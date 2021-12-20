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華置私有化計劃泡湯　股價急瀉三成

20/12/2021

      華人置業(00127)早前獲劉鑾雄太太、公司行政總裁陳凱韻提私有化，每股作價4元，涉資約19.08億元，惟於上周五(17日)晚遭股東否決。華置股份於周五午後停牌，停牌前跌0.53%報3.78元，現在私有化計劃告吹，華置今早(20日)復牌即急跌三成。

 

(華人置業網頁截圖)

 

74名投票股東反對佔64名　不得於未來一年再提私有化

　　

      華置於上周五早上召開計劃會議及股東特別大會就私有化議案表決。在計劃會議上，親身或委派代表投票之股東數目為74名，贊成佔10名，反對佔64名；在投票股份數目時，贊成股份數目佔約89.24%，而反對股份數目佔約10.76%，而按規定反對比例要不超過投票總數的10%，據此計劃未能生效，股份於聯交所之上市地位將會維持，而根據收購守則規則，要約人及與其一致行動人士不得於未來12個月內再對股份提出要約。至於緊接的股東特別大會，贊成私有化的票數達99%，但由於計劃會議未獲批准相關私有化議案，特別決議案將不會生效。

 

有股東指作價太低搵笨　投資恒大是錯誤決定


　　多位到場的股東均表示反對私有化。小股東區先生指，自己在30至40年前買入華置股票，當時作價2.4元，而現時私有化的作價太低，又認為華置投資恒大（03333）是一個錯誤決定。另一小股東蔡先生則表示，當時以13元買入華置股票，計劃作收息用途，但現時作價4元，形容大股東「搵笨」。另有一名小股東雖投反對票，但不認為私有化不通過會令公司股價下跌，因為其資產淨值是十數元，料股價可維持約3.5元。有小股東又指，現時是管理層的疏忽而造成虧損，而出席的很多都是長期持有華置股票的股東，這樣對待小股東不合理。

 

被批繞過股東授權分批購恒大股債　華置指符上市規則

 

      另持有華置600萬股的中小型業主會創辦人呂宇健(Ken Sir)早前指華置分批購入恒大股票及債券，從而繞過股東授權，最終招致損失，要向股東交代。華置則強調，根據當時的上市規則，集團購入恒大股票及債券的安排絕對符合上市規則，已經按規則要求進行了相應的披露，並獲得了相關的股東書面批准。呂宇健等人曾揚言要投反對票，但現場未見呂宇健本人出席。華置前主席兼大股東劉鑾雄一度現身會場，惟未有回應提問後離開。

 

        華置半日跌29.1%收報2.68元，成交3232萬元。華置10月7日公布陳凱韻提私有化，股價即飆升三成，而9月29日停牌、擬提私有化消息未公布前亦已飆逾三成，現時私有化計劃泡湯，股價跌幾成不足為奇。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 

 

 

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