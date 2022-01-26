  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】比特幣貼近三萬七關口，現貨交易量減少

26/01/2022

 　　加密貨幣市場普遍企穩，其中比特幣接近三萬七關口，以太幣大致持平，其他山寨幣則榮辱互見，惟比特幣現貨交易量較上日大幅度下跌，有分析認為，目前市場關注美聯儲的議息會議結果，預計三月將會加息以對抗通脹，過往比特幣作為抗通脹「神器」，需求將有機會大減。

 

（SHUTTERSTOCK圖片）

 

　　目前比特幣上行空間仍受制於四萬至四萬三美元的水平，約在四小時圖的百天平均線(約40600美元水平），如想突破向上，就需要買盤的強烈行動，否則自去年11月的跌勢將會持續。挪威區塊鏈數據分析公司 Arcane Research表示，近來比特幣大幅反彈，可能是MicroStrategy或其他公司在Coinbase上抬高比特幣的價格來提振整個市場，比特幣走勢仍受議息結果而決定。

 

　　據經濟通據數顯示，比特幣現報元36820.90(美元．下同)，跌0.37%(24小時比較．下同)；以太幣現報2444.58元，跌0.59%；艾達幣報1.034元，跌0.86%；瑞波幣報0.614元，跌0.62%。(ul)

 

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到: 

 

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

 

 

又或者去Down App:

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

86.300

異動股

01171

兗礦能源

17.940

異動股

02318

中國平安

63.100

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,661.02
    +363.29 (+1.059%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,440.94
    +84.49 (+1.939%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 13,971.57
    +432.27 (+3.193%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升23.357
變動率︰+6.308%
較港股︰-0.18%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升63.882
變動率︰+2.115%
較港股︰+1.24%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升54.812
變動率︰+2.029%
較港股︰+1.69%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌461.075
變動率︰-2.663%
較港股︰-0.07%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升39.860
變動率︰+3.856%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌55.530
變動率︰-6.672%
SFUN 搜房網
按盤價(USD)︰跌3.880
變動率︰-7.619%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.785
變動率︰-7.683%
精選美股 More
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升115.750
變動率︰+15.994%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升17.781
變動率︰+10.993%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升65.550
變動率︰+9.965%
NVDA
輝達
按盤價(USD)︰升239.961
變動率︰+7.490%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/01/2022 14:28 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：26/01/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/01/2022 14:28 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 86.300
  • 01171 兗礦能源
  • 17.940
  • 02318 中國平安
  • 63.100
  • 00136 恒騰網絡
  • 2.490
  • 00941 中國移動
  • 53.400
股份推介
  • 01620 富盈環球集團
  • 0.188
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 125.200
  • 目標︰$143.50
  • 00992 聯想集團
  • 8.410
  • 目標︰--
  • 00017 新世界發展
  • 32.000
  • 目標︰$35..00
  • 00960 龍湖集團
  • 45.400
  • 目標︰$50.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 473.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 116.900
  • 00941 中國移動
  • 53.400
  • 00005 滙豐控股
  • 53.900
  • 00388 香港交易所
  • 461.400
報章貼士
  • 01209 華潤萬象生活
  • 43.850
  • 目標︰$50.00
  • 00868 信義玻璃
  • 21.100
  • 目標︰$25.00
  • 02331 李寧
  • 76.650
  • 目標︰$87.50
熱炒概念股
即時重點新聞

26/01/2022 17:07  《盤後部署》恒指整固未見大方向，料恒指五十天線上爭持

26/01/2022 13:56  【恒大困局】恒大位於河南焦作養生谷項目爛尾，當地政府收回土地

26/01/2022 17:35  【企業盈喜】華潤啤酒料去年純利按年增1.1倍至1.24倍

26/01/2022 16:46  金管局料本港淨息差下調空間有限，港銀面對內房風險敞口不大

26/01/2022 18:35  《新股上市》創新奇智暗盤潛水逾4%，每手蝕115元

26/01/2022 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨買入５２﹒４億人幣，買美團沽建行

26/01/2022 08:21  【大行炒Ｄ乜】摩通削國泰目標價兼降級，大摩瑞信維持兗礦目標價

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》IMF大降中國今年經濟預測　A場回穩收升成交再縮

新聞>財經熱話

真盈喜？假盈喜？兗礦料去年盈利倍增股價反跌　大摩籲減持目標價夠狠

新聞>市場動向

無縫可靠無線網絡服務增強智能化物業管理
品味生活
生活

政策．正察

打造人才「旋轉門」 優化智庫生態

市場最熱點

【美股篇】黃偉康：科技股業績 難沖喜股價？微軟業績解讀　蘋果、Tesla業績前瞻！

命運占星台．占星師 Jupiter

2022年重點星象：南北交點在金牛天蠍，意味財務資源大重整？有4個星座最受影響！
DIVA CHANNEL

港女講男．妮洛

拍拖不久即共赴同居，感情、經濟上的考量，你真的準備好了嗎？

Yan Can Taste．Yan Chung

金鐘發現馬姐的「時間囊」！懷舊芝麻糖脆皮雞、二十年花雕龍蝦蒸蛋、豬網油炸蟹鉗，舊菜新造手工創意兼備

香港‧寶‧藏．Alex Lai

勞斯萊斯：駕馭一程兩億幾的榮華，是甚麼概念？
健康好人生 Health Channel
大寒湯水│吃火鍋加重脾胃負擔，最易腹痛腹瀉！飲「栗子芡實蓮子瘦肉湯」補脾養胃
賀年糕點餸菜勁易上火！過年前後打底急救，必飲這兩款消滯、清熱氣茶！
特級初榨橄欖油不宜高溫煮食？最新研究：安全！仲可增食物抗氧化物、減反式脂肪！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/01/2022 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
中國故事26/01/2022
《神州經脈》IMF大降中國今年經濟預測　A場回穩收升成交再縮
財經熱話26/01/2022
真盈喜？假盈喜？兗礦料去年盈利倍增股價反跌　大摩籲減持目標價夠狠
市場動向26/01/2022
無縫可靠無線網絡服務增強智能化物業管理
FOCUS26/01/2022
【FOCUS】微軟營收創紀錄　雙劍合璧元宇宙
財經熱話26/01/2022
英美加息預期升溫　金融股普遍造好　匯控渣打表現最標青
財經熱話26/01/2022
【一聲號令】習近平喊話新能源股即聽話 哪種能源現階段潛力高？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金