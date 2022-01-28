【收息股攻略】高息股唔使亂估！呢兩隻電訊股同為虎年利是股！

美國聯儲局即將啟動加息周期，主席鮑威爾上日（27日）更提到，不排除今年餘下7次議息會議均會加息的可能性。在息率上升的預期升溫下，股場投資者更著重股份的周息率。究竟「好息」股民，如何做到財息兼收？

金融股贏在起跑線 匯控、中銀香港月內飆近20%

鮑威爾上日已明言，考慮3月開始加息，並不排除每次議息均會加息。參考上一次加息周期，於2015年12月展開。惟標普500指數早於同年5月20日高位2135點起反覆下跌，跌至2016年2月11日低位1810點才重拾升勢，歷時逾8個月，跌幅達15.21％。在通脹高企下，市場相信美國今次的加息周期會比上一次快；疊加經濟前景因疫情、供應鏈短缺等因素變得不明朗，市場同時對滯脹的憂慮縈繞不散，並對今年美股能否承接去年強勁升勢存疑。

本港方面，在美國上一次加息周期中，共加息9次、共2.25厘；香港僅加息1次，且幅度只有0.125厘。金管局總裁余偉文上日表示，雖然港元與美元掛鈎，港息長遠會跟隨美息向上，但受到本港貨幣供求影響，料港息上升會滯後。

這亦是市場預料之中，投資者紛紛投向股息有保證的股份。本地銀行股、中資金融股早已炒上。銀行股中，較受散戶歡迎的匯控(00005)及中銀香港(02388)月內已累漲17－18％。若從英倫銀行去年12月中旬意外加息起計算，匯控股價的累計升幅更達23％！眼見銀行股贏在起跑線，自然有投資者另覓對象，中資電訊股是其中之一。

標普500指數於美國上次加息周期前已率先調整，下跌15%後才重拾升勢。

自中移動宣布回購H股後 北水偷步增持逾32億元

催化劑固然是中移動(00941)，其A股(滬:600941)於本月5日上市。A股發行價於去年12月21日開市前定出，為57.58元人民幣，較H股有約50％溢價。A股較H股有溢價為「常識」，惟中移動似乎有意收窄溢價幅度。公司於A股上市前一日收市後宣布，待A股超額配售行使期於2月7日結束後，將回購不多於10％港股。

北水聞風而至，密密增持H股。據筆者統計，截至周三（26日）、即北水收爐當日，一共16個交易日中，中移動H股只有4個交易日沒登上北水淨買入五甲榜、1個交易日為淨賣出五甲之一。單計中移動H股有登上淨買入／淨賣出五甲榜的日子，北水累計增持32.08億元，規模僅遜於北水一向熱衷的科技股，包括騰訊(00700)及美團(03690)。時至今日，A股較H股的溢價幅度，已收窄逾15個百分點至約35％。

相比之下，A股花容失色。除掛牌當日曾較發行價高出10％、高見63.58元人民幣外，股價持續在發行價附近徘徊。可幸的是，發行價從未失守，最低價只與發行價持平。在北水持續加倉H股、而A股股價低迷下，中移動母企中國移動集團亦不甘示弱，周一（24日）宣布斥30－50億元人民幣增持A股，以提振廣大投資者信心。不過，興奮的是H股-其翌日再彈2％，惟A股僅彈1％。中移動集團目前已斥約15億元人民幣，增持2620萬股A股；惟截至兩地市場早市收市，A股仍無動於衷，累計股價持平，H股則漲2％。投資者對兩股的偏好，高下立見。

以年內表現計，截至上日收市，中移動A股同樣無起跌，同業中電信(00728)(滬:601728)A股卻更遜色，累跌4％。有見及此，中電信母企中電信集團仿傚中移動集團，計劃斥不少於5億元人民幣增持中電信A股。「不少於5億元人民幣」，與中移動的「30－50億元人民幣」相比，中電信的確會被比下去吧！事實上，中電信A股半日僅升0.5％，報4.17元人民幣。

中移動集團增持A股的效力明顯遜於北水增持H股。

三股預期周息率均7厘 中移動派息比率最高

雖然中移動及中電信近日實行的公司動作均與各自的H股無關，兩股卻顯著跑贏中聯通。截至中午收市，前兩者均漲逾12%，後者僅揚逾6%。

據《經濟通HV2報價系統》，三股預期周息率均為7厘，似乎難分高下。但須知道，周息率隨股價變動。當股價愈低、周息率則愈高。單看周息率，難為投資高息股作判斷。

若從公司角度出發、考慮派息比率，則見中移動最慷慨！截至2020財年，中移動的派息比率有近55％，其餘兩股均為40％。三間公司齊揚言要令股東收取更多股息，當中，以中電信的最為明確，定出派息比率將於回歸A股後3年內（即2024年8月底前）上調至70％以上。

不過，中電信的規模比中移動的小得多。前者2020財年每股盈利僅0.26元人民幣，後者則高達5.27元人民幣。換言之，前者的股息金額自然會較少。究竟三股應如何選擇？在今年已全線跑贏大市下，現階段部署還能否做到財息兼收？

中移動、中聯通各獲專家偏好！

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍心儀中移動，主要因為公司即將回購H股，業務穩定且派息可觀，相信在環球市場不穩下，能吸引外資部署。再者，內地提速降費的負面影響已幾近反映，其5G客戶比例持續提升，龍頭地位牢固，認為50－52元上車具值博率，有信心股價可挑戰去年3月高位55.81元，利潤空間介乎8－12％。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城則投中聯通一票，相信其能追落後。美國聯邦通訊委員會（FCC）最新以國家安全為由，撤銷中聯通旗下美國業務的營運許可授權。不過，對中聯通的股價影響不大，最多僅跌0.2％，明顯跑贏大市。在負面消息下，表現仍硬淨，溫鋼城估計其已轉勢！他指出，中聯通今年盈利增長預期有14％，而5G資本開支逐步減少，對其基本面有信心。

統計顯示，中聯通目前市盈率相對盈利增長（PEG）比率僅0.59倍，為三股中最低。憧憬估值回歸合理水平，溫鋼城料重返4.8元難度不大，建議4.08元買入，3.8元止蝕。

值得留意，中移動及中電信旗下美國業務的營運許可授權分別於2019年及去年被撤銷，市場對中聯通步後塵，相信不感意外。

經濟通通訊社記者 梁凱菱

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