【虛幣世界】聖誕節前比特幣重返五萬美元關，成交量亦略高

由於美國消費者信心指數改善，美股連彈數日，加密貨幣市場亦回暖，其中比特幣重返五萬美元關口，而Polygon及Terra、LUNA 和 MATIC等近期熱炒幣亦創下歷史新高，為投資者帶來早到的「聖誕禮物」，而比特幣在中心化交易所的交易量比起上日亦略為回升。

（SHUTTERSTOCK圖片）

另外，市場關注12 月印度議會冬季會議上提交的《2021 年加密貨幣和官方數位貨幣的監管法案》，目前該議案被延遲，該法案建議禁止印度所有的私人加密貨幣。當地媒體援引知情人士說法稱，政府還在敲定立法細節，內閣也尚未批准擬議的立法。

虛擬貨幣價格靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報50884.80元(美元．下同)，升0.09%(24小時比較．下同)；以太幣現報4106.24元，跌0.13%；艾達幣報1.47元，跌0.27%；瑞波幣報0.98元，跌0.99%。

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