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【虛幣世界】加密貨幣市場於假期悶靜，市場轉炒山寨幣

20/12/2021

　　過去假期期間，加密貨幣市場較為寧靜，其中比特幣被現至於四萬七美元之下，而中心化交易所的比特幣交易量亦很低，惟市場對一些山寨幣有明顯炒作，其中AVAX在過去24小時下跌逾7%，而LUNA的價格在周日(19日)高見77.2美元，再次破頂。

（Shutterstock圖片)

　　有分析認為，雖然比特幣短期阻力位仍強，於五萬至五萬美元有一定沽盤，但從日線圖顯示，比特幣的下行信號應該接近尾聲，其中相對強弱指數(RSI)亦已經過度超賣，類似情況亦在九月下旬發生，隨後迎來價格反彈。

 

　　虛擬貨幣價格目前於亞洲時段靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報47714.56元(美元．下同)，升0.17%(24小時比較．下同)；以太幣現報3963.65元，升0.12%；艾達幣報1.24元，升0.40%；瑞波幣報0.80元，升0.13%。

 

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到: 

 

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

 

 

又或者去Down App:

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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