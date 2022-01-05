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【騰訊減持】騰訊減持Sea觸發科技股災　已跌抵中長線買入價？

05/01/2022

　　騰訊(00700)瘦身行動持續進行！繼減持京東集團(09618)後，最新宣布減持新加玻電商、在美國上市的Sea(SE)。正當市場憂慮騰訊減持股份陸續有來之際，市監局處突對包括騰訊在內的科企，祭出合共650萬元人民幣罰款令科技股雪上加霜！騰訊有持股的嗶哩嗶哩(09626)、美團(03690)目前瀉約10%。專家認為，騰訊減持科技股旨在規避反壟斷監管風險，未來或減持更多科企。當中，以美團的機會較大！

 

騰訊套現逾30億美元 市場憂減持潮持續

 

騰訊指，減持Sea為釋放投資價值及提供資源以支持其他投資及社會責任項目。（《hot talk 1點鐘》截圖）

 

　　據騰訊公告，公司擬減持Sea的1449萬股A類股份，料套現最多30.7億美元（折合約240億港元）。完成交易後，騰訊於Sea的持股比例將由21.3%降至18.7%。連同建議的股份投票權變動，騰訊於Sea的投票權將降至10%以下。集團指，今次減持可釋放Sea投資的部分價值，並提供資源以支持其他投資及社會責任項目。

 

　　騰訊過往積極投資科技公司。數據顯示，截至去年9月，騰訊投資組合帳面值超過8200億元人民幣，包括美團、快手(01024)、嗶哩嗶哩，以及在美國上市的拼多多（美: PDD）、蔚來（美: NIO）等。騰訊近期相繼減持京東、Sea股份，令市場猜測未來會否陸續減持其他股份，觸發科技股急瀉。減持消息一出，隔晚Sea美股股價急插逾11%，創近1年新低。

 

騰訊是美團第一大股東，持股比例達17.2%。（《開市Good Morning》截圖）

 

規避監管風險屬減持主因 料美團屬另一減持對象

 

　　騰訊早前宣布以實物分派股息，變相減持京東，內地官媒《証券時報》曾發聲，指科技巨頭聚焦主業應是趨勢，分派京東股份不但為股東帶來良好回報，而且解除被投資企業的捆綁，符合反壟斷監管要求。有分析認為，騰訊減持科企的目的是應內地監管要求。

 

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，騰訊減持科企的用意是避免這些科企業務與本業重疊，構成行業壟斷，繼而成為反壟斷部門的把柄。騰訊亦提及，套現資金用於支持社會責任項目，符合中央「共同富裕」的政策方向。至於資金用於支持其他投資項目，熊麗萍反指，騰訊現金流充裕，急於套現投資本業的可能性不大。

 

　　熊麗萍預計，騰訊未來仍有機會減持其他科技股。若從降低監管風險考量，美團或成為騰訊下一個減持對象，因為騰訊是美團第一大股東，持股比例達17.2%；加上美團仍存在業務整改問題，前景未明朗化。不過，騰訊於美團的持股量多，減持或引起美團股價大幅波動，這不是騰訊所樂見，故它如何減持美團仍有待觀察。

 

嗶哩嗶哩既獲騰訊投資，亦被市監管罰款，股價創上市新低。（《經濟通HV2報價系統》截圖）

 

市監局巧合祭出650億罰單 騰訊佔近七成

 

　　雪上加霜的是，市場監督管理總局強化反壟斷執法，今日連發13份未依法申報違法實施經營者集中案行政處罰決定書，涉及騰訊、阿里巴巴(09988)、嗶哩嗶哩等公司。

 

　　在13份處罰中，騰訊佔最多，共有9宗交易未依法申報，共被處罰款450萬元人民幣，包括對騰訊與河南和諧汽車貿易有限公司設立合營企業，未依法申報違法實施經營者集中案行政處罰等。

 

　　騰訊日中低見429.8元，逼近12月低位429元，目前仍錄逾4%跌幅，報430.4元。熊麗萍指，騰訊短期仍處於弱勢，惟仍視之為今年心水股之一，主要因為業務多元化、憧憬雲業務發展路線明確及元宇宙概念等，無貨投資者可於430元水平分注吸納，作中長線部署。

 

　　嗶哩嗶哩既獲騰訊投資，亦被市監管罰款，目前跌幅顯著，達10%，創上市新低。被視為下一減持對象的美團，日中最大跌幅比B站更大，達近11%，現價則滑近10%，失守200元關，報198.2元，為表現最差藍籌。京東雖已被減持，仍錄近7%跌幅，進一步接近8月底創下的前低位236.4元。

 

　　熊麗萍對京東集團及美團的看法相對較淡，前者受騰訊減持和染藍炒作後回調所拖累；後者則集中發展新業務投資，回本時間漫長，業務增速持續放緩。她建議有貨投資者宜趁反彈減持。

 

撰文：經濟通記者　羅鈞鴻

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此


 

 另外，安里控股主席兼行政總裁黃偉康，今午亦在【hot talk 1 點鐘】SEA 2022年選股，立即重溫

 

 

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