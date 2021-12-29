【回顧展望－抽秤IPO】今年新股表現弱 來年抽咩留後著？

以往提到「抽新股」，投資者都非常雀躍，不少IPO都錄得巨額超額認購。去到今年，人人似乎都怕了抽新股，認購反應大不如前，多隻IPO首掛「潛水」。有專家表示，今年市況低迷，中央監管政策、科技股殺估值等不利因素，嚴重影響投資氣氛，加上缺乏北水支持，很多投資者抽新股「抽極都輸」，形成惡性循環。

（資料圖片）

港股IPO市場萎縮，今年港股共計有94間企業進行IPO，集資總額達3237億元，兩項數據分別下降35%及19%。IPO集資額規模由去年世界排名第三，跌至今年的第四。直至截稿當天，今年升幅最大的新股為森松國際(02155)，升幅近360%，相對醫藥行業新股表現較差，最差的貝康醫療(02170)上市以來累跌超過七成，18隻生科B股IPO有15隻下跌。

凍資期成為投資者致命傷

信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，今年新股表現慘烈，而農曆新年成為分水嶺。北水不熱衷投資新股，加上中央持續針對企業實施嚴密監管及整頓，科技股亦面對殺估值的問題，令多隻新股受拖累。

他續指，抽新股的投資者需面臨「凍資期」（即指在招股若干日後，便會截飛並宣布新股定價，由定價至正式上市至少需時約5個交易日），當認購了該隻新股後，投資者並不能在此段時間「離場」，正值今年市況低迷，恒指走勢一浪低於一浪，新股自然受到拖累，令投資者「抽極都輸」，而情況仍未改善，抽新股意欲減少，形成一種惡性循環。他預期，疫情再起、聯儲局加息等不利因素，勢將影響明年市況，相信抽新股氣氛仍會淡靜。

微創機器人受惠獨市生意

在第四季上市的新股中，張智威留意到微創機器人(02252)及雍禾醫療(02279)表現較佳。

微創機器人主要從事開發、製造及商業化手術機器人，截至2021年6月止六個月，集團因產品仍在開發中，並無錄得營業額，股東應佔虧損擴大3.9倍至2.42億元。公司於11月2日首掛當日收報45.8元，較招股價43.2元高出6.02%，至今累計升幅近五成。

雍禾醫療則主要於內地提供毛髮醫療服務，截至2021年6月止六個月，集團營業額上升75.1%至10.53億元人民幣，純利下跌38.2%至4044萬元人民幣。公司於12月13日首掛收報16.6元，較招股價15.8元高出5.06%，至今累計升幅近2%。

張智威表示，微創機器人在醫療行業中，較專門的手術機器人製造，競爭對手不多；雍禾醫療就做植髮服務，在港股市場上屬「植髮第一股」，各自都是做獨門生意，較易受投資者青睞。

內房消息打擊京城佳業

另外，他表示京城佳業(02210)及鷹瞳科技(02251)表現較差。

京城佳業主要提供物業管理及相關服務。截至2021年5月止五個月，集團營業額增長12.8%至4.78億元人民幣，純利增長53.9%至3745萬元。公司於11月10日首掛，收報8.26元，較招股價8.28元低0.24%。

鷹瞳科技就從事提供人工智能視網膜影像識別的早期檢測、診斷及健康風險評估解決方案，包括用於檢測及診斷的人工智能醫療器械軟件、健康風險評估解決方案及硬件設備。2021年上半年度，集團營業額增長6.6倍至4948萬元人民幣，虧損收窄24.1%至3760萬元。公司於11月5日首掛，收報68元，較招股價75.1元低9.45%。

張智威表示，今年內房債務危機大爆發，物管公司受波及，京城佳業表現自然未如理想。至於鷹瞳科技，他指公司業務包含人臉辨識技術，涉及較敏感的安全問題，面臨較大的政策風險，相信令投資者卻步。

中概回歸H惟吸引力低

麥嘉嘉預期，來年IPO市場仍會由美國兩大交易所佔世界排名頭兩位，而香港整體則預計有3300億元集資規模。她亦預期明年會有更多美國上市中概股回歸港股上市，但投資吸引力不高。她解釋，本年回H的中概股表現不滯，百度(09988)及攜程(09961)都下跌三至四成，而最差的嗶哩嗶哩(09626)更跌超過五成，過去表現不佳令市場對該批中概股興趣減低。

除中概股外，麥嘉嘉指早前在美國受阻的李澤鍇旗下富衛保險，有可能轉到香港上市，並有望成為來年港股的IPO焦點。但對於富衛成功上市後的投資價值，麥嘉嘉表明現時仍言之尚早，可待招股價及集資規模公布後再作部署。而她亦提到，因為中美關係以及美國方面的審計問題，將會有更多原先計劃赴美上市的公司，轉移香港做IPO。

美股中概股方面，麥嘉嘉預期第二、三梯隊的中國公司，將會在未來兩至三年逐步回H，但哪些股份在何時回歸則仍未有時間表。

撰文：經濟通記者戚朗軒、余穎恒

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動