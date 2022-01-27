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【虛幣世界】鮑威爾放鷹刺激加密貨幣，比特幣曾升近三萬九

27/01/2022

　　聯儲局公布議息結果，雖然維持息口不變，但主席鮑威爾發表講話指，聯儲局將在三月會議加息，並不排除在每次議息時都會提高利率。市場認為鮑威爾發表了最「鷹」言論，加密貨幣反而隨即反彈，隔晚比特幣曾升上近三萬九美元水平，隨後立即回落，目前企穩約三萬七左右水平，而以太幣則在2450美元水平。

（SHUTTERSTOCK圖片）

 

　　Oanda高級市場分析師 Edward Moya表示，在美聯儲主席鮑威爾的講話後，進一步加息的風險明顯上升，如果比特幣能夠穩定在四萬美元至五萬美元之間，加密貨幣的恐慌性拋售可能會結束，因為加密貨幣的反彈可能即將到來。

 

　　據經濟通據數顯示，比特幣現報元36977.99(美元．下同)，升0.46%(24小時比較．下同)；以太幣現報2477.06元，升0.57%；艾達幣報1.076元，跌0.19%；瑞波幣報0.6196元，升0.05%。

 

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