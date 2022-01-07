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油價逼近三年高位　三桶油造好中石油飆逾半成　追唔追得過?

07/01/2022

      雖然石油輸出國組織及盟友(OPEC+)本周二(4日)維持2月每日增產40萬桶計劃，燃油需求亦恐受Omicron變種新冠病毒影響，但OPEC+成員國哈薩克斯坦近日爆發動亂，加上北非主要產油國利比亞供應部分中斷，北美天氣嚴寒擾亂石油輸送，促使國際油價新年以來連漲多日，昨日(6日)再升2%左右，向三年高位挺進。今日(7日)三桶油股價亦受刺激上升，中石油(00857)更升逾半成。

 

(資料圖片)

 

　　昨日布蘭特原油期貨結算價上漲1.19美元，報每桶81.99美元，漲幅1.5%，重返去年11月Omicron首次出現前的水平，向去年10月21日觸及的83.69美元的三年高位挺進。紐約期油上升1.61美元，報每桶79.46美元，漲幅2.1%，達到11月16日以來的最高收盤價，盤中稍早一度漲破每桶80美元。

 

OPEC+維持2月每日增產40萬桶　分析指仍跟不上市場需求

 

      OPEC+維持2月增產計劃，每日產量增加40萬桶，符合市場預期，亦反映對首季原油供過於求的擔憂紓緩。美國白宮歡迎OPEC+有關增產決定，認為有助促進經濟復甦。自8月以來，OPEC+一直實施每月增產40萬桶/日的計劃，可是據《路透社》引述Price Futures Group分析師Phil Flynn指，OPEC產量雖然增加，但仍不足以跟上市場需求。路透公布的一項調查顯示，OPEC的12月石油產量增幅再次低於與盟友達成協議的計劃增幅，凸顯在全球需求從疫情中復甦之際，產能限制正在抑制供應。

 

      OPEC+也認為Omicron不會像前幾波疫情一樣對需求造成破壞性的影響，隨著世界各地已經有更好的能力應付疫情，原油的需求預料會不斷增加，有助抵銷旅行禁令對航空燃油消費的影響。

 

哈薩克爆發動亂　OPEC+產能雪上加霜

 

      另一方面，哈薩克斯坦近日局勢動盪。政府取消燃料價格上限後，當地燃料價格大幅上漲惹起民憤，多地接連爆發示威，隨後更演變成反政府騷亂，造成數十人死亡、約2000人被捕。以俄羅斯為首的軍事聯盟表示，將派遣維和部隊穩定當地局勢，市場憂慮動亂會令這個日產160萬桶石油的國家陷入危機。哈薩克大型油田Tengiz油田的產量已經進行了臨時調整。另一OPEC成員國利比亞的產量也因軍事騷亂而減少約30％，而俄羅斯上個月亦未能提高產量。

 

利比亞供應部分中斷　北美天氣嚴寒擾亂石油輸送

 

      與此同時，利比亞受油田關閉和管道維修影響導致石油供應部分中斷。利比亞國家石油公司(NOC)稱，利比亞石油產量降至每日72.9萬桶。去年曾創下每日逾130萬桶的高位。另加拿大和美國北部遭遇嚴寒天氣亦擾亂了石油輸送。

 

Omicron導致需求下降　美國上周汽油庫存大增

 

　　另一方面，美國能源資訊署(IEA)本周三(5日)公布最新庫存報告顯示，美國原油庫存下降210萬桶，這在一定程度上與年末稅收方面的考慮有關，這種考慮促使企業減少庫存，以減輕稅收負擔。 汽油庫存則大增1010萬桶，遠高於市場預估增加180萬桶。亦是自2020年4月以來的最大單周增長。分析師將汽油庫存的驚人增長歸因於煉廠產量穩定，以及Omicron變種導致需求下降。

 

　　CIBC Private Wealth Management的高級能源交易員Rebecca Babin指，面對Omicron疫情、供應中斷、對OPEC+已無閒置產能的疑慮，以及更重要的市場信心等諸多因素，需求保持強勁，給油價帶來支撐。

 

花旗：進口天然氣損失激增　降中石油評級至沽售

 

　　中石油股價續受惠油價上升，惟花旗最近發表的一份研究報告卻大潑冷水，將中石油評級由中性降至沽售，預計公司2022年盈利狀況將因進口天然氣損失激增而惡化。布蘭特原油價格平均要達到每桶78美元，中石油才可避免今年核心盈利倒退。花旗料中石油的進口天然氣虧損將由2021年約110億元人民幣，增至今年創紀錄的460億元人民幣，將中石油目標價由3.7港元下調至2.7港元。中石油的股價在2021年累計上升60%以上，由於油價或已於去年第四季見頂，加上預計2022年進口天然氣虧損增加，公司盈利將大幅疲軟，將2022至23年盈利預測下調3%至7%。

 

　　中石油收市升6.3%收報3.71元，成交9.49億元。中石化(00386)則升2.09%報3.91元，中海油(00883)升0.59%報8.59元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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