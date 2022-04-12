瞄準金融中心與美食天堂優勢 海外才俊藉數碼港圓創科夢

香港作為國際商業及金融中心，商機處處，吸引不少海外創業家來港發展，創科界亦是不少海外朋友希望在香港大展拳腳的領域。根據投資推廣署的資料，香港有28%的初創創辦人都是來自境外。人在異鄉創業，未必熟悉市場環境，因此不少來港的創業家都會選擇落戶數碼港，借助社群內的網絡及支援來站穩陣腳。有法國創業家看準香港餐飲市場龐大，開發提升餐廳營運效率的科技方案；亦有金融業人才放棄英國的高薪厚職來港創業，助傳統保險業數碼轉型。

老饕福地 餐飲業數碼轉型需求大



數碼港園區內有約800間初創公司及科技企業，當中超過兩成為非本地公司，來自內地、英國、法國、韓國等地區；在2020年加入數碼港培育計劃的Bistrochat便是其中一員。





香港素有美食天堂美譽，餐廳數目多，但經營成本不低，招聘亦不容易。對於中小型餐廳而言，每日處理來自即時通訊軟件、餐廳網頁及飲食平台的的查詢及預約是繁重的工作之一，如未能及時處理，可能得失客人，甚至流失生意。來自法國的Hacene Taibi看準本港餐飲市場對提高營運效率的科技方案需求殷切，與兩名合伙人來港成立餐飲科技公司Bistrochat，為中小型餐廳提供餐桌管理數碼方案。

Bistrochat的系統讓餐廳在平台上統一管理來自不同渠道的預約及食客查詢。系統的聊天機械人功能會自動處理簡易預約，按食客人數及要求自動分配餐桌，並即時以WhatsApp及電郵等確定訂座，節省人手及時間，同時提升顧客滿意度。

來自法國的Hacene Taibi（圖中）與兩名合伙人，Alexandre（圖左）及Xavier（圖右）創立Bistrochat，為中小型餐廳提供餐桌管理系統。

現時已有約200間餐廳採用Bistrochat的系統。Hacene指，公司在發展初期急需擴大商業網絡，而數碼港為他們提供不同機會接觸潛在客戶及投資者。如數碼港年度創投盛事「數碼港創業投資論壇」，Bistrochat亦參與其中，向投資者展示方案。最近Bistrochat更成功籌得100萬美元資金，計劃在第三季將業務擴展到其他亞洲地區。

金融中心吸引FinTech專才



與此同時，作為國際金融中心的香港，對不少希望在金融科技領域闖一番事業的金融專才，亦是極具吸引力的創業基地，而作為本港金融科技大本營的數碼港，亦成為他們的不二之選。

來自捷克的Tomas Holub原本在跨國會計師事務所的英國分公司任職風險顧問，有見香港的保險滲透率高，但保險業界大多仍以傳統方式營運，便在2016年來港成立保險科技公司CoverGo，翌年加入數碼港培育計劃。短短6年，CoverGo已將業務拓展至東南亞、美國、加拿大和拉美地區。





Tomas（圖右）不時藉數碼港的網絡參與活動，接觸潛在合作夥伴及投資者等。



CoverGo研發模組化及無代碼的保險平台，並擁有500多個保險API，讓保險公司在短時間建立切合客戶需要的新產品，減低開發成本；同時更有效率地管理及分銷保險產品。疫情促使許多客戶改為在網上購買保險產品及索償等，進一步加快保險業數碼化，業界希望能快速建構網上保險平台，迎合需求。

Tomas表示：「數碼港對我們的成功發揮了很大作用。數碼港培育計劃為初創提供大量指導、合作夥伴網絡及初期營運資金等，這些都有助公司擴大規模。如我們在泰國的首位客戶，便是由數碼港引薦的。」

數碼港為本地及海外的初創提供高達100萬的資金援助，加上透過企業網絡及投資者網絡等，聯繫初創和傳統公司及投資者，提高初創成功機會。

數碼港園區內約有800間公司，當中逾兩成為非本地公司。數碼港為初創提供豐富資源及龐大網絡等，吸引非本地人士落戶創業。

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