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【上海特寫】疫情考驗在滬外企　市場巨大不言放棄

29/07/2022

 

　　自上海6月1日啟動復工復產已經過去近兩個月，多數在滬企業外資已實現全面復產。不過，疫情對各個行業造成的影響不盡相同，記者近日走訪了位於上海莘莊工業區的多家外資企業，有的企業表示今年能夠再度實現增長，有的卻下調了預期銷售目標，但這些在滬外企普遍表示，對中國市場充滿信心，未來將繼續深耕中國。


　　其中，專做建築防水材料的西卡上海滲耐工廠於3月28日因疫情停產，4月26日開始閉環復工，截至5月底已經完全恢復了之前的產能。在生產線全面開啟後，該工廠至目前已交付了前期所有積壓的訂單，國內訂單恢復到疫情前的正常狀態，出口訂單完成了新西蘭、日本和澳洲的交付，並正在緊鑼密鼓地處理東南亞其他國家的訂單生產。

 

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總部位於瑞士的西卡集團是一家有著超過百年歷史的建築化學品材料公司，1993年起落戶內地，去年西卡中國的銷售額超過85億元人民幣。（林雯婕攝）


　　西卡(中國)有限公司總裁張燁炯在接受記者採訪時表示，上海工廠在疫情期間因為停工損失了一些外省市訂單，而且疫情導致的物流不暢對原材料進口及訂單出口都造成影響，今年面臨的壓力比2020年更大。但他認為，中國市場「實在太大」，只要加倍努力，推出更好的產品，相信到年底仍可以實現原定的銷售目標，實現雙位數增長。


　　張燁炯又透露，西卡在中國擴張計劃沒有改變，未來將在上海及中西部地區建設新的工廠，其中上海新建工廠的體量將是現有工廠體量的3至4倍。


上半年受打擊 下半年努力追趕


　　來自德國的德樂食品配料(上海)有限公司在今年3月至5月疫情封控期間，銷售額同比銳減50%，從上海倉庫發往全國各地的物流受到嚴格限制。幸好在上海莘莊工業園區的支持下，德樂獲得了疫情期間的特殊運輸通行證，才得以向全國客戶供貨。

 

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總部位於德國的德樂集團是食品飲料行業的配料供應商，德樂上海是德樂集團的亞太區總部，圖中是德樂上海公司的研發實驗室，工作人員正在對飲料樣本進行評測。（林雯婕攝）


　　復工復產後，德樂上海工廠的生產全面啟動，市場需求有所反彈，德樂亞太區總裁羅曼預計，今年銷售額可以較去年增長28%。公司計劃繼續在滬擴張，今年將增加25%的員工，約40人。未來五年，德樂計劃在內地新建兩個工廠，將產能提升一倍，並繼續在滬拓展研發中心建設。


　　同樣來自德國的福伊特驅動技術系統(上海)有限公司今年受到疫情影響較為嚴重，目前產能尚未恢復到疫情前的狀態。由於疫情管控，商務用車和運輸用車需求大大減少，福伊特訂單量銳減，也因此下調了今年的銷售目標。同時，公司今年亦沒有增聘員工的需求。

 

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福伊特驅動技術系統(上海)有限公司是德國福伊特集團旗下事業部，圖中是福伊特驅動裝配的高鐵列車前端模塊。(林雯婕攝)


　　即便如此，福伊特仍然對中國市場充滿信心。福伊特驅動交通事業部全球CEO華偉廷在接受採訪時表示，目前形勢正在轉好，下半年有多份新訂單正在陸續洽談和簽訂中，公司對今年年底預期較為樂觀，希望這一好的景象可以維持到明年。


　　上海莘莊工業區企業服務部經理施虹在接受採訪時表示，目前莘莊工業區197家規上工業企業、162家規上商業企業及120家規上服務業均在6月初全面恢復生產秩序，其中外資企業佔比76%。規上工業企業產能平均負荷率90%。上半年，園區共引進外資企業11家，吸引合同外資3821萬美元，實到外資4400萬美元，新增外資總部及研發中心3家，經濟發展的韌性得到檢驗，發展動力依然持續。

 

撰文：經濟通駐滬記者林雯婕

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