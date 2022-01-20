【預算前瞻】羅兵咸永道料本財年財赤90億元 倡再派電子消費券

新一份財政預算案將於2月23日公布，羅兵咸永道預期，港府在2021/22年將錄得財政赤字90億元，較政府原先1016億元的預測少約九成，將回到約2019年疫情前約100億元水平，而截至今年3月底，預計財政儲備為至9186億元，相當於政府約15個月開支。

（網上截圖）

印花稅及賣地收益較預期高26%及28%

羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥在網上會議中表示，政府赤字較預期低是由於政府的經常性開支及非經常性開支均有可觀增長，當中，預期利得稅及薪俸稅錄2194億元，較政府預計高9.5%；印花稅因應樓市及股市交投暢旺，印花稅將錄得1161億元，較政府早前預期增26%；賣地收益料將錄約1250億元，較預期高28%。另一方面，料政府支出與預期相約。她又指，港府預期短期內仍會錄得財赤，或需到2025年度才有望達到輕微收入。

倡派發電子消費券 加大對行業資助額

她建議政府再派發不少於去年一半金額的電子消費券，因為去年曾經推出，再推出時不會對政府造成大額行政費用，加上消費券對本港零售及餐廳行業起到提振作用，業界反應亦正面。她表示，政府亦可考慮從防疫抗疫基金方面幫助受影響行業，如加大資助額度，另外，因應本港屬外向型經濟，整體外圍環境的經濟回復及全球疫情亦會對本港造成影響，港府需考慮推出長期的措施幫助經濟復甦。

羅兵咸永道倡寬減薪俸稅利得稅及促進與大灣區合作

王曉彥建議，增加個人基本免稅額、已婚人士免稅額和子女免稅額，並寬減100%的薪俸稅、利得稅，上限為2.5萬元等稅項政策。

王曉彥表示，因應去年疫情受控，預期本港財赤將慢慢得到改善，但如疫情未能受控，最差的情況是如政府估計，未來至2025年度仍會錄得財赤，而羅兵咸永道料到2025/26年度政府或出現入不敷支的情況。

羅兵咸永道香港稅務合夥人王健華表示，政府可與內地當局相討，推出更多稅務優惠予到大灣區工作的港人，以促進本港與大灣區的合作和融入。另外，建議港府將大灣區青年就業計劃的工種範圍擴大及提供更多補貼，以吸引更多本港年青人到內地工作，增加本港與大灣區的人口流動及提升香港在大灣區的參與程度。他又建議，港府可提供更多稅務及財政資助以吸引海外人才來港。

撰文：經濟通採訪組

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