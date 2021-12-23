【虛幣世界】比特幣於五萬美元有阻力，以太幣輕微下跌

日臨近情況下，加密貨幣市場未見有太大動靜，比特幣於五萬美元高位有明顯阻力，隔晚嘗試突破但未能成功，目前在四萬九美元左右上落，而以太幣亦輕微下跌，目前整體加密貨幣成交量亦走低。市場關注其他山寨幣，其中MATIC 和 LUNA表現造好，成為近期幣界新星。

（SHUTTERSTOCK圖片）

另外，中心化支付網絡 Terra 整合後，Near代幣於昨日上漲 23% 至 10.80 美元。開發人員在公告中表示，Terra的UST代幣目前在高速 Near 網絡上得到支持，官方宣布NEAR 的交易價格為 8.6 美元，而代幣的交易價格在 8.5 美元和 9.5 美元的窄幅區間內交易，然後在周三早上突破了後者的阻力位。

虛擬貨幣價格輕微下跌，據經濟通據數顯示，比特幣現報48320.57元(美元．下同)，跌0.55%(24小時比較．下同)；以太幣現報3941.44元，跌0.96%；艾達幣報1.32元，跌0.53%；瑞波幣報0.95元，跌0.29%。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動