【回顧展望－監控風暴】中央監控浪接浪 相關股份仍震盪！

今年，中概股另一個受重創的因素，都莫過於中央的「監控重拳」。「三條紅線」、反壟斷法、教育「雙減」、限制遊戲時間等政策連環出台，內房、教育、科網及醫藥股等無一倖免。

科網股及內房股更是風聲鶴唳，深受中央接連的監控政策困擾。阿里巴巴(09988)首當其衝，先有螞蟻集團在上海科創板及港股暫緩上市，及後遭市管局以實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，最終決定罰款182.28億元，股價由去年10月升至309元，但至11月一度推跌130元的「血肉長城」，低見109.5元，創上市後新低。美團(03690)就因判定為「濫用市場支配地位」的企業，判罰款34.42億元人民幣；騰訊(00700)就因旗下騰訊音樂版權問題，連同百度齊遭監管機構各判罰款50萬元人民幣。有專家相信，中央仍有機會針對不同企業採取監管措施，來年走勢不太樂觀，投資者不宜沾手。

（CNS圖片）

科網內房影響大 籲投資者不應買

內房股方面，中央去年公布「三條紅線」政策，避免地產開發商負債累累，並縮小房地產泡沫。不料，今年就有中國恒大(03333)觸及紅線，並爆發債務危機，引起的連鎖效應非常大。花樣年(01777)、彩生活(01778)、世茂(00813)、佳兆業(01638)等一度停牌，不少大行都多次調低內房股目標價及評級。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，今年來說科網股及內房股受監管的影響最大，前者就涉及企業持有的敏感數據，後者就涉及地產過分槓桿及炒作的現象，而監管政策帶來的影響深遠，明年該兩個板塊的表現應繼續低沉。

他重申，中央最近針對網紅稅收問題展開行動，現時未見跡象顯示監管政策有所減少及放緩，不排除還有更多企業受到影響，現階段較難確定哪些股份已完全反映監管因素，來年亦不建議投資者沾手受中央監管的股票。

教育股監管或與提高生育率有關

教育股方面，今年7月中央公布《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，要求減少學生校內功課壓力和校外課科培訓及補習類課堂。教育部亦提到，要取消小學一、二年級的紙筆考試，小學階段不再有期中考試。深圳教育局於9月初響應「雙減」政策發文件，要求小學三年級以上，每天書面作業完成時間平均不超過60分鐘，初中學生每天書面作業完成時間平均不超過90分鐘。

溫鋼城認為，中央今年推出的「雙減」政策，或希望提高生育率。他解釋，目前內地生育率偏低，對勞動力及內需層面影響較大。「雙減」政策出台，令學童學習壓力減低的話，可能會有更多家長願意生育，從而解決人口老化帶來的經濟問題。不過，他認為教育股始終在「鎂光燈」之下，未來受監管的機會仍在，一旦被過度炒作，相信中央會再出手遏止，前景不樂觀。

部署方面，他建議投資者都以炒波幅策略為主。當中，從事線上教育的新東方在綫(01797)可於5元至10元間部署，而思考樂教育(01769)就可於1.3元至2.3元部署。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦亦表示，科網及教育為本年最受監管打擊的板塊。他提到，以往出現類似消息時，企業可以適度配合國家政策，但今年的監管風暴要求企業百分之百完全配合國策，由其涉及外國因素時，政策都會先以國家及黨為大方向仍先行，若與國策相矛盾，監管便會即時出現，尤其在十四五規劃後。此外，當股市特別追捧某一板塊股份時，監管亦會及時遏制炒賣氣氛，是股市近年來一個非常重大的轉變。

擴大集中採購 醫藥股未見轉勢

醫藥股方面，國務院總理李克強在國務院常務會議中指出，推進藥品集中採購和使用是深化醫改的重要內容，為降低藥價、減輕群眾負擔，為此提出四點要求，包括擴大集中採購和使用藥品的品種範圍；確保集中採購藥品穩定供應和質量安全；製定實施國家用藥管理辦法；及推進醫保支付方式改革。

溫鋼城指出，中央擴大藥品集中採購，分薄了藥企的利潤，令他們賺大錢的機會減少，暫時未見有轉勢訊號。他以中國生物製藥(01177)為例，股價長期在低位橫行，近期走勢稍好，但已連續多次在20天線遇上阻力，未見有強勁反彈跡象，意味市場對醫藥股的盈利能力不太樂觀。他又指，部分生物技術(CRO)企業多次遭北水看淡，最顯著的是藥明生物(02269)，或因盈利預測不佳、中央政策等因素，而拖累股價年終呈跌浪，短期要重上50天線並不容易。

阮子曦:港股等待炒作主題帶動

在監管之下港股的走勢會如何?阮子曦分析，港股持續「A股化」，愈來愈多中資股赴港上市，但中資企業最受監管影響，在環球開始收水的情況下，國際資金將不願意投資中資股這類風險資產，變相港股將會繼續乾涸。阮子曦預期，明年首季仍要繼續「捱」，因為現時港股仍然缺乏可以炒起的主題，而未來一季較多的節日，以至變種病毒Omicron，都會影響港股風向。他期望港股上半年會出現更多可炒主題帶動港股，形成上落市格局，因過去都太依賴科網股而有落無上；但料首季仍會是消化為主，故期望遠有主題能在消化過程中，為港股提供一部分投資氣氛。他舉例如首季有東奧，次季有兩會主題，期望相關內需股以及舊經濟股能夠受惠。

阮子曦預期監管風將繼續牽動港股，一些未受波及的板塊有可能面臨規管，尤其一些備受追捧的板塊。他指，近期新能源車行業已開始減少新企業進入，因市場都了解過份熾熱的板塊都會受到內地政府監管。他提到，新能源車的電池有可能會面臨標準化考驗，安全及耐用性等問題都有機會受到規管。

撰文：經濟通記者戚朗軒、余穎恒

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動