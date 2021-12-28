【回顧展望－中概回歸】中概股回流對港股刺激作用微 惟料港交所受惠

今年中概股可謂多災多難，不利消息一單接一單，在美國上市的中概股就經歷狂風暴雪。自內地手機打車平台滴滴出行宣布在美國退市後，市場預期來年或引發中概股「回流潮」。

滴滴出行成功赴美上市後不足48小時，即遭內地監管部門「問話」，對其實施網絡安全審查。去到今月初，滴滴宣布將從美國退市，並將回流香港上市。連滴滴在內，愛奇藝、攜程等10隻中概股在美股市場曾遭「血洗」。市場預期隨住中央加強對在美中概股的監管，或加快中概股「退美來港」上市的步伐。

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阮子曦：中概股為保集資平台留後著

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦指，許多在美上市大型中資企業都有轉到香港上市的想法，如拼多多及蔚來等。他又指出，美國中概股歸期將按逼切性而定，而所謂逼切性又要按個別企業而定，例如微博(09899)是非常急，非中概股的商湯都非常急於來港上市。阮子曦解釋，個別企業或在美上市中概股於港股弱勢時急於上市，好大可能非為集資額等利潤因素，而是先造好準備，保留一個上市的集資平台。他估計，這種「逼切性」可以理解為美國要求上市公司提交資料，而該批美股中概股在中美角力之下，必須尋找一個上市平台，他相信涉及資料及大數據的股份會有較高的逼切性來港上市。

溫鋼城：二度上市中概股吸引力低

iFast Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，部分在美券商股如富途證券、老虎證券等都有機會來港上市，惟這些公司的市值較小，而較大市值的中概股如阿里巴巴(09888)、京東(09618)、嗶哩嗶哩(09626)、百度(09888)等已回歸，再加上早前微博回港二度上市首掛低收7%，反映投資者對這類科網中概股已感到意興闌珊，交投意欲不強，相信中概股「退美回港」對來年港股推動力不大。

阮子曦亦不太看好這批股份回港上市後的前景，因為即使來港上市後，仍然受監管陰霾影響，故亦無謂買入，僅可作投機炒買。

中概股回流料有利港交所

中概股未來走勢仍會波動，特別是科網股回港上市，只會變得僧多粥少，估值很難收復之前的失地。此外，他估計中央近期出台的政策，或想將資金由科網股轉移至新能源板塊，儘管科網股年內股價錄得不少跌幅，現階段值博率都不高。

不過，溫鋼城認為在美中概股回港上市，有助推動大市成交額，加上這些股票在美國除牌後，或令部分海外投資者「捱更抵夜」交易中概股，對港交所(00388)有一定幫助，加上目前成交額已偏低，進一步減少的機會較微，中長線值得看好。部署方面，他建議投資者可於450元以下吸納，430元作止蝕，目標位500元。

撰文：經濟通記者戚朗軒、余穎恒

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