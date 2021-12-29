【虛幣世界】比特幣逾60億期權將到期，幣價目前下挫

比特幣目前失守五萬美元關口，並於四萬七美元徘徊，消息指比特幣有多約12.98萬份期權合約即將於本周五(31日)到期，市值逾60億美元，市場預計到期權日之後數日幣價才會穩定走勢；而以太幣亦失守四千美元關口，目前在三千八美元水平。

（iStock圖片)

分析指，期權日到期前價格出現波動，通常都是由賣方、即機構交易員作主導，在現貨市場操控價格，將現貨價格推近期權的執行價格，令多數未平倉的期權合約幾乎無盈利地到期，而期權買家則因被現貨價格拖累而幾乎損失所有盈利，目前大部期權的執行價約在四萬八美元左右。

虛擬貨幣價格下跌後，於亞洲時段輕微反彈，據經濟通據數顯示，比特幣現報47894.50元(美元．下同)，升0.74%(24小時比較．下同)；以太幣現報3826.06元，升0.88%；艾達幣報1.41元，升0.93%；瑞波幣報0.86元，升1.19%。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動