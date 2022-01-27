  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

恒隆地產及恒隆集團去年扭虧　料疫情對零售業務影響較大

27/01/2022

　　恒隆系周四（27日）公布去年全年業績，當中恒隆地產(00101)去年虧轉盈賺38.68億元，派發末期息60仙，按年增加1.69%，期內收入103.21億元，按年升15%；而恒隆集團(00010)亦扭虧，去年賺25.89億元，派息增加逾3%至65仙。管理層料疫情影響零售業務表現。

 

 

（網上截圖）

 

料疫情影響零售業務表現 本港豪宅市場表現仍強勁

 

　　恒隆地產董事長陳啟宗於網上發布會表示，長遠本港樓市表現不錯，未來一年豪宅市場仍然強勁，因為供應有限，如果項目有良好質素，銷售價量不會有問題，本港辦公室市場方面，他則認為會面臨挑戰，因為未來兩年寫字樓供應增加，令甲級寫字樓或會面對壓力。

　　

　　行政總裁盧韋柏表示，留意到本港1月的零售市道有受到影響，特別是目前晚市禁止堂食，約8成租戶仍然繼續營運，該些店舖多以營運晚市堂食為主，而約一成四的店舖則選擇不開門營業。如限聚令持續，一定會對影響集團年初的業務表現。

 

　　盧韋柏指出，租金在部分板塊有調升空間，例如民生商場中的餐飲行業及超級市場的零售租金水平正慢慢提高，而旺角及銅鑼灣等地區，最近勢頭開始穩固下來，如本港疫情可控，與內地恢復通關及有遊客到港，料該些地區的勢頭將開始變得樂觀，目前仍需繼續觀望及等待。

 

　　盧韋柏表示，集團於跑馬地藍塘道豪宅項目及住宅項目皓日，以及集團分別位於武漢及無錫的恒隆府，均於2023至24年入帳。至於早前收購的壽山村道物業，他表示，目前正進行政府審批，希望能在未來數月內審批成功，但因疫情等影響，料落成時間將延遲至2025年。

 

料內地高端商場強勁銷售勢頭持續至農曆年後

 

　　盧韋柏又表示，對內地高端商場的零售業務有信心，料強勁銷售勢頭將持續到農曆新年後，相信這個良好發展將持續到今年。而次高端商場業務方面，銷售及租金按年分別有兩成及單位數增長，惟發展情況要視乎當地疫情，希望內地疫情可以受控，令次高端業務表現向好。

 

　　陳啟宗指，內地住宅市場並不是集團主要關注的重點，因為集團在內地主要目標為豪宅市場，而該市場仍然有良好表現，亦對該市場有信心。內地寫字樓方面，他認為難以一概而論，要視乎不同城市，如果是北京及上海等地區，表現則仍然強勢。

 

恒隆地產董事長陳啟宗（網上截圖）

 

武漢恒隆廣場出租率升至84%

 

　　陳啟宗指，集團去年3月在武漢推出恒隆廣場，進展非常好，現在出租率有84%，比去年7月份公布時增加約15個百分點，而銷售則在8至9個月內已達近10億元人民幣。另外，集團上海恒隆廣場每年的銷售額，已經是香港所有零售物業銷售總額的2.7倍。同時，上海港匯恒隆廣場亦很大可能在一兩年內超越集團在香港所有的銷售額。

 

　　他續指，在上海以外表現最好的兩個商場，分別是位於無錫及昆明的恒隆廣場，兩個加起來的銷售額已經超過了香港所有營業額的總額。集團有信心武漢恒隆廣場在兩年之內很可能超越無錫及昆明的恒隆廣場，並預期武漢很可能在兩年內成為集團在上海以外最大的商場之一。

 

　　對於當局對內房實施不同監管政策，陳啟宗認為，集團主要業務是發展服務式住宅，與其他發展商的發展重點不同，相信政府對其大部分項目沒有影響。他又認為，有部分內地公司財政出現困難，這或反而成為集團買地的好機會，集團會一直留意不同的城市及地塊。

 

撰文：經濟通採訪組

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

110.700

異動股

01024

快手－Ｗ

81.300

異動股

03690

美團－Ｗ

203.800

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 110.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 81.150
  • 03690 美團－Ｗ
  • 202.200
  • 00839 中教控股
  • 5.100
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 234.000
股份推介
  • 01929 周大福
  • 13.700
  • 目標︰$15.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.900
  • 目標︰$6.42
  • 01620 富盈環球集團
  • 0.184
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 120.100
  • 目標︰$143.50
  • 00992 聯想集團
  • 8.360
  • 目標︰--
人氣股
  • 01299 友邦保險
  • 83.350
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 110.700
  • 00700 騰訊控股
  • 461.200
  • 00005 滙豐控股
  • 55.450
  • 03690 美團－Ｗ
  • 202.200
報章貼士
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.080
  • 目標︰$5.62
  • 01088 中國神華
  • 19.780
  • 目標︰$25.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.900
  • 目標︰$6.60
熱炒概念股
即時重點新聞

28/01/2022 08:13  【企業盈喜】中石化(00386)料去年純利增最高400億人幣

28/01/2022 08:14  【企業盈喜】中國鋁業(02600)料去年純利升最多6.15倍

28/01/2022 08:24  比亞迪(1211)分拆比亞迪半導體符深圳上市條件

28/01/2022 07:50  《匯市走勢》美匯指數重上97，美國第四季經濟增長6.9%

28/01/2022 08:08  【國際要聞】美日韓外長料下月夏威夷會晤，商討應對北韓試射導彈

27/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入５２﹒４億人幣，買美團沽建行

28/01/2022 08:27  【大行炒Ｄ乜】高盛降美團近４％目標，摩通降吉利及長汽至中性

專題透視

新聞>財經熱話

【虛幣世界】美元走強且聯儲派「鷹」，加密貨幣看跌情緒持續

新聞>財經熱話

恒隆地產及恒隆集團去年扭虧　料疫情對零售業務影響較大

新聞>財經熱話

外匯基金去年少賺28%　余偉文指美國加快退市將令資產市場大調整
品味生活
生活

玩樂 What’s On

農曆新年2022｜新春商場打卡特集！經典Garfield展、5.5米高太平許願樹、人氣白爛貓！同場加映商場優惠（不斷更新）

娛樂情報

正職直播帶貨 苑瓊丹賣兩餸飯誓做全港第二

Member Zone

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】太古城中心「楽滿祝福」利是封套裝
DIVA CHANNEL

港女講男．妮洛

拍拖不久即共赴同居，感情、經濟上的考量，你真的準備好了嗎？

尋寶人．Wayne Hui

由護身符至潮流首飾！Meghan Markle也喜歡的Evil Eye及Hamsa Hand飾物，真的可催吉避凶？

Yan Can Taste．Yan Chung

師承見城Omakase Early Dinner：師承見城，北海道鯊鰈魚、淡路島針魚、大拖羅最肥蛇腹位， 全程感受魚油脂香！
健康好人生 Health Channel
一日之計在於晨！Yogurt Bowl、貝果三文治，5款居家抗疫減脂早餐推薦！
檢疫隔離好比坐監？寫清單、執「走佬袋」可減少不安？ 新文章
經常手麻可大可小，可能暗藏8個隱疾！針灸、艾灸，加伸展運動幫到手
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2022 09:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2022 09:59
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2022 09:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/01/2022 09:38
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
財經熱話28/01/2022
【虛幣世界】美元走強且聯儲派「鷹」，加密貨幣看跌情緒持續
財經熱話27/01/2022
恒隆地產及恒隆集團去年扭虧　料疫情對零售業務影響較大
財經熱話27/01/2022
外匯基金去年少賺28%　余偉文指美國加快退市將令資產市場大調整
中國故事27/01/2022
《神州經脈》中美高層通話　聯儲放鷹股匯齊插水　外資出逃年半高
財經熱話27/01/2022
潤啤鞍鋼發盈喜　遇著跌市升唔起
財經熱話27/01/2022
【休養生息】買高息股好風騷？須留意六大要素！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金