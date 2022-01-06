  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【加息年】銀行股今年矚目！匯控破50元不是夢？美股可吼大摩！

06/01/2022

　　本日市場焦點集中在美國聯儲局公布的上月議息會議紀錄上。紀錄顯示，局方或較預期更早加息。加息理論上利好金融股，不過本港上市銀行股日內表現疲弱。專家認為，銀行股屬今年焦點，尤其看好匯控(00005)，料升破50元不是夢！惟目前已反映加息利好因素，有貨短期應食胡。踏入2022加息年，專家更推介一隻美股！

 

本地銀行股普遍隨市回吐

 

　　聯儲局議息結果於本港時間凌晨3時公布，多名官員同意提早加息，預計可能最快將於3月加息，全年加息次數或達4次。

 

　　不過，銀行股目前普遍向下，匯控、恒生及渣打等均要回吐逾1%，中銀香港(02388)則輕微上揚不足1%。

 

　　還看今年開局，多隻銀行股踏入2022加息年均造好。截至半日收市，以累計的3日半市計，中銀香港表現最好，升幅達近8%，匯控及恒生均進帳逾4%。

 

美國聯儲局上月議息紀錄顯示，局方可能提前加息，並首提縮表。（《開市Good Morning》截圖）

 

銀行股宜食胡不宜追

 

　　國農證券董事總經理林家亨看好銀行股今年的收入，將受惠息差擴闊而增加，但強調銀行股現價已反映加息預期，短線值博率不高。他今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》中表示，匯控早於去年底，隨英國加息已率先炒高，短期股價難免出現回吐，提醒投資者目前並非入市時機，有貨者宜食胡。

 

　　事實上，在英倫銀行上月16日意外加息後，匯控至今已升約8%。查看《經濟通HV2報價系統》，一眾銀行股均有食胡跡象。

 

　　匯控（下圖紅框）目前錄得逾1.6億資金淨主動賣出，規模是現貨主板市場第四多，扭轉過去5天平均逾3552萬元淨掃貨的向好勢頭。大戶主動買沽比率同樣轉差，由過去五天平均的57：43，轉為現時的47：53，可見大戶沽家入市轉為進取。值得留意，雖然中國銀行股價曾創去年6月以來新高，但目前是現貨主板市場資金淨主動賣出第六多的個股，其大戶主動買沽比率比匯控更差（下圖綠框），目前為35：65。

 

匯控及中行為銀行股中，資金淨主動賣出最多的兩隻個股。（《經濟通HV2報價系統》截圖）

 

黃偉康：美股首選摩根士丹利（MS）

 

　　儘管市場預計美國3月加息的機會已高達80%，林家亨則有另一番見解。他認為，聯儲局最快在當地時間6月14-15日的議息會議才啟動加息；估計美股受加息步伐加快言論，短期較波動，但仍屬有序下跌格局，料市場很快便能消化。

 

　　在美國銀行股中有沒有寶可尋？安里控股主席兼行政總裁黃偉康首選摩根士丹利（MS）。他昨天在《hot talk 1點鐘》上表示，大摩除了受惠加息憧憬外，美股現處於高位或吸引企業上市，帶動大摩於第一季業績造好。黃偉康亦提醒投資者，要密切留意聯儲局加息步伐，適時審視銀行股的部署。

 

撰文：經濟通記者　葉嘉兒

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

 

另外，安里控股主席兼行政總裁黃偉康，昨午在【hot talk 1 點鐘】詳盡分析，立即重溫

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02250

德盈控股

2.390

異動股

01928

金沙中國有限公司

21.000

異動股

00027

銀河娛樂

45.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02250 德盈控股
  • 2.390
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.000
  • 00027 銀河娛樂
  • 45.000
  • 01877 君實生物
  • 59.000
  • 00136 恒騰網絡
  • 2.310
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 9.900
  • 目標︰$11.10
  • 01157 中聯重科
  • 5.450
  • 目標︰$5.80
  • 01986 彩客化學
  • 1.350
  • 目標︰$1.60
  • 01919 中遠海控
  • 15.260
  • 目標︰$17.48
  • 00857 中國石油股份
  • 3.900
  • 目標︰$6.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 465.600
  • 00005 滙豐控股
  • 55.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 128.500
  • 00941 中國移動
  • 50.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 6.600
報章貼士
  • 02380 中國電力
  • 4.120
  • 目標︰$5.50
  • 02343 太平洋航運
  • 3.330
  • 目標︰$3.93
  • 00683 嘉里建設
  • 20.500
  • 目標︰$23.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/01/2022 12:50  【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

17/01/2022 10:27  【數據解讀】統計局:主要指標實現預期目標，經濟面臨三重壓力

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期，全年增8.1%

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】內地12月社會消費品零售總額增1.7%，大遜預期

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】內地12月工業增加值增4.3%，高於預期

17/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入４３﹒９億人幣，快手買舜宇沽

17/01/2022 08:26  【大行炒Ｄ乜】高盛削賭股目標，德銀看淡世茂

14/01/2022 17:25  《嚟緊炒Ｄ乜》恒大汽車開始投產，短線炒賣值博率高

專題透視

新聞>財經熱話

【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

新聞>財經熱話

金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助

新聞>中國故事

【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期　全年增8.1%
品味生活
生活

健康大晒

消委會報告｜測試49款咖啡產品！逾9成半含基因致癌物！僅2款安全？邊款咖啡日飲兩杯會上癮？

Shopping What’s On

消委會報告｜傳統或自助洗衣都有中伏位！電子儲物櫃遺失衣物？自助乾衣遭重複扣錢？留意3點免招損失！

財識兼收．止凡

內電股因何爆升
DIVA CHANNEL

Beauty

「原來獨力照顧自己，是一件需要適應的事。」搬離家後，回歸純粹的個體生活，是否依舊活得精彩？

古董投資秘笈．費吉

陳年普洱茶值得投資？炒至千萬價格的普洱，離泡沫爆破的日子遠嗎？

港女講男．妮洛

一年之計：斷掉不必要的感情，讓自己重新開始！
健康好人生 Health Channel
男人可以拒絕女人，卻拒絕不了欣賞自己的人！誘惑的出現，除了定力，還反映了吸引力
變種病毒Omicron來襲！中醫抵禦大法：增加正氣、強肺、健脾！冬天用五指毛桃煲強肺茶
新一年踏出素食第一步！「素螞蟻上樹」簡單易做，送飯最正！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 16:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 16:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2022 16:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
財經熱話17/01/2022
【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！
財經熱話17/01/2022
金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助
中國故事17/01/2022
【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期　全年增8.1%
大行報告17/01/2022
澳門修訂博彩法　瑞銀叫Buy濠賭股
FOCUS17/01/2022
【FOCUS】迫遷台積電與美國棄台時間表
開市Good Morning17/01/2022
溫傑：修訂《博彩法》草案較預期寬鬆　惟現價已大致反映
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金