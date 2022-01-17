【虛幣世界】比特幣持續低迷，於四萬三美元關口上落

加密貨幣市場於過去假期未見有資金流入，其中比特幣走勢低迷，並於四萬三美元關口上落，有分析認為，近期加密貨幣市場近期交投淡靜，有可能投資者認為比特幣跌勢已到達終點，目前正準備進入新一輪牛市階段，而以太幣及其他山寨幣亦將會跟隨走勢移動。

(iStock圖片)

BitBull Capital 首席執行官 Joe DiPasquale表示，交易量不足是比特幣未有突破四萬五關口的主要原因。通常比特幣經歷大幅下挫之後，都會引來投資者進場，同時確認大市底部信號已現；但近期比特幣企穩四萬美元以後，則沒有見到相關情況。他認為未來幾天比特幣將維持橫行格局，但1月28日的期權結算日有機會將比特幣推向五萬美元關口。

加密貨幣價格靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報元43022.59(美元．下同)，跌0.11%(24小時比較．下同)；以太幣現報3333.39元，跌0.40%；艾達幣報1.409元，跌0.14%；瑞波幣報0.77元，跌0.24%。

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