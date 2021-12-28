【虛幣世界】節日期間加密貨幣市場交投淡靜，比特幣企穩五萬關

比特幣於假期期間交投淡靜，雖然曾短暫升至五萬二美元關口，但明顯於該關口有一定阻力；而以太幣則企於四千美元水平，且未有明顯突破；其他主流貨幣目前靠穩，柴犬幣近日反彈，目前在0.000038美元水平，微升0.26%。

(shutterstock圖片)

區塊鏈數據商Glassnode表示，近期比特幣供應量增加，主要來自一些長期持貨者，在過去一年整體供應量漲4.8%至74.8%；而短期持有者得持有量由28%下降至25.2%。Glassnode指，這種情況通常在熊市比較常見，是市場的貨源正在調整，並淘汰一些持貨信念不足的，而好友的持貨能力變得更強。

虛擬貨幣價格靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報50884.80元(美元．下同)，升0.09%(24小時比較．下同)；以太幣現報4106.24元，跌0.13%；艾達幣報1.47元，跌0.27%；瑞波幣報0.98元，跌0.99%。

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