【陶觀天下】聯儲轉調市場無懼 通脹錯位政策有異

自從聯儲局主席鮑威爾改口風，承認通脹不再是早前預計的暫時性。其後聯儲局調高了GDP、CPI在2022年的預測，甚至暗示已經在考慮收縮聯儲的資產負債表。但FOMC的一系列操作對市場短期衝擊似有限，美股三大指數照升。聯儲局全面轉鷹將如何影響市場表現?

中國方面受到疫情擾動消費、地產投資不及預期、基建投資發力不足的影響，11月經濟數據仍然延續了下半年疲軟態勢，消費數據繼續低迷，餐飲收入增速大幅回落。明年經濟增長會否繼續尋底? 2022年的中國經濟形勢取決於甚麼因素? 新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。

由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

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