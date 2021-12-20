新能源車概念股未止瀉 贛鋒被追沽再插逾一成

比亞迪(01211)和贛鋒鋰業(01772)等新能源車相關股份一向熱炒，惟臨近年尾股價持續下跌，其中贛鋒今日(20日)再急跌逾一成，不過，兩股今年仍有升幅，其中比亞迪年初至今累升一成三，贛鋒則累升近一成，同期吉利汽車(00175)累跌約一成七，廣汽(02238)跌逾8%，長汽(02333)幾乎無升跌，而恒指則跌約一成七，這樣看來，比亞迪和贛鋒仍大幅跑贏其他汽車股及恒指，年尾計數下，被追沽難免。而恒指仍跌跌不休，今日再跌逾400點跌穿23000點，加上美國電動車同業亦傳來壞消息，比亞迪和贛鋒連同其他汽車股也借勢下挫。

贛鋒鋰業總部研發中心(截自集團網頁)

馬斯克密密減持Tesla 股債累跌兩成半

特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克自上月承諾沽出一成Tesla持股(約1700萬股)以來，多次減持股份，已沽出1290萬股，套現136億美元，其沽貨目標已完成75%。Tesla股價已較11月4日的收市高位1229.91美元累計回吐約25%，上周五(17日)收報932.57美元。

此外，被視為「Tesla殺手」的電動車製造商Rivian公布了上市後首份季績，第三財季淨虧損由上年同期的2.88億美元擴大至12.3億美元，調整後經營虧損7.76億美元 。Rivian預期今年產量將較1200輛的目標「少數百輛」。Rivian行政總裁RJ Scaringe表示，正面臨供應鏈問題，加上電動車所用的電池組裝複雜，令生產面臨挑戰。Rivian上周五美股收市跌10.3%，收報97.7美元。

未經消費者同意採集人臉信息 小鵬被罰十萬人幣

另一方面，近日內地當局保私隱的監管從互聯網擴至車企。上海小鵬汽車銷售服務有限公司近日被徐匯區市場監督管理局罰款10萬元人民幣，事緣購買具有人臉識別功能的攝像設備22台安裝在旗下門店，今年上半年共採集上傳人臉照片逾43萬張，據悉目的是以此統計進店人數並分析男女比例、年齡等，但此行為被指未經消費者同意，違反消費者權益保護法。對此，小鵬汽車(09868)發文回應稱，由於對相關法律條款的不熟悉，誤採購並使用了違反了相關法律條款的第三方供應商(悠洛客)的產品，數據已經全部刪除。

官媒《人民網》發文指，小鵬汽車採集上傳人臉照片，涉及數十萬名消費者的合法權益。消費者有隨便逛逛、貨比三家的權利。即使到了店家的地盤，也不意味著「讓渡」了個人的肖像權和隱私權。汽車經銷商收集消費者人臉信息，不符合合法性、正當性、必要性三原則，更與「維護公共安全所必須」不沾邊，屬違法行徑。被罰款10萬元人民幣，數額不算大，但絕對是給小鵬汽車敲響警鐘。

銷量好不代表能賺錢 比亞迪受累原材料價格上漲

另外，近日中國汽車工業協會預計今年新能源汽車銷量340萬輛，同比增長1.5倍，明年銷量同比再增47%達到500萬輛，惟銷量好並不意味著車企都能賺錢，例如比亞迪上半年營業收入908.9億元，同比增長50.2%，而歸母淨利潤為11.7億元，同比下降29.4%；比亞迪解釋，受大宗商品等原材料價格上漲影響，整體盈利能力也受到一定影響。事實上，因鋰離子電池多種原材料價格快速上漲，比亞迪成本居高不下。

另理想汽車(02015)近日股價除與小鵬汽車一樣受中概股退市憂慮困擾外，管理層又指Bosch的車身電子穩定系統(ESP) 芯片問題，估計會延續至明年第一季，吉利汽車的管理層更指明年上半年仍會面對這方面短缺的情況，可見芯片供應鏈問題仍未完全解決。除芯片荒外，未來車企可能還會面臨新的隱憂，就是電池供應的緊縮。隨著全球汽車製造商正在迅速增加電動車型，對鋰電池的需求將激增，給供應鏈帶來巨大壓力，而目前高昂的原材料價格，可能要到明年下半年才能緩解，鋰材料的短缺將增加製造電動汽車的成本。

贛鋒今日收市跌12.44%收報114.1元，成交11.61億元；比亞迪則跌5.27%收報251.6元，成交20.13億元。理想汽車挫3.52%收報112.4元 ，小鵬汽車跌3.46%報159.1元，廣汽跌5.3%報7.69元，長汽跌5.59%報26.2元，吉利跌2.01%報21.95元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉

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