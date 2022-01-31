【虛幣世界】因新年節日臨近，亞洲加密貨幣普遍企穩

由於亞洲國家之農曆新年節日臨近，加密貨幣成交都較為平淡，價格企穩且波動不大，目前比特幣企穩近38000美元附近，以太幣則在2600美元水平，市場預計本周節日情緒將會持續，預計交易活動可能繼續減少，於32900美元有一定支持力，而目前連續幾天都企穩在35000美元之上，即表示情況正在改善。

（SHUTTERSTOCK圖片）



不過，目前各項長期指標仍顯示比特幣看跌或中性，目前高位阻力在40000美元至43000美元，雖然周線圖上顯示比特幣的RSI接近超賣水平，類似情況在2020年3月發生，當時價格大幅反彈；但目前強勁的拋售情緒，預示比特幣於中長期將維持下跌趨勢。



據經濟通據數顯示，比特幣現報元37696.57(美元．下同)，跌0.49%(24小時比較．下同)；以太幣現報2585.26元，跌0.63%；艾達幣報1.029元，跌0.58%；瑞波幣報0.598元，跌0.52%。

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