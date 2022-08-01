《神州經脈》7月官方及財新製造業PMI均遜 A場收漲外資出走

內地7月官方及財新製造業PMI低預期，反映經濟恢復仍不牢固，滬深兩市周一（1日）早上低開後，一度跌近1%至3225.55點，觸及近2個月新低，惟新能源車獲多項政策利好，整個概念板塊走強，並帶動滬深三大指數悉數轉升。滬綜指午後維持漲幅，8月開局，最終收升0.2%，報3259.96點，深成指升1.2%，創業板指漲2.37%。

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外資周一重新淨流出23.98億元（人民幣．下同）。兩市全日成交縮小至9939億元，按日跌逾2%。人民銀行連續第四日進行20億元7天期逆回購操作，周一淨回籠30億元。

今日新聞精選



1. 內地6月製造業供需在疫情後快速釋放後，7月受進入傳統生產淡季、疫情小幅反彈等因素影響，製造業修復節奏放緩。周一公布的7月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得50.4，低於6月1.3個百分點，仍位於擴張區間，顯示製造業景氣狀況繼續改善，但修復速度放緩，且顯著低於市場早前預期的51.5。這一走勢與統計局製造業PMI一致。國家統計局公布的7月製造業PMI錄得49.0，回落1.2個百分點，在6月短暫擴張後重回收縮區間，低於市場預期的50.4%。財新製造業PMI分類數據顯示，消費品和投資品新訂單增加，但中間品類新訂單減少。外需相對穩定，7月新出口訂單指數延續了6月的擴張趨勢，但幅度略小。7月製造業就業指數錄得2020年5月以來最低。財新智庫高級經濟學家王喆表示，就業市場反饋有所遲滯，仍處於收縮區間；成本端穩中有升，收費端繼續下降，企業盈利面臨挑戰；市場樂觀情緒維持，但對經濟前景亦有擔憂。就業市場持續承壓，低收入群體經濟狀況持續惡化，加大穩就業力度、提高補助發放和臨時救助水平，應是施策重點。



2. 美國眾議院議長佩洛西啟程展開亞洲訪問行程，地點包括新加坡、馬來西亞、南韓和日本，但未有提及台灣。解放軍上周六（7月30日）在台灣海峽舉行了實彈軍事演習。當地海事安全機構發布航行警告稱，演習在福建平潭附近附近舉行。平潭距離台灣新竹約130公里。另外，東部戰區海軍航空兵近日舉行半夜對抗空戰訓練。解放軍空軍新聞發言人申進科表示，解放軍多型戰機繞飛台灣，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力，強調空軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整。值得關注的是，瑞士經濟秘書處（SECO）總監伊奈興表示，如果中國大陸入侵台灣，一貫持中立原則的瑞士將跟隨歐盟對中國採取的任何懲罰措施。據《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）於最新推特指出，有消息人士透露，佩洛西最快周二（2日）晚間或周三（3日）上午以私人身份訪台，極可能停留一晚，並會見蔡英文。



3. 克而瑞最新公布的數據顯示，國內百強房企今年7月實現銷售額5231.4億元，環比降28.6%，同比降幅則收窄至39.7%。百強房企1-7月累計銷售額為35796.1億元，同比降幅維持在49%的較高水平。克而瑞重點監測的30城7月成交面積環比轉跌16%，同比下降33%，雖然市場降溫，但未明顯失速。其中，熱點城市熱度不減，尤其是上海、成都，7月成交皆創年內新高。然而，除熱點城市外，26個二、三線城市市場再現走弱跡象，成交環比下降20%，同比下降38%。報告指出，目前，房地產市場整體需求和購買力透支、行業信心也處在低位，短期內企業去化壓力仍然較大。展望8月，房地產市場有望築底回穩，隨著去年同期基數下調，成交同比跌幅或將有所收窄。此外，中指院根據中國房地產指數系統百城價格指數，對全國100個城市新建、二手住宅銷售市場及50個城市租賃市場的調查數據，2022年7月，百城新建住宅平均價格為16204元/平方米，環比止漲轉跌，跌幅為0.01%；同比上漲0.52%，漲幅較6月收窄0.36個百分點。百城二手住宅平均價格為16012元/平方米，環比下跌0.09%，跌幅較6月擴大0.07個百分點；同比上漲0.35%，漲幅較6月收窄0.52個百分點。



4. 中國恒大(03333)公布，有關擬重組境外債務，預計其盡職調查工作將在近期基本完成，屆時將與有關債權人等溝通境外債務重組方案框架和建議，並希望在今年內盡快公布具體重組方案。該集團指，擬議重組涵蓋的境外債務將包括所發行美元優先票據；提供擔保的恒大地產集團美元優先票據及境外子公司的境外其他債務，而籌劃中的境外債務重組方案將基於尊重國際重組、公平對待和保障措施原則，其中將酌情安排資產包作為重組保障措施，當中可能包括境外子公司如恒大汽車及恒大物業(06666)股權，以及境外債務債權人可追索的資產。另外，該集團指，上半年銷售金額122.6億元，比去年同期減少約96.56%，銷售面積119.3萬平方米。目前已售未交樓項目中96%已部分或全部復工，施工人數達到正常施工要求的86%。自去年7月1日以來，已累計竣工交付物業23.2萬套，建築面積2419萬平方米。另據《財聯社》午後報道，恒大物業新任董事會主席段勝利今日首次召集公司中高層開會，會上提及恒大物業將引入國企。此外，恒大汽車(00708)宣布，恒馳5 8月1日開啟大定，首一萬輛轉大定1萬元抵2萬元，且按交大定順序交車，10月開啟交付。



5. 統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，7月份，受傳統生產淡季、市場需求釋放不足、高耗能行業景氣度走低等因素影響，製造業PMI降至49%。調查的21個行業中，有10個行業PMI位於擴張區間，其中農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、專用設備、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業PMI高於52.0%，連續兩個月保持擴張，產需持續恢復。紡織、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能行業PMI繼續位於收縮區間，明顯低於製造業總體水平，是本月PMI回落的主要因素之一。受石油、煤炭、鐵礦石等國際大宗商品價格波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為40.4%和40.1%，比上月下降11.6和6.2個百分點。此外，本月製造業供需在6月份快速釋放後有所回落，生產指數和新訂單指數分別為49.8%和48.5%，比上月下降3.0和1.9個百分點，均位於收縮區間。7月份，服務業商務活動指數為52.8%，比上月回落1.5個百分點，繼續保持在擴張區間，表明在一系列穩增長促消費政策措施帶動下，服務業持續恢復。



6. 阿里巴巴(09988)於上周五（29日）被美國證交會依《外國公司問責法案》認定為「委員會認定的發行人」，意味著證交會認為美國上市公司會計監督委員會（「PCAOB」）無法完全檢查或調查阿里在截至2022年3月31日止財年使用的註冊會計師事務所的審計底稿。今年成為阿里的第一個「未檢查」年度。如果PCAOB連續三個「未檢查」年度無法對負責審計美國上市公司財務報表的註冊會計師事務所進行完全檢查或調查，該公司的證券將被證交會禁止在美國任何全國性證券交易所（包括紐交所）或在美國「場外交易」市場進行交易。阿里方面回應稱，將繼續留意市場動態，遵守適用的法律法規，並努力保持同時在紐交所和香港聯交所的兩地上市地位。阿里近期宣布其擬透過向香港聯交所尋求主要上市而成為一家雙重主要上市發行人。



7. 國務院總理李克強7月29日主持召開的國務院常務會議，部署進一步擴需求舉措，推動消費繼續成為經濟主拉動力。除個別地區外，限購地區要增加汽車指標數量、放寬購車資格限制。延續免徵新能源汽車購置稅政策。支持剛性和改善性住房需求。鼓勵地方對綠色智能家電等予以適度補貼。積極發展數字消費。此外，中證監召開2022年系統年中監管工作會議暨巡視整改常態化長效化動員部署會議指出，當前資本市場面臨的壓力和挑戰仍然較多，但要看到形勢變化中的有利因素，堅定信心。中證監副主席方星海7月30日在「2022青島．中國財富論壇」上表示，私募證券基金要充分利用日益豐富的期貨期權產品，開發更多符合不同投資者需求的基金產品，把更多的居民儲蓄吸引到證券市場中來，為市場穩定發展作出貢獻。從退出環節看，中證監將加強資本市場國際合作，確保中國企業境外上市退出渠道暢通。銀保監副主席梁濤在同一場合表示，持續壓降高風險影子銀行業務。嚴禁多層嵌套、資金空轉、脫實向虛、偽金融創新等行為，防止再次通過交叉性金融產品無序加槓桿。



8. 投資者觀望通脹觸頂，料聯儲局加快結束加息周期，美元上周五跌至3周低位，兌日圓出現2年來最大跌幅。人民幣中間價兩連貶，即期匯率（CNY）周一早上跟隨低開109點子，全日跌159點，收報6.7549，止步兩連揚。交易員稱，內地PMI數據疲軟表明經濟復甦仍面臨阻力，同時市場謹慎觀望美國眾議院議長佩洛西可能訪台的訊息，短期人民幣或震盪偏弱，波動性料逐漸收斂。他們並表示，隨著歐美經濟衰退風險加大，中國出口需求可能有所下降，後續這對人民幣的支撐因素將趨弱。中金公司最新報告認為，8月期間衰退風險或還會持續，或對人民幣匯率會形成一定壓力。此外，根據國際貨幣基金組織（IMF）執董會5月完成的SDR定值審查，新的特別提款權（SDR）貨幣籃子於周一生效，人民幣權重由10.92%上調至12.28%，升幅為1.36個百分點；美元權重由41.73%上調至43.38%，歐元、日圓和英鎊權重分別由30.93%、8.33%和8.09%下調至29.31%、7.59%和7.44%，人民幣權重仍保持第3位。

撰文：經濟通中國組

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