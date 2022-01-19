  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【火上加油】油價創7年新高　三桶油齊彈1%　專家首選中海油？

19/01/2022

　　隔晚（18日）國際油價創7年新高，紐約期油及布蘭特期油於亞洲早段時間升勢持續。本港上市的油股或油服齊齊受惠，三桶油走高約1％。專家料油價短期未見頂，三桶油之中，首選中海油！

 

國際油價隔晚創7年新高。（《開市Good Morning》節目截圖）

 

油價短期未見頂

 

　　2020年4月20日，紐約期油歷史上首次跌至負數，大家仍然歷歷在目。事實上，紐油於2021年已攀越2018年高位，截至今日（19日）中午12時，紐油報85.94美元，布蘭特期油報88.56美元，雙雙創2014年11月以來最高。本港上市的三桶油逆市升約1%，當中以中海油升幅最顯著。

 

　　然而，油價上升由多個因素推動，單憑需求因素未能持續推動油價.是次油價上揚的催化劑卻是政治因素。

 

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，中東地緣衝突危機升溫，日前也門游擊隊發射導彈，襲擊阿聯酋石油生產設施，縱然造成的損毀有限，惟局勢未明朗的情況下，油價短期未見頂。三桶油今年累升14％至17％，價值仍被低估嗎？

 

三桶油價值仍被低估嗎？

 

　　熊麗萍首選中海油(00883)，除了它對油價相的敏感度較高外，亦因為它的基本面相對能支撐股價。

 

　　中海油從事上游業務，例如海上原油的勘探、開發及生產，當油價上升便直接增加銷售盈利，因此對油價升跌敏感。另外，根據早前公布的派息指引，2022至2024年的派息比率將不低於40％，全年股息絕對值每股不少於0.7元。以半日收市價9.47元計算，股息率約為7.4％。加上，公司正準備回歸A股，亦預告將回購股份，熊麗萍看好種種因素，對股價有一定支撐作用。

 

　　中海油於上周三（12日）裂口高開高走後，持續於高位整固。熊麗萍認為，在利好因素支撐下，料股價於9元已有支持，惟短期於去年高位10.05元前有阻力。她認為以長線收息角度而言，投資者可待中海油業績及A股上市定價公布後，再考慮買入。

 

中石油及中海油半日資金流高下立見

 

　　值得留意，中石油(00857)上周發盈喜，預計去年純利將增加710億至750億人民幣，惟依此計算，第4季純利將按季下跌15％至33％，主要受累年終減值等非現金因素。

 

　　觀乎中石油及中海油半日資金流向表現，中海油明顯較好。中海油半日錄得資金淨主動買入7431萬元，而中石油則錄得淨主動賣出5978萬元，各佔成交金額13.7％及20.9％，可見規模不容忽視。在大戶（每宗交易金額大於100萬元）的主動買沽比率可見，中石油報38：62，反映沽家目前入市態度相當進取。另一邊廂的中海油則相反，錄得73：27，可見該股獲大戶買家追捧。

 

中海油半日資金流向明顯較中石油理想。（經濟通HV2系統截圖）

 

經濟通通訊社記者 葉嘉兒

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 


 

 

其他油股相關新聞：

《異動股》油價攀至近８年高，三桶油高開，中石油升１％

《駐京專電》發改委：能源供應總體平穩，多渠道提升新能源發電

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01918

融創中國

9.460

異動股

02269

藥明生物

86.850

異動股

02007

碧桂園

6.670

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 35,201.58
    -166.89 (-0.472%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,563.27
    -13.84 (-0.302%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 14,463.48
    -43.42 (-0.299%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升463.661
變動率︰+2.233%
較港股︰+1.59%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升29.812
變動率︰+2.162%
較港股︰+1.40%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升84.775
變動率︰+2.135%
較港股︰+1.10%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌11.724
變動率︰-4.140%
較港股︰-2.79%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升3.640
變動率︰+8.012%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升65.250
變動率︰+6.046%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升36.710
變動率︰+2.772%
SFUN 搜房網
按盤價(USD)︰跌4.050
變動率︰-2.644%
精選美股 More
GOLD
Barrick Gold Corp
按盤價(USD)︰升20.040
變動率︰+7.974%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰跌56.930
變動率︰-3.164%
QCOM
高通
按盤價(USD)︰跌173.190
變動率︰-3.170%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌70.445
變動率︰-3.711%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/01/2022 14:57 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：19/01/2022 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/01/2022 14:57 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01918 融創中國
  • 9.460
  • 02269 藥明生物
  • 86.850
  • 02007 碧桂園
  • 6.670
  • 02382 舜宇光學科技
  • 212.800
  • 02380 中國電力
  • 4.510
股份推介
  • 03799 達利食品
  • 4.530
  • 目標︰$4.67
  • 02618 京東物流
  • 26.800
  • 目標︰$31.50
  • 03968 招商銀行
  • 64.650
  • 目標︰$67.50
  • 01368 特步國際
  • 13.460
  • 目標︰$15.00
  • 01093 石藥集團
  • 9.720
  • 目標︰$11.10
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 455.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 124.200
  • 00005 滙豐控股
  • 54.700
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 6.880
  • 00001 長和
  • 55.350
報章貼士
  • 00257 光大環境
  • 5.860
  • 目標︰$8.00
  • 01347 華虹半導體
  • 40.800
  • 目標︰$54.00
  • 01113 長實集團
  • 53.050
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

19/01/2022 16:43  《盤後部署》恒指維持整固走勢，碧服密密手回購有支持

19/01/2022 16:01  【重拳監管】網信辦擬要求互聯網巨頭進行投融資都需經當局批准

19/01/2022 17:38  【內房困局】傳內地擬放寬房地產開發商對商品房預售資金使用　　

19/01/2022 17:15  胡潤中國500強榜單騰訊蟬聯榜首，阿里價值砍半美團跌出前十

19/01/2022 16:47  【企業盈喜】安踏體育(02020)料去年純利增長不少於45%

19/01/2022 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨買入１８﹒４億人幣，買神華沽騰訊

19/01/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】摩通唱淡物管，削碧服兩成目標，削雅生活五成目標

14/01/2022 17:25  《嚟緊炒Ｄ乜》恒大汽車開始投產，短線炒賣值博率高

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》傳美國審查阿里巴巴雲業務　滬指走軟創板拉跌逾2%

新聞>財經熱話

憧憬下調LPR內房板塊回暖　物管股強勢反彈無視大行唱淡！

新聞>財經熱話

【火上加油】油價創7年新高　三桶油齊彈1%　專家首選中海油？
品味生活
生活

健康解「迷」

打邊爐易上火！清湯底可減燥熱，中醫：呢兩種食材有助降火！

健康大晒

【患者蹤跡更新】新增6個地點！南區佔4個！一文睇清確診者過去14天曾到訪地方（1月19日更新） 6

都市痛症．Oscar 治療師

年尾大掃除｜肩頸痠痛、手指麻痺？或因「ERROR」打掃姿勢！3個貼士預防勞損
DIVA CHANNEL

「世」界味覺之旅．Saii Lee

Rosewood中菜廳心思賀年菜！手工羊頭蹄法國鵪鶉花膠羹、有米富貴雞、瑤柱桂花手撕龍蝦

Art & Living

回味電影《Spencer》：戴安娜皇妃時尚穿著重現大銀幕！原來她私下很討厭Chanel？

香港‧寶‧藏．Alex Lai

梅艷芳聲韻流轉：黑膠唱片收藏分享
健康好人生 Health Channel
特級初榨橄欖油不宜高溫煮食？最新研究：安全！仲可增食物抗氧化物、減反式脂肪！
好想去日本過新年、嘗和菓子！加點想像力，DIY零糯米「牡丹餅」！
Stay Safe and Workout At Home！啞鈴+變化式，在家輕鬆練出美腿、蜜桃臀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/01/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/01/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
中國故事19/01/2022
《神州經脈》傳美國審查阿里巴巴雲業務　滬指走軟創板拉跌逾2%
財經熱話19/01/2022
憧憬下調LPR內房板塊回暖　物管股強勢反彈無視大行唱淡！
財經熱話19/01/2022
【火上加油】油價創7年新高　三桶油齊彈1%　專家首選中海油？
財經熱話19/01/2022
騰訊第四季業績料受累監管因素　遭多家大行削目標價
財經熱話19/01/2022
新能源車受制補貼退坡及美退市憂慮續軟　已屆吸納時？
FOCUS19/01/2022
【FOCUS】烏克蘭戰雲密布　全球通脹之火更熾
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金