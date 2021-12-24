中移A股申購反應熱戰投粒粒星 追唔追得過?

中國移動(00941)(滬：600941)回A上市正如火如荼，已完成A股申購及戰略配售工作，網上申購反應熱烈近806倍之餘，昨日(23日)晚間更披露19家戰略投資者名單，當中不乏國家級投資平台、大型央企、大型跨國企業及境外主權財富基金等，陣容強勁，中移動今日(24日)股價再升近2%，連升兩日。

(資料圖片)

戰投認購金額達243億人幣佔近五成 京東國壽一汽等捧場

19家戰略投資者獲配數量共計4.22億股，約佔綠鞋(超額配售選擇權)行使前本次發行總量的49.9%，合計認購金額達243億元(人民幣．下同)。公告顯示，此次戰略配售受到國家級投資平台、大型央企、知名保險機構、互聯網公司、大型跨國企業及境外主權財富基金等各類投資者的追捧，其中社保基金、國調基金、國新投資、中非發展基金等國家級投資平台合計獲配1.41億股，佔比33.33%。國家電網、國家能源集團、中國電科、中國一汽、國投公司、中國能建等大型央企合計獲配1.37億股，佔比32.51%。中國人壽(02628)(滬：601628)、中國人保(滬：601319)、太平人壽等大型保險機構，合計獲配1.13億股，佔比26.75%，此外還吸引了京東(09618)、正大集團、文萊投資局等境內外企業和國際主權基金的參與，未來各方有望在數字經濟領域拓展更大的合作空間。

定價57.58人幣較H股溢價逾50% 網上申購近806倍



中移動早前公布，此次A股IPO定價為每股57.58元，相較於其H股溢價約50至60%，對應2020年攤薄後市盈率為12.09倍，預計募集資金總額最高達560億元，有望創A股逾11年來最大IPO，在A股IPO融資規模中位列第五。中移動A股前日(22日)啟動網上、網下申購，招股反應熾熱，中移動公布的網上申購情況及中簽率顯示，連同超額配售部分，回撥後網上發行中簽率約0.12%，有效申購倍數為805.68倍。

根據招股書，截至今年9月30日，中國移動資產負債結構保持相對穩定，總資產為17709.47億元，較去年年末上升4.63%；總負債為6239.26億元，較去年年末上升8.49%；歸屬於母公司股東權益為11431.11億元，較去年年末增長2.65%。2021年全年營業收入料為8448.77億元至8525.58億元，按年增幅約為10%至11%；歸屬於母公司股東的淨利潤約為1143.07億元至1164.64億元，按年增幅約為6%至8%。

楊傑：考慮適當時機回購 回A可促進公司持續健康發展

公司董事長楊傑在網上路演時表示，已制定了上市後三年內穩定公司A股股價預案，並授權聯席主承銷商行使綠鞋機制，運用綠鞋資金，保障A股上市後的後市穩定。他又提到，如果股價長期重大偏離真正價值，可考慮在適當時機回購股份，但強調股份回購需有利於公司及股東，並且需考慮當時市場及資金安排的情況。

針對公司帳面現金充裕，為何還要回A融資的提問，楊傑表示，回歸A股上市，融資只是其中一個方面的考慮，更多是出於促進公司長期持續健康發展的需要，有利於公司緊抓機遇，加速布局新一代信息技術，也有利於引入戰略投資者。他又提到，近年來內地資本市場出台一系列政策，為紅籌企業回歸提供政策環境，而公司主要經營地在中國，回A上市有利於令用戶有機會分享公司的成長收益。近年來公司股息收益率逐步提升，2020年股息率達7.44%，在A股和港股大型上市公司中名列前茅，希望能夠得到廣大A股投資者對公司投資價值的認可。

摩通：消息已被消化欠催化劑 目標價下調至52元

中移動雖然招股反能熾熱，戰略投資者陣容強勁，不過摩根大通早前發表研究報告指，中移動A股上市的利好消息已被消化，維持其「中性」評級，預計短期內該股欠缺催化劑，將其明年底目標價下調約5.5%，由55港元降至52港元，以反映因第四季收入增長放緩對全年預測數字之影響。摩通又指，中移動已獲中證監批准A股上市，但因擔心認購需求而將IPO規模縮減，雖預料A股上市有助推動中移動業務增長及擴大其投資者基礎，惟有關利好影響，相信已反映於股價之上，短期內股價缺乏動力。

今日平安夜，港股只有半日市，中移動升0.9元，升幅近2%收報47.5港元，成交8.69億港元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動