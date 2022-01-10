【陶觀天下】市場在動盪陰影下起勢 資金在通脹預期中布局

美國物價問題已迫在眉睫，聯儲今年收水成定局，上月聯儲會議紀要顯示今年會加三次息，taper之後就是連環加息，高處不勝寒的美股還能繼續漲漲漲嗎？變數在於美國12月新增非農就業連續第二個月低於預期，這會打亂聯儲的計劃嗎？中國新訂單數據有向好的跡象，加上新一年專項債額度發放，工業生產和基建兩大龍頭發力，中國經濟能否一掃悶氣？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。

由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家掌握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

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