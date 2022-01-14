聯儲官員偏鷹言論震散科技股 匯控炒加息六連升續看好

美國聯儲局副主席候任人選布雷納德出席參議院聽證會時，提到通脹浪潮將在未來幾季持續，降低通脹將是聯儲局重要任務，並暗示聯儲局可能最快3月加息。言論重創科技股，納指大跌381點或2.51%，報14806。多隻美股中概股下跌，阿里(09988)美股跌4.40%，京東(09618)美股跌6.49%，今日(14日)港股科技股亦跟隨下跌，其中阿里及互聯網監管方面亦傳來不利消息，令科技股注定無運行。相反，因市場憧憬美國或有更多加息機會，銀行股今日普遍走高，其中匯控(00005)再升逾1%，連升6日，累升逾一成。

(資料圖片)

布雷納德暗示最快3月加息之後縮表 多名儲局官員支持

布雷納德指美國目前的通脹太高，對付通脹是聯儲局首要工作，貨幣政策重點是使通脹率回落到2%，同時維持包括每個人在內的經濟復甦，相信可以在不損害經濟增長的情況下降低通脹，又暗示聯儲局可能最快3月加息，以遏制通脹。 她補充指，聯儲局公開巿場委員會預計今年進行多次加息，對於今年3月聯儲局加息持開放態度，一旦結束購買資產，便會準備行動，當然還必須關注今年餘下時間將發布的經濟數據 ，另將在開始加息一段時間之後縮表。按照聯儲局早前的計劃，會在3月中停止買債。

布雷納德的說法其實與美聯儲主席鮑威爾保持統一步調，本周二(11日)鮑威爾在參加其連任的聽證會上表示，美聯儲將根據需要採取更高的利率和其他措施，以確保通脹率從目前的高水平恢復到2%的目標。另外，多名儲局官員包括里士滿聯儲總裁巴爾金、費城聯儲總裁哈克、三藩市聯儲總裁戴利等都支持聯儲局3月加息，其中哈克估計今年加息3次或4次。據芝交所的Fed Watch工具，投資者目前認為，美聯儲在3月15至16日的政策會議上上調利率的可能性為83%，他們預計今年還會有3次加息。

中國信達退出認購螞蟻金融 螞蟻財富重磅投顧新品被下架

布雷納德的言論影響科技股表現的同時，阿里本身也有不利消息。中國信達(01359)旗下南洋商業銀行原先持有重慶螞蟻消金15%股權，上月指將以60億人民幣認購重慶螞蟻消金，將持股增加至24%，但昨夜(13日)突公布將不會參與重慶螞蟻消費金融股權認購。重慶螞蟻消金回應指尊重投資者的商業決定，繼續按照市場化原則盡快確定新的增資方案。

另支付寶旗下螞蟻財富聯合6家機構在今年1月4日推出的重磅投顧新品「金選投顧」推出一周後即被下線，報道引述消息人士指，下線或因支付寶並沒有基金評價業務資格，業務存在策略基金池合規問題。業內人士表示，「金選投顧」是在支付寶的金選基金內選擇基金構建基金投顧組合，支付寶框定了6家投顧機構的基金備選庫，而不是由6家投顧機構自己選定。

最高法：依法嚴懲強制二選一等不正當競爭 保護中小微企

另外，最高人民法院今天召開新聞發布會，發布《關於充分發揮司法職能作用 助力中小微企業發展的指導意見》，提出要加強反壟斷和反不正當競爭案件審理力度，依法嚴懲強制「二選一」、低價傾銷、強制搭售、屏蔽封鎖、刷單炒信等壟斷和不正當競爭行為；依法認定經營者濫用數據、算法、技術、資本優勢以及平台規則等排除、限制競爭行為，防止資本無序擴張，保護中小微企業生存發展空間。



最高人民法院知識產權法庭副庭長郃中林稱，將提高競爭案件審理效率，及時制止壟斷和不正當競爭行為，並將加大對壟斷行為實施者和技術秘密侵權人的司法懲處力度，提升違法成本，加大司法賠償力度。他又透露，根據反壟斷法修改進展，將加快起草新的反壟斷民事糾紛司法解釋，適時向社會公開徵求意見，全面明確司法裁判規則。

美銀再上調匯控目標價 指受惠利率預期上升及回購

另一方面，匯控股價連升多日，美銀證券發布研究報告，重申匯控買入評級，目標價由57.88元調高7%至61.9元，為本月內第二次上調目標價，並同時上調2023至24年每股盈利預測0.01至0.02美元，並繼續預期匯控凈利息收入表現將高於市場預期。

美銀證券又指，匯控預計每年進行30億美元的回購，是帶動目標價上升的一個關鍵因素。此外，匯控於2021年第三季持有1340億美元的普通股一級資產，比率為15.9%，增長來自存款利差、抵押及貿易融資所帶動，預計將消耗有限的風險加權資產，令資金維持充裕。

溫鋼城：匯控今年必見60元 阿里最壞情況可穿100元

今日《開市Good Morning》節目請來iFast Global Markets 副總裁溫鋼城，他指相信3月加息沒甚麼懸念，市場亦已有充分預期，問題只是加3次抑或4次。至於匯控股價，今年必見60元，但中間可能會有些波折，博短線現價不宜買入，記得2018年加息加到2.5厘，匯控當時84元，股價都是隨加息周期攀升。他亦繼續看好金融股，料加息周期對其有利。他又料不止加3次息，最少加至1.5厘，除匯控外，中銀香港(02388)、恒生(00011)、東亞(00023)及ETF華夏香港銀行股(03143)都可以留意。

另外，他指中國信達退出認購螞蟻金融可見監管猶在，螞蟻是否還是高增長股份成疑，如果只是一間支付公司沒甚麼意義，它原本最吸引人之處是用很低價錢取得資金再用信用卡息率貸出去，差不多無本生利，如跟規矩做，利潤就只和內銀相若。信達在內地經手很多打包壞帳，而少它買20%股份對公司一定有影響，不過阿里之前跌至109.2元料距底位不遠，已買入可續持有，之前大裂口底部為139元，最近曾升至136元，再升空間有限，如頸線123元守不住，最壞情況可能穿100元。



今日科技股普遍下挫，阿里半日跌3.78%收報127.2元，騰訊(00700)跌2.06%報465.4元，京東跌4.16%報281元，美團(03690)跌4.16%報216.8元，小米(01810)跌1.5%報18.4元，嗶哩嗶哩(09626)跌7.35%報292.6元，百度(09888)跌2.81%報148.7元。銀行股則普遍上升，匯控半日升1.58%收報54.5元，渣打(02888)升2.16%報54.4元，中銀香港升0.17%報28.7元，恒生升0.58%報156.2元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉

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