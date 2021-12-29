京東加碼回購大行唱好 惟騰訊減持影響未消跌勢持續

騰訊(00700)上星期公布實物分派特別中期股息，股東每持21股獲發1股京東集團(09618)A類普通股，騰訊持股量頓由約17%降至約2.3%，退出主要股東行列，拖累京東股價曾急跌一成，近兩日股價雖見回穩但反彈乏力，京東隨即公布股份回購計劃加碼至30億美元，大行亦加入唱好，惟對股價仍沒刺激作用，今日(29日)再跌逾2%。

(京東網頁截圖)

回購金額增10億美元延期兩年 力度實質比前減半

京東公布，董事會已批准修改現有股份回購計劃，回購授權由20億美元增至30億美元，並延長至2024年3月17日。京東曾在2020年3月17日宣布，將在未來24個月回購至多20億美元股份，該計劃原於明年3月到期。值得留意，回購金額雖加碼，但同時期限也延長多兩年，因此相當於在未來兩年增加10億美元回購，力度實質比之前減半。

另外，京東公布與五名牽頭包銷行訂立為期五年的20億美元無抵押定期及循環貸款融資，按LIBOR加85個基點計息。該筆貸款融資為京東訂定首筆綠色貸款融資，所得款項用於為合資格綠色項目提供全部或部分融資或再融資，以及一般公司用途。惟該筆貸款仍須向中國相關監管機構進行最終登記備案。

大摩料回購可抵銷拋售壓力 高盛列確信買入

摩根士丹利發表研究報告指，騰訊的減持行動或會對京東的投資情緒有負面影響，從而短期影響京東股價，不過預計回購計劃可抵銷股份拋售壓力，又預期京東的基本面亦不會因騰訊減持而有重大影響，因京東在所有電商企業中是更受供應鏈推動的平台，對客流的依賴較小，而京東主要應用程式的用戶增長亦遠較騰訊生態圈為快。

高盛則指，騰訊雖持股量大降，但將和京東繼續保持互惠互利的業務關係，包括正在進行的戰略合作協議。京東董事長兼首席執行官劉強東預計，京東以技術為基礎、以供應鏈為基礎的商業模式，深深植根於實體經濟，將繼續為京東擴大的股東基礎帶來長期價值。高盛認為京東在其領先的零售規模下，具有獨特的第一方線上直銷+市場模式，並輔以其行業領先的內部倉儲和供應鏈能力，維持「買入」評級，並列入「確信買入」名單，目標價477元。

匯證：騰訊有繼續合作動力 對京東長期增長樂觀

匯證亦指，騰訊與京東的現有業務合作安排不會受到影響，認為騰訊有繼續合作的動力，因為京東為騰訊貢獻了收入，增加了外部流量，並且具有良好的投資回報率，維持京東美股目標價110美元，重申「買入」評級。惟潛在的拋售壓力及宏觀經濟情況持續疲軟可能在短期內拖累京東股價，全球供應鏈中斷及中國部分地區隨著疫情爆發而封鎖也增加了不確定性，但對京東的長期增長保持樂觀。

此外，據《上海證券報》引述市場分析人士指出，騰訊派京東股票符合目前反壟斷監管的大背景，通過派息減持而不是集中減持，對京東的股價影響也相對更小，這應該也是兩家公司共同認可的方式。

熊麗萍：回購可穩定股價 惟料難帶來刺激

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早於經濟通財經直播節目《開市Good Morning》指，京東增回購對挽救市場信心料效果一般，只是做好準備，讓管理層有彈性增加回購金額，而回購期延長至2024年，時間拖到那麼長，何時進行回購也未知。今次增回購金額料亦與騰訊派京東股份作中期息有關，因騰訊股東取得股份後可隨時沽貨，料為京東股價帶來壓力，如果往後真的沽壓大，跌至管理層認為不合理水平就可作回購，有穩定股價作用，但料難帶來刺激，如接近現價買入可續持有，如跌穿248元則要止蝕，上面275元裂口位料較難突破，故270元前宜沽貨。

京東今日跌2.15%收報255.2元，成交14.44億元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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