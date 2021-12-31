【虛幣世界】比特幣近四萬七反彈，買入信號顯現

由於元旦日開始臨近，市場節日氣氛濃厚，交易場的成交量明顯減少，比特幣仍維持在四萬七美元附近，根據 Tom DeMark 的 TD Sequential 模型顯示，比特幣開始現買入信號，但由於每日隨機指標並未確認短期超賣狀況，因此未能最終確認。

（iStock圖片)

總結全年，比特幣雖然累積逾倍升幅，而十月美國更批准其相關ETF落地，使比特幣價格升至六萬九美元的歷史高位，但由於市場槓桿極高且期權行使價較低，使現貨價格被推低至約四萬七美元附近。

虛擬貨幣價格下跌後，於亞洲時段輕微反彈，據經濟通據數顯示，比特幣現報46913.13元(美元．下同)，跌0.44%(24小時比較．下同)；以太幣現報3697.04元，跌0.33%；艾達幣報1.344元，跌1.10%；瑞波幣報0.83元，跌0.30%。

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