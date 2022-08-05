  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《京城近觀》「奶罐」成文化科技創新平台

05/08/2022

　　作為全國的文化中心，北京近年來大力推動文創發展，文化產業成重要支柱產業。記者近日走訪了位於北京朝陽區雙橋的E9區創新工場。園區以文化科技融合為產業定位，現有入園企業105家，文化科技類企業佔比超過88%，業態涉及元宇宙、軟件開發、5G數控及雲計算、人工智能技術等科技和新媒體內容傳播等。

 

E9區創新工場由80年代的雙橋乳品廠改造升級而成。（黃燕明攝）


　　作為頗具特色的園區之一，E9區創新工場前身為北京雙橋乳品廠老廠區，佔地118畝，規劃面積為10萬平方米，現已完成改造6.7萬平方米，由首農集團控股的九九工場(北京)文化發展有限公司投資運營。園區工作人員介紹說，園區以文化科技融合為產業定位，聚集了鯨世科技、觀正文化、天娛數科、特斯聯科技、得物App等一批文化與科技融合度高、成長性好的行業領軍型企業。現有入園企業105家，文化科技類企業佔比超過88%。

 

區內完整保持了兩條獨有的400米長的鐵路線，打造了以鐵路交通和工業廠房等特色場景的影視拍攝製作基地。（黃燕明攝）


工業遺存與文化產業融合 乳廠改造成文化產業園

　　過去數十年，北京曾經歷過一段大力發展工業的轟轟烈烈的日子，隨著時代發展潮流，工業浪潮褪去，有的企業搬離北京，遺留下一堆老舊殘破的廠房，如何讓這些老舊廠房重新煥發生機，成為了新的挑戰。


　　愈來愈多的工業遺存與現代文化產業融合重生，北京的文創區鼻祖有798，由電子工業老廠區改造成為北京的藝術集散地，後起之秀則有首鋼園、北京坊等。通過城巿更新計劃，打造文化產業園區是一個新發展方向，目前，60%的市級園區由老舊廠房改造而成。

 

乳品廠昔日的生產設備—離子罐、回奶槽改造成園區內的特色藝術雕塑。（黃燕明攝）



　　E9區創新工場的前身是北京雙橋乳品廠老廠區。雙橋乳品廠籌建於1980年。中國改革開放後第一次開放國際合作從奶業開始，由世界糧食計劃署通過「2647」項目為中國的奶業發展提供支持，雙橋乳品廠即為「2647」項目在北京的指定合作單位。八十年代，雙橋乳品廠規模化的現代化的生產格局，解決了北京市民「喝奶難」的問題，九十年代北京市雙橋乳品廠改名為三元食品乳品一廠，逐漸形成京城老百姓耳熟能詳的「三元牛奶」品牌。2012年乳品廠遷入大興瀛海工業園，2014年雙橋乳品廠區開始轉型升級為E9區創新工場。園區內完整保持了兩條獨有的400米長的鐵路線，打造了以鐵路交通和工業廠房等特色為背景、場景的數字化特色影視拍攝和製作基地。

企業受疫情衝擊 但對未來不失信心

　　觀正文化是園區內的企業之一，2015年由國內資深電視製作人曹誌雄創立，他曾經製作過《魯豫有約》等知名節目。曹誌雄介紹，公司目前不斷根據市場情況調整發展方向，實現了從傳統長視頻到新興短視頻、從中央電視台、省級衛星頻道到互聯網視頻網站、短視頻社交平台。製作內容包含傳統綜藝、紀錄片、真人秀、知識付費內容等多個類別。高峰時期，公司的員工人數超過一百人。觀正文化研發並製作了關於中國傳統節氣的紀實節目《24節氣生活》，與其他團隊合作製作了中國首部品牌經濟歷史紀錄片《新國貨》，騰訊視頻《小孩的神秘生活》、喜馬拉雅FM《易烊千璽:青春52問》等內容受到了網友們的喜愛。

 

觀正文化創始人曹誌雄介紹公司發展，製作節目類別豐富，包含傳統綜藝、紀錄片等等。（黃燕明攝）


　　曹誌雄接受媒體採訪時表示，無可避免地，近兩年一些項目會受到疫情衝擊的影響，比如今年疫情嚴重時北京暫停所有拍攝活動，拍攝團隊就要離開北京去別的地方拍，差旅費會使製作成本大增。不過，他對行業的未來發展仍然充滿信心。


　　鯨世科技同樣是園區內的企業，公司負責人介紹，公司旗下有科技和文化兩大核心板塊。科技板塊定位於數字化賦能傳統行業，為客戶打造基於場景的沉浸式體驗，將藝術和科技賦能數據可視化、新商業場景等領域。文化板塊定位於中國傳統文化的新傳播方式，把版權保護、智能算法技術等有機融合，打造國產文創品牌，實現線上線下雙核循環。

 

鯨世科技主打「文化＋科技」，展示了人機交互技術展示，用戶可以通過智能設備媒介，與多媒體展示內容進行深度互動。（黃燕明攝）


北京去年文化產業收入逾1.7萬億

　　「2021中國省市文化產業發展指數」顯示，北京再次登上中國省市文化產業發展綜合指數排名榜首，連續六年在該排名中保持第一。據《中國獨角獸企業研究報告2021》，北京文化領域獨角獸企業佔全國一半以上。


　　2021年，北京規模以上文化產業實現營業收入1.75萬億元(人民幣．下同)，在全國佔比約15%；文化核心領域實現營業收入15848.3億元，佔總收入比重達90%。


　　2022年1-5月，北京市文化新業態特徵較為明顯的16個行業小類實現營業收入4299.8億元，佔全市文化企業的比重為67.8%；「文化+科技」企業實現營業收入3268.1億元，佔全市文化企業營業收入的比重為51.6%。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

93.050

異動股

00700

騰訊控股

307.400

異動股

00175

吉利汽車

17.920

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.050
  • 00700 騰訊控股
  • 307.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.920
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.420
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 93.500
股份推介
  • 01084 綠新親水膠體
  • 3.380
  • 目標︰$4.50
  • 01799 新特能源
  • 19.520
  • 目標︰$25.00
  • 02772 中梁控股
  • 0.940
  • 目標︰$1.20
  • 02888 渣打集團
  • 56.750
  • 目標︰$62.80
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 75.200
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.050
  • 00700 騰訊控股
  • 307.400
  • 00388 香港交易所
  • 358.200
  • 00005 滙豐控股
  • 51.400
  • 00941 中國移動
  • 50.700
報章貼士
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.050
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 137.800
  • 目標︰$160.00
  • 06618 京東健康
  • 61.750
  • 目標︰$70.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/08/2022 10:14  【台海局勢】佩洛西抵亞洲最後一站日本，與岸田文雄談台海局勢

05/08/2022 09:44  【猴痘蔓延】美國宣布進入猴痘疫情緊急狀態

05/08/2022 08:31  【外圍經濟】英國加息50基點至1.75厘，料第四季陷衰退

05/08/2022 07:53  阿里巴巴(9988)首季度純利227億人幣，同比跌50%

05/08/2022 07:53  【恒大困局】中國恒大55億人幣售穗足球場地皮料蝕逾12億人幣

05/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒３億人幣，買中移動沽長汽

05/08/2022 08:38  【大行炒Ｄ乜】高盛大削長實１７％目標兼降級，多間大行唱好阿里

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《京城近觀》「奶罐」成文化科技創新平台
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：阿里績後缺催化劑　料80-100元區間上落
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大行點睇阿里巴巴？一表盡掌握
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

贏金像女配角有名無利 廖子妤呻被壓價︰我唔夠紅
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

佩洛西竄台 中了中國的算計
人氣文章

樓市點評．汪敦敬

解決房屋問題初露曙光
DIVA CHANNEL
人氣文章

後起之秀．Zoe_Normalchic

久違的時尚Airport Style！Angelina Jolie的Valentino睡衣Look、Julianne Moore的西裝，還有連身裙，重拾旅行感覺！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

生活於營營役役中？透過Iyengar Yoga改善姿態、連接身心，為勞累身軀帶來一刻釋放
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：市場淡靜，趙無極版畫、蕭勤油畫轉手難有盈利？忍手價格可能一跌不起？藝術品交給拍賣行和畫廊轉售有甚麼分別？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
常飲汽水、酸性飲品易崩牙蛀牙！哪些人最易有牙齒侵蝕？6個防止琺瑯質流失貼士分享
人氣文章
天氣翳焗悶熱？不要喝凍飲了！呷一口玫瑰桃花養顏茶，讓花香為你舒壓解悶、趕走濕熱
人氣文章
戀上兩父子已是天荒夜譚？還要一個是老闆、一個是主管，該怎麼離場？ 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2022 12:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2022 12:19
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2022 12:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/08/2022 12:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事05/08/2022
《京城近觀》「奶罐」成文化科技創新平台
人氣文章開市Good Morning05/08/2022
溫鋼城：阿里績後缺催化劑　料80-100元區間上落
人氣文章大行報告05/08/2022
【大行炒D乜】大行點睇阿里巴巴？一表盡掌握
人氣文章市場先機05/08/2022
8月重點關注黃金的走勢！
人氣文章財經熱話05/08/2022
【虛幣世界】加密貨幣成交量下跌，比特幣及以太幣七連陰
人氣文章中國故事04/08/2022
《神州經脈》解放軍繞台軍演惹全球關切　滬指轉漲仍未企上三千二
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金