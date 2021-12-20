《盤後部署》 恒指跌穿兩萬三 年尾市況繼續淡？

近日本港天氣轉涼，今天天色大不如前，更預測熱帶氣旋雷伊於未來數天襲港。暴風雨前夕，港股卻非風平浪靜，低開147點，個幾鐘後已失守兩萬三關口，半日收報22850點。午後再有巨浪湧來，跌幅一度擴大至527點。64隻恒指成分股近乎「滿江紅」，信義玻璃(00868)跌9.1%，為全日表現最差藍籌，與信義光能(00968)做「患難兄弟」。多隻內房、體品及汽車股面對強風，續向下衝。碧桂園(02007)跌4.06%，為表現最差內房藍籌；李寧(02331)及安踏(02020)齊跌逾4%；比亞迪(01211)就回落至今年10月中旬水平。

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終場恒指收報22744，跌447點或跌1.93%，主板成交1247.82億元。國企指數報8042，跌175點或跌2.13%。恒生科技指數報5498，跌181點或跌3.20%。

A股同樣受挫，上證綜合指數報3593，跌38點或跌1.07%，成交4918.29億元人民幣。深證成份指數報14569，跌298點或跌2.01%，成交3094.93億元人民幣。



恒指繼續殺牛機會不低



大市方面，根據《經濟通HV2報價系統》，上周四(16日)的牛熊證街貨比例已反映有「殺牛」危機。去到星期五(17日)，牛證重貨區已跌到22500至22599點，相對期指張數增加271張，而22500至22899點牛證顯著增加。熊證重貨區仍為24600至24699點，惟相對期指張數再減少122張，此區間以上熊證顯著減少，進一步向下「殺牛」機會不低。



再看今天大市成交額，較上日縮減378億元，5天平均成交不足1500億元。即使直至昨天為止，北水連續第13個交易日錄得淨流入，對港股亦無甚支持，加上臨近年尾，不少基金早已收爐，年終市況實在不容樂觀。從日線圖看，恒指全年呈一浪低於一浪走勢，而目前保力加通道底部已去到21995點，沒有利好消息推動下，本周恒指有機會再向下試兩萬二，投資者可將部分資金買少量熊證作對沖。

恒指失守23000點關口，跌幅一度擴大到527點。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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