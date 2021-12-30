【虛幣世界】因期權將到期比特幣續挫，NEAR隔晚大幅抽升

由於節日氣氛濃厚，加密貨幣市場持續下挫，比特幣已跌穿四萬七關口，從數據上顯示，目前約有12.47萬份比特幣期權將於本周五到期，市值約60億美元，有分析指大戶將推低現貨至期權行使價水平，甚至低於行使價，才能避免損失。

（SHUTTERSTOCK圖片)

另外，智能合約平台代幣algorand（ALGO）和near（NEAR）在周三美國交易時段出現最大單日漲幅。Algorand 基金會宣布，為促進該項目開發五個區塊鏈生態系統之間的跨鏈橋樑的創建和發展，包括Algorand、Solana、Cudos、Terra和Polygon。Glitter Finance的第一個產品將會先在Algorand和Solana之間建立一個雙向橋樑。NEAR Protocol現9.65%報14.61美元。

虛擬貨幣價格下跌後，於亞洲時段輕微反彈，據經濟通據數顯示，比特幣現報46651.26元(美元．下同)，升0.4%(24小時比較．下同)；以太幣現報3660.48元，升0.83%；艾達幣報1.328元，跌0.38%；瑞波幣報0.82元，升1.15%。

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