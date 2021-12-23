  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】比特幣於五萬美元有阻力，以太幣輕微下跌

23/12/2021

 

　　日臨近情況下，加密貨幣市場未見有太大動靜，比特幣於五萬美元高位有明顯阻力，隔晚嘗試突破但未能成功，目前在四萬九美元左右上落，而以太幣亦輕微下跌，目前整體加密貨幣成交量亦走低。市場關注其他山寨幣，其中MATIC 和 LUNA表現造好，成為近期幣界新星。

（SHUTTERSTOCK圖片）

 

　　另外，中心化支付網絡 Terra 整合後，Near代幣於昨日上漲 23% 至 10.80 美元。開發人員在公告中表示，Terra的UST代幣目前在高速 Near 網絡上得到支持，官方宣布NEAR 的交易價格為 8.6 美元，而代幣的交易價格在 8.5 美元和 9.5 美元的窄幅區間內交易，然後在周三早上突破了後者的阻力位。

 

　　虛擬貨幣價格輕微下跌，據經濟通據數顯示，比特幣現報48320.57元(美元．下同)，跌0.55%(24小時比較．下同)；以太幣現報3941.44元，跌0.96%；艾達幣報1.32元，跌0.53%；瑞波幣報0.95元，跌0.29%。

 

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到: 

 

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

 

 

又或者去Down App:

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

　　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02250

德盈控股

2.390

異動股

01928

金沙中國有限公司

21.000

異動股

00027

銀河娛樂

45.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02250 德盈控股
  • 2.390
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.000
  • 00027 銀河娛樂
  • 45.000
  • 01877 君實生物
  • 59.000
  • 00136 恒騰網絡
  • 2.310
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 9.900
  • 目標︰$11.10
  • 01157 中聯重科
  • 5.450
  • 目標︰$5.80
  • 01986 彩客化學
  • 1.350
  • 目標︰$1.60
  • 01919 中遠海控
  • 15.260
  • 目標︰$17.48
  • 00857 中國石油股份
  • 3.900
  • 目標︰$6.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 465.600
  • 00005 滙豐控股
  • 55.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 128.500
  • 00941 中國移動
  • 50.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 6.600
報章貼士
  • 02380 中國電力
  • 4.120
  • 目標︰$5.50
  • 02343 太平洋航運
  • 3.330
  • 目標︰$3.93
  • 00683 嘉里建設
  • 20.500
  • 目標︰$23.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/01/2022 12:50  【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

17/01/2022 10:27  【數據解讀】統計局:主要指標實現預期目標，經濟面臨三重壓力

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期，全年增8.1%

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】內地12月社會消費品零售總額增1.7%，大遜預期

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】內地12月工業增加值增4.3%，高於預期

17/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入４３﹒９億人幣，快手買舜宇沽

17/01/2022 08:26  【大行炒Ｄ乜】高盛削賭股目標，德銀看淡世茂

14/01/2022 17:25  《嚟緊炒Ｄ乜》恒大汽車開始投產，短線炒賣值博率高

專題透視

新聞>財經熱話

【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

新聞>財經熱話

金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助

新聞>中國故事

【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期　全年增8.1%
品味生活
生活

Shopping What’s On

消委會報告｜檢視40款清潔劑，近2成樣本欠透明度！點揀標榜「環保」的產品？邊6款有第三方認證？

職場英語教室．Zephyr Yeung

Uber、kindergarten不是英文？Kaput、Blitz是甚麼意思？7個源自德文的英文詞彙！

暢所欲妍．屈穎妍

傷人不利己的話 17
DIVA CHANNEL

Gym Come True．2% Fitness Team

新一年重拾在家運動樂趣！用啞鈴練出一字肩、減走手臂贅肉！

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「女人要求男人上進，就等於貪錢？」到底是他們誤解了，抑或事實根本如此？

Yan Can Taste．Yan Chung

百般米芝蓮廚藝集一身！於法國山城大宅品嘗手工鵝肝雞蛋奶凍、大閘蟹海膽扁麵、和牛肩胛他他、金目鯛馬賽魚湯（午市有供應）
健康好人生 Health Channel
帶飯返工不愛吃隔夜菜？餸菜選料、配搭、飯盒要講究！私伙帶飯神器、菜單公開
當身體遇上「紅燈」，如何重新啓動轉「黃燈」？鮮爽健康「五彩芝麻菠菜沙律」，15分鐘做好！
膝頭痛不是老人專利！6招瑜伽強化大腿及臀部周邊肌力，360度預防膝關節痛！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 16:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 16:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 16:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2022 16:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
財經熱話17/01/2022
【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！
財經熱話17/01/2022
金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助
中國故事17/01/2022
【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期　全年增8.1%
大行報告17/01/2022
澳門修訂博彩法　瑞銀叫Buy濠賭股
FOCUS17/01/2022
【FOCUS】迫遷台積電與美國棄台時間表
開市Good Morning17/01/2022
溫傑：修訂《博彩法》草案較預期寬鬆　惟現價已大致反映
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金