【虛幣世界】聯儲放鷹拖累加密貨幣市場，比特幣企四萬三

美聯儲公布議息紀錄，其中討論到官員對高通脹感到不安，並指出有必要提早完成縮減買債規模及開始加息，加密貨幣應聲下挫，比特幣跌穿四萬四關口，以太幣同樣跌至三千五美元水平。有分析相信，如果會議紀要表明內部就加息和資產負債表收縮以及 3 月份資產購買結束進行辯論，比特幣和傳統風險資產可能會面臨價格壓力。

（SHUTTERSTOCK圖片)

分析指，目前比特幣跌穿四萬五水平，並處於一個月的底部水平，目前日線圖上顯示出超賣信號，但未見有買家抄底，市場預計短線阻力會在五萬美元左右，並由賣方主導市場，相信短期內比特幣有機會下試。

虛擬貨幣價格靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報43643.53元(美元．下同)，升0.44%(24小時比較．下同)；以太幣現報3539.20元，跌0.02%；艾達幣報1.24元，升0.81%；瑞波幣報0.77元，升0.34%。

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