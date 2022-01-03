【虛幣世界】期權結算日後比特幣靠穩，柴犬幣推出DAO測試版

在上周五比特幣期權結算日後，加密貨幣市場未見有太大波動，雖然略有輕微回升，但未能突破四萬八關口。分析師指目前加密貨幣市場仍處於假期氣氛，預計短期還在四萬六至四萬八美元浮動，據估計上周五有價值約86.7億美元的比特幣及以太幣期權合約到期。

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另外，柴犬幣團隊推出了中心化自治組織 (DAO) 的測試版，以賦予用戶更多權力來決定 ShibaSwap 平台上的加密項目和配對。這款名為「Doggy Dao」使用「階段式」指標及分階段的方法運行，第一階段名為「DAO 1」，此階段將專注於為社區提供直接的權力，以決定 ShibaSwap WOOF 池上的加密項目和配對，以及 $BONE 獎勵將如何分配。

虛擬貨幣價格靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報47034.98元(美元．下同)，跌0.53%(24小時比較．下同)；以太幣現報3805.13元，跌0.60%；艾達幣報1.36元，跌1.23%；瑞波幣報0.85元，跌0.80%。

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