考核結果，2021年度考核結果為A級的企業48家，2019-2021年任期考核結果為A級企業46家。2019-2021年任期，中央企業總體資產負債率控制在65%以內，任期末較任期初下降1個百分點，一批高負債企業負債率回歸合理水平。國資委對中央企業實施經營業績考核以來，有8家企業連續18個年度和6個任期均獲得A級，包括航天科技、兵器工業集團、中國電科、中國海油(00883) (滬:600938)、國家電網、中國移動(00941)(600941)、國投、招商局集團。



3. 銀保監有關部門負責人周日（17日）接受《中國銀行保險報》採訪時表示，對江西景德鎮「停貸」事件高度關注。銀保監已要求銀行保險機構積極參與相關工作機制，千方百計推動「保交樓」；指導銀行在地方政府「保交樓」工作安排的總體框架下，主動參與合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工、早復工、早交付。人行主管媒體《金融時報》報道，前期媒體報道涉及停工風險的多個樓盤，有的已經正常施工，有的則迎來了復工的消息。其中，江西贛州綠地博覽城商住小區已加緊施工，當地政府根據施工進度返還了發展這綠地(滬:600606)近4億元人民幣土地出讓金用於項目建設。此外，據樂有家研究中心數據顯示，上半年深圳新房住宅網簽16126套，環比及同比的跌幅均達到4成；二手住宅過戶不到萬套，僅9965套，環比2021年下半年跌幅19%，同比跌幅65%。深圳樓市的交易量下滑，價格也出現回落。深圳新房價格限價嚴格，遠低於同片區二手小區；二手房價格出現下跌，逐漸回到2020年，個別區域回到2019年水平。



4. 銀保監會有關部門負責人接受官媒採訪時表示，今年上半年銀行業金融機構各項貸款新增約14萬億元。在助力穩住經濟大盤的同時，積極推動經濟轉型升級和高質量發展。鼓勵銀行保險機構更好服務關鍵核心技術攻關和「專精特新」企業發展。6月末，科學研究和技術服務業貸款同比增速超過25%。發布綠色金融指引，助力能源安全保供和綠色低碳轉型。上述負責人稱，高度重視中小銀行風險防範，多措並舉增強資本實力和風險抵御能力。今年以來，銀保監積極會同財政部、人民銀行加快推動地方政府發行專項債補充中小銀行資本。1-5月，中小銀行累計處置不良貸款3943億元，比上年同期多處置1072億元。上半年，經國務院批准，已向遼寧、甘肅、河南、大連四省（市）分配了1030億元專項債額度。近期，還要批准一些地方的專項債發行方案，預計到8月底，將完成全部3200億元額度的分配工作。此外，銀保監將持續穩步實施中小金融機構併購重組計劃，推進地方法人銀行重組整合，提升發展動能，增強御險能力，使城商行和農信社為東北振興和遼寧發展發揮出重要作用。



5. 房地產市場銷售端、融資端呈現回暖跡象。據內媒引述金融管理部門和多家銀行報道，6月房地產貸款新增規模較5月明顯提升，連續兩月環比多增。預計6月房地產貸款新增超1500億元，較5月環比多增2500億元，其中房地產開發貸款多增1000億元，個人住房貸款多增1500億元，房地產融資呈現回暖趨勢。另據內媒《財聯社》報道，天津市住建委流出一份名為《關於摸排房地產開發企業需要向金融機構貸款情況的緊急通知》的文件。通知稱，為幫助房企解決項目建設資金困難，支持企業加快工程建設，現緊急調查摸排房地產開發項目需要向金融機構貸款情況。表格中的調查內容包括是否已逾期未交付；未到合同約定交房日期，是否存在逾期入住風險；需要的貸款金額；對接金融機構名稱；是否有抵押物等等。多家房企表示已收到相關通知，天津市住建委方面表示「並不清楚」。



6. 中國生態環境部部長黃潤秋在華盛頓分別與美國商務部部長雷蒙多、美國聯邦環保局代理局長麥卡碧、加利福尼亞州州長紐森等舉行雙邊會見。中國駐美大使秦剛等參加相關會見。黃潤秋表示，中美環境與氣候合作是兩國關係的重要組成部分，已形成全方位、多層次、多領域的合作模式。兩國相互開放應對氣候變化、生態環境保護相關技術服務和產品市場，為能源低碳轉型和生態環境質量改善提供了有力支持，實現了互利共贏。期待雙方未來合作取得更多務實成果。黃潤秋又指，中國堅定不移走生態優先、綠色低碳發展道路，將碳達峰、碳中和納入經濟社會發展和生態文明建設整體布局，堅持降碳、減污、擴綠、增長協同推進。會見期間，雙方還圍繞應對氣候變化、生物多樣性保護、大氣及水污染防治、土壤和地下水修復、生態環境監測、灣區生態環境規劃、環保產業等領域合作進行了廣泛深入交流。



7. 內地新冠疫情再次升溫，全國周日新增本土確診及無症狀感染合計510宗。甘肅周日新增本土確診病例28宗本土無症狀感染者183宗。甘肅蘭州市主城區4個行政區，已實施臨時管控達一星期，因為疫情未見緩和，當局周日宣布管控措施延長多一星期。17日上海新增本土新冠肺炎確診病例3例和無症狀感染者14例，均在隔離管控中發現。上海市疫情防控辦表示，由於上海疫情社會面風險依然存在，因此決定於7月19日至7月21日對黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區、閔行區、寶山區全域和其餘行政區有陽性感染者軌跡的街道(鎮)開展「3天2檢」（即3天內完成兩次核酸檢測，至少間隔24小時）全員核酸篩查。此外，在連續七日無新增本土個案後，據《北京日報》報道，北京市順義區新增2宗核酸陽性個案，1人為國際入境航班機組人員，1人為其同住人員。



8. 美元在上漲一周後回落，美匯指數上周五（15日）紐約尾盤跌0.52%，報107.98，周線漲0.91%。歐元兌美元自20年低位回升，上漲0.67%至1.0084，周線跌近1%。人民幣中間價走升，即期匯率（CNY）周一上午大幅高開190點子，全日漲224點，收報6.7446，止步兩連貶，暫時脫離兩個月低位。交易員稱，在美聯儲官員為更大幅度加息預期降溫後，美元指數小幅回落，人民幣順勢走升；短期美指可能繼續高位震盪，匯價或穩中趨弱。中金公司報告指出，短期看美元指數仍在持續上行，全球避險情緒也難以獲得顯著緩解，國內疫情反復等不確定因素或將對中國經濟下半年復甦預期造成階段性擾動，預計本周美元／人民幣波動中樞存在一定上移壓力，區間或為6.70-6.82。興業研究最新觀點認為，從6月中起，人民幣匯率面對美元指數升值而保持韌性，使其相對美元錨高估幅度接近7.5%，美元兌人民幣上行動力增強。此外國內停貸風波之下，外資增持A股將更為謹慎，從跨境資金流動的角度施壓人民幣匯率。

撰文：經濟通中國組

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