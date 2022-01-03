料大市走勢仍弱 商湯股價炒高不宜進場

踏入2022年，港股未能「攞頭威」。高開25點，曾升181點，惟後來調頭下跌，半日低收144點，報23252點。午後跌勢未止，曾跌203點。ATM未能延續上個交易日的升勢，阿里巴巴(09988)跌3.28%，美團(03690)及騰訊(00700)就分別微跌0.89%及0.66%。體品股受沽壓，申洲(02313)挫7.81%，為全日表現最差藍籌，安踏(02020)及李寧(02331)分別跌1.88%及0.81%。中醫股繼續炒作，中生製藥(01177)升2.93%，為表現最好藍籌。

恒指低收122點，報23274點。主板成交699.81億元。國企指數報8188，跌47點或跌0.58%。恒生科技指數報5640，跌30點或跌0.54%。

（Shutterstock）

未持商湯 不宜高追

大市方面，恒指在上年年終交易日高收後缺乏承接力，今天成交額雖較上日多123.6億元，惟繼續少於1000億元，交投偏為淡靜。根據《經濟通HV2報價系統》，今天騰訊、美團及阿里巴巴的大戶主動買入比率分別為51%、46%及47%，大戶似乎仍未重新熱衷買入ATM。從日線圖來看，ATM同樣在上日升穿20天線後回落，相信短期仍在該平均線有阻力，走勢上料繼續乏力。

首掛高收的商湯(00020)走勢繼續強勁，今天更以上市新高收市，報7.75，急升40.914%。不計手續費，IPO持貨者一手帳面賺3900元。全日成交額31.66億元，比同日首掛的泉峰(02285)的1.53億及聖諾醫藥(02257)的2304萬高出10倍以上。看1分鐘圖，股價於下午3時10分左右出現一支大陰燭，但之後未見再急跌，反而在3時40分左右出現兩支大陽燭，逐步升至上市收高收市，而散戶主動淨買入比例達42%，可見不乏散戶全力進場。

只不過，上個交易大戶主動買沽比率為67:33，對比今天的55:45有明顯分別，大戶進場意欲大幅減少，而14天RSI已經去到80的超買區水平，連日升勢都反映高度炒買。事實上，市場普遍認為商湯估值約6至8元，現價計與此目標非常接近，加上公司面對美國制裁的風險仍在，未有持貨者不宜高追「湊熱鬧」，免得飲不到「靚湯」之餘，更因手接熱湯弄得一身「傷」！

撰文：經濟通市場組

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