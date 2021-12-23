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騰訊派京東股份作特別息變相大手減持　京東急插騰訊造好

23/12/2021

　　騰訊(00700)公布實物分派特別中期股息，股東每持21股獲發1股京東集團(09618)A類普通股，騰訊變相大手減持京東，派息完成後，騰訊對京東持股將降至2.3%，離開主要股東行列。京東今日(23日)早段曾急挫逾一成，騰訊則升4%。

 

 (資料圖片)

 

騰訊：京東能自行集資是時候退出投資　將保持戰略合作

 

      騰訊公布，以實物分派的方式宣派由公司通過Huang River間接持有的4.57億股京東集團A類普通股的特別中期股息，相當於已發行股份總數約14.7%。碎股將不予分派，但會以現金支付股東。京東A類普通股持有人可就股東大會上提呈的任何決議案享有每股一票的投票權。騰訊為釐定享有實物分派的權利，股東截止過戶日期為明年1月24日至25日，3月25日寄發股票。享有實物分派權利的股份於聯交所的最後買賣日期預期為明年1月19日。


　　騰訊解釋，實物分派符合公司及股東的利益，公司投資策略的其中一方面為投資處於發展階段的公司，支持及分享投資公司的增長，並於投資公司可為其未來計劃自行籌集資金的適當時候退出投資。騰訊董事會相信，京東集團現已達致此情況，因此認為直接向股東轉讓持有的大部分東京權益是適當時間。騰訊說明，儘管進行實物分派，公司及京東集團將繼續保持雙方互利的業務關係，包括通過其持續的戰略合作協議。

 

騰訊持股由17%大減至2.3%　總裁劉熾平辭任京東董事


　　騰訊實物分派前持有京東已發行股份約17%，分派後仍持股約2.3%。由於騰訊減少於京東集團的投資，公司執行董事兼總裁劉熾平已辭任其於京東集團擔任的董事一職，今日起生效。實物分派完成後，京東將不再於集團綜合財務報表列作聯營公司入帳。

 

      京東表示，分配後，騰訊在公司的持股比例約為2.3%，同時在此次分配中獲得公司股份的騰訊的股東將成為公司的股東。京東和騰訊將繼續保持互惠共贏的商業合作關係，包括現有的戰略合作協議。 

 

料屬反壟斷避險操作　或有其他互聯網公司仿效

 

　　國信證券(香港)研究部副總裁程嘉偉意見指，騰訊的這個操作比較少見，此舉相當於一次減持操作，可能想減少京東的沽壓，但是這個消息目前對騰訊和京東都是不利的。他預計，在反壟斷的大趨勢下，之後可能有其他互聯網公司也會有類似的操作，撤回在一些已經成功的初創企業中的投資。 

 

     國農證券董事總經理林家亨在今早開市Good Morning節目中表示，京東基本面不變，現時是超值，今天可吼低吸納；至於騰訊，派息對股價有利好作用。(9:55am)跌8.31%，成交18.2億元；騰訊則升4.15%報461.4元，成交68.6億元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

 

 

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