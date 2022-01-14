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【龍頭抽水】中信証券供股集資規模創行內史上最大　拆解背後原因

14/01/2022

　　港股連升6個交易日、累漲逾1500點後回吐，除了螞蟻消費金融遭國資棄投外，本日市場另一大焦點就是內地證券業史上最大規模配股融資！中信証券(06030)公布280億人民幣的A＋H供股，股價半日挫逾半成，惟專家及大行看法樂觀，揚言前景看俏！

 

中信証券1月19日至26日為A股配股繳款期和網上清算日，期間A股全天停牌。（《開市Good Morning》截圖）

 

供股集資有助鞏固龍頭地位

 

　　中信証券建議A股及H股供股，比例為10供1.5，集資不超過280億人民幣。其中H股供股價17.67元，較上日收市價折讓逾15％，而A股則折讓逾45%至14.43人民幣。

 

　　雖然中信証券貴為內地券商龍頭大哥，但面對內地金融市場的開放，和資本市場的深化改革，將來競爭者不再限於內地。因此公司藉是次供股進一步增強資本實力，集資所得將用於發展資本中介業務、增加對公司附屬公司的投入、加強信息系統建設等。

 

　　iFast Global Markets副總裁溫鋼城認同中信証券做法，看好公司前景。他今天在《經濟通》早上財經直播節目《開市Good Morning》表示，內地金融市場相對封閉，向來為外資垢病，開放金融市場實屬國家方向，中信証券未雨綢繆，有助奠定龍頭地位。

 

專家及大行看法皆樂觀

 

　　截至中午收市，中信証券跌逾5％，錄得資金淨主動賣出1305萬元，佔成交金額近7％。當中，大戶，即每宗成交金額大於100萬元的主動買沽比率為38：62。市場以沽為敬，沽家入市態度顯而易見。

 

　　不過，溫鋼城對股價走勢看法樂觀。他指出，隨內地今年推出寬鬆貨幣政策，預期市場流動性將會持續增加，相信可為股市帶來正面影響。他補充，在中信証券的日線圖上，走勢仍然向好，維持一浪高於一浪的格局，可見資金對該股仍有信心。值得一提，中信証券日前公布業績快報，去年盈利按年升逾54％。

 

　　大行同樣看好，當中美銀美林認為，中信証券股價近期或續承壓，但預計供股後增長將跑贏其他同業。

 

　　該行最新研究報告預計，中信証券新募集資金或會攤薄公司2022財年的每股盈利，不過預期供股後信証將較其他同業獲得更多市場份額，到2022年下半年至2023年，相信其金融資產增長和槓桿率將提速，市佔率會有所提升；分別予以信証A股和H股「中性」和「買入」評級，目標價為30.2元人民幣和26.3元。

 

中信証券H股日線圖走勢向好，自去年3月底起，持續目前一浪底高於一浪。（《經濟通HV2報價系統》截圖）

 

經濟通通訊社記者 葉嘉兒

 

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此

 

 

另外，恒生銀行首席市場策略員溫灼培，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評相關股份及大市分析，立即重溫

 

 

 

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