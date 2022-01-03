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【中藥補身】西藥唔掂轉煲中藥？專家料中國中藥(570)煲唔耐

03/01/2022

　　在2021年最後一個交易日，除了中概股狀態大勇，中藥股亦再落鑊！事隔一個周末，年份變更了，部分中概股亦回吐了，但中藥股走勢依然強勁。內地建議將符合條件的中成藥等納入醫保藥品目錄，現代中藥(01643)率先跑出！根據《經濟通HV2報價系統》，現代中藥在醫療保健行業中稱霸，半日升近22％。而去年12月10日掛牌的固生堂(02273)，上市不足一個月已錄得逾51％升幅。中藥股有沒有條件成為今年焦點之一？

 

中成藥等獲納入醫保

 

　　中醫藥管理局刊登《關於醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見》，提出將符合條件的中藥飲片、中成藥、醫療機構中藥製劑等納入醫保藥品目錄；將經國家談判納入醫保目錄的中成藥配備及使用納入監測評估，充分利用「雙通道」藥品管理機制，將參保患者用藥的渠道拓展到定點零售藥店，保障參保群眾用藥需求，亦加大對中醫特色優勢醫療服務項目的傾斜力度。

 

　　另外，由湖北牽頭的19省（區、市）組成的內地省際聯盟，開展的中成藥集中帶量採購工作，一共157間企業的182個產品參與競價，採購規模近100億元人民幣。上月24日公布中標結果，最終97間企業、111個產品中選，中選率達62％，擬中選價格平均減價幅度為42.27％，最大跌幅近83％。

 

　　在不明朗因素消除下，多隻中藥股上周在三日半市下，均錄雙位數升幅，包括固生堂、中國中藥(00570)、同仁堂科技(01666)及現代中藥集團。

 

　　不過，在此之前，中藥股的升浪已開展。一方面，由於上市中藥非處方藥企製定股權激勵計劃，將考核目標設置調高，反映行業業績增長樂觀。另一重要原因，便是中成藥加價消息。藥材價格近月上升，12月份以來，太極集團、華潤三九等上市公司紛紛宣布產品加價一至兩成。當中同仁堂科技旗下「安宮牛黃丸」由780人民幣加價一成至860人民幣，為20年來第三次加價。需知道，天然中藥原材料受氣候、疫情等因素影響，去年7月河南暴雨成災，疫情反覆均影響產量。翻查去年11月數據，稀缺性名貴藥材如地黃價格按年升幅高達320％。

 

中藥股半日表現普遍較西藥股好，現代中藥(01643)半日升近22%。（《經濟通HV2報價系統》截圖）

 

關注中藥價格上升轉嫁予消費者的能力

 

　　本港上市的中藥股份，由12月10日（由於固生堂自當日起上市）至今，以中國中藥的升幅最為凌厲，其亦是大摩心水。

 

　　該行上周二（28日）發表短期策略報告，讚好中國中藥於2020－2023年盈利複合增長強勁，下季旗下中藥顆粒產品上調產品售價機會大，故估值有望提升，市佔率有望增加。大摩又指，中國中藥目前預期市盈率僅7倍，明顯被市場低估，目標價看6.3元，未來45日上升機會最高達八成。而中國中藥現價已較大摩報告發表當日漲近43％，距離目標價尚餘7％水位。

 

　　要留意，產品漲價並不意味企業盈利情況直接好轉，情況恰如去年的芯片荒。光大新鴻基財富管理策略師溫傑今早（3日）在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》中表示，關注原材料價格上升成本能否轉嫁予消費者，提醒投資者整體行業尚待觀察。他以中國中藥的走勢分析，料股價若突破去年7月初的高位5.523元，可上望6元。截至半日收市，中國中藥已到價，一度高見6.08元，創2018年7月以來高位。

 

中國中藥(00570)近一個月跑贏同業，累計升幅達63%。

　　

聖諾醫藥升勢過急 宜定止賺位

 

　　中藥股洋洋得意，但西藥股卻鬱鬱不得志。半新股聖諾醫藥-B(02257)於上周四（30日）上市，兩日已較招股價65.9元飆升38％，可惜今日半日回吐2％。值得留意，聖諾醫藥屬未有盈利的生物科技股，俗稱「B仔股」，仍處於虧損期，產品仍未全面商業化。

 

　　溫傑認為，聖諾醫藥質素好，惟目前升勢過急，不宜追入，持貨的短線投資者可考慮於高位回落10％止賺。

 

 撰文：經濟通記者葉嘉兒

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 

 

 

另外，著名獨立股評人陳永陸(陸叔)，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評地產股及港股大市，立即重溫

 

 

 

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