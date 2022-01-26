【虛幣世界】比特幣貼近三萬七關口，現貨交易量減少

加密貨幣市場普遍企穩，其中比特幣接近三萬七關口，以太幣大致持平，其他山寨幣則榮辱互見，惟比特幣現貨交易量較上日大幅度下跌，有分析認為，目前市場關注美聯儲的議息會議結果，預計三月將會加息以對抗通脹，過往比特幣作為抗通脹「神器」，需求將有機會大減。

（SHUTTERSTOCK圖片）

目前比特幣上行空間仍受制於四萬至四萬三美元的水平，約在四小時圖的百天平均線(約40600美元水平），如想突破向上，就需要買盤的強烈行動，否則自去年11月的跌勢將會持續。挪威區塊鏈數據分析公司 Arcane Research表示，近來比特幣大幅反彈，可能是MicroStrategy或其他公司在Coinbase上抬高比特幣的價格來提振整個市場，比特幣走勢仍受議息結果而決定。

據經濟通據數顯示，比特幣現報元36820.90(美元．下同)，跌0.37%(24小時比較．下同)；以太幣現報2444.58元，跌0.59%；艾達幣報1.034元，跌0.86%；瑞波幣報0.614元，跌0.62%。(ul)

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