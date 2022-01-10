【虛幣世界】山寨幣反彈，比特幣於四萬美元有支持

早前比特幣再次上演「大戶屠倉記」之後，於四萬美元有明顯支持，而山寨幣連同一起反彈。早前聯儲局公布12月會議記錄，其中暗示聯儲將加快收水程序，消息再次引起加密貨幣市場恐慌，再次令比特幣期權合約出現斬倉朝，比特幣曾跌至三萬八美元後開始現反彈。

（SHUTTERSTOCK圖片）

加密貨幣量化交易公司 QCP Capital表示，聯儲局暗示「派鷹」，市場預計聯儲局三月加息機會達九成，隨著聯儲收水之後，預計比特幣及以太幣於2022年大部分時間都難以破頂。

虛擬貨幣價格下跌，據經濟通據數顯示，比特幣現報41681.59元(美元．下同)，跌0.44%(24小時比較．下同)；以太幣現報3140.99元，跌0.34%；艾達幣報1.16元，跌0.43%；瑞波幣報0.74元，跌0.45%。

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