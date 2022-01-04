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【銷量續佳】疫情無礙比亞迪銷量維持增長　點確認股價調整完？

04/01/2022

　　踏入2022年，內地多家車企相繼公布去年12月汽車銷售數據。龍頭大哥比亞迪(01211)在西安疫情的衝擊下，新能源車銷量按月僅增長3%，至逾九萬輛車。不過，專家認為，比亞迪汽車銷售增速放緩屬「非戰之罪」，只要銷售保持穩定增長，股價仍有望重拾升勢。

 

新能源車銷量按月升3% 西安廠房恢復正常

 

比亞迪上月新能源車銷量按月僅升3%。（《開市Good Morning》截圖）

 

　　比亞迪上月總銷量按年、按月分別增長76%及8%，至9.91萬輛。單計新能源汽車，上月銷量按年、按月分別增長2.26倍及3%，至9.39萬輛。當中純電動乘用車和插電式混合動力汽車分別按年增1.48倍及4.49倍，至4.83萬及4.45萬輛。

 

　　西安上月爆發疫情而宣布封城，當地作為比亞迪汽車生產重鎮，公司承認封城對產能構成影響。公司最新表示，目前西安基地的生產已基本恢復正常。事實上，比亞迪股價受封城消息拖累，由上月初高位（311.8元）跌至月內低位（247元），累計跌幅近兩成一，其後股價才反覆回升。

 

比亞迪半日彈近3% 黃瑋傑：銷量增速放緩屬「非戰之罪」

 

比亞迪半日漲近3%，相對跑贏同業。（《開市Good Morning》截圖）

 

　　疫情反彈無阻比亞迪汽車銷量保持增長，不禁令市場鬆一口氣。比亞迪半日逆市彈　2.87%，報272.8元；造車新勢力小鵬汽車(09868)及理想汽車(02015)則變動不大，半日分別升0.30%及跌0.55%，報197.8元及126.3元。長城汽車(02333)相對走弱，軟1.31%，至26.45元。

 

　　輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，比亞迪受內地疫情反覆及芯片短缺影響，拖累上月汽車銷量按月增長有所放緩，惟屬「非戰之罪」。比亞迪汽車銷量持續增長，在基數愈來愈高下，維持高增長並不容易，相信月度銷量突破十萬輛只是時間問題。

 

中創新航擬來港上市 衝擊寧德、比亞迪地位？

 

　　除了比亞迪汽車銷量值得關注外，內地鋰電池生產商中創新航計劃來港上市的消息同樣不容忽視。據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計，截至去年11月，中創新航年內的電池車裝機量達7.5GWh，僅次寧德時代和比亞迪成為內地第三大鋰電池生產商，市場佔有率近6%。訂單迅速增加幫助公司快速擴大市場份額。若中創新航真的赴港上市，對同業寧德時代(深:300750)及比亞迪造成多大影響？

 

　　要留意，中創新航的市佔率仍遠低於寧德時代及比亞迪，兩者同期市佔率分別有近50%及逾16%。不過，黃師傅認為，公司近年成功從龍頭企業中搶走重要客戶，令市場規模穩步提升，加劇行業競爭，對現有龍頭企業的實際影響仍需觀察。事實上，中創新航目前是廣汽(02238)、吉利(00175)、東風(00489)等車企主力車型的電池供應商。當中，為廣汽專門訂製獨家的「彈匣電池」。

 

截至去年11月，內地三大鋰電池生產商裝機容量及市佔率。

 

黃師傅：以RSI評估比亞迪上升動力 贛鋒宜再觀望

 

　　比亞迪股價自上月低位逐步回升，上周四（30日）起收復10天線，跌勢已見喘定。黃師傅認為，比亞迪正處於整固階段，初步已站穩在250元之上。若股價再下一城，重上100天線（約275元），料能上試290元。黃師傅建議以RSI作參考，若9天RSI重上55以上，反映上升動力較下跌動力大，買家佔上風，或能預示調整已完成，屆時部署的信心更大。

 

　　至於鋰電池股贛鋒鋰業(01772)，黃師傅認為，即使近期股價自21日低位109.1元回升，但期間錄得的陽燭燭身均較短，且股價未重返250天線（約126.9元）之上，亦未收復上月20日的大陰燭燭身頂部，種種訊號均未能確認贛鋒已完成調整。投資者宜待股價站穩在250天線以上才再作部署。

 

撰文：經濟通記者羅鈞鴻

 

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 

 

另外，新城晉峰資產管理董事林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評汽車股及港股大市，立即重溫

 

 

 

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