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【虛幣世界】因新年節日臨近，亞洲加密貨幣普遍企穩

31/01/2022

　　由於亞洲國家之農曆新年節日臨近，加密貨幣成交都較為平淡，價格企穩且波動不大，目前比特幣企穩近38000美元附近，以太幣則在2600美元水平，市場預計本周節日情緒將會持續，預計交易活動可能繼續減少，於32900美元有一定支持力，而目前連續幾天都企穩在35000美元之上，即表示情況正在改善。

 

（SHUTTERSTOCK圖片）


　　不過，目前各項長期指標仍顯示比特幣看跌或中性，目前高位阻力在40000美元至43000美元，雖然周線圖上顯示比特幣的RSI接近超賣水平，類似情況在2020年3月發生，當時價格大幅反彈；但目前強勁的拋售情緒，預示比特幣於中長期將維持下跌趨勢。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報元37696.57(美元．下同)，跌0.49%(24小時比較．下同)；以太幣現報2585.26元，跌0.63%；艾達幣報1.029元，跌0.58%；瑞波幣報0.598元，跌0.52%。

 

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到: 

 

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

 

 

又或者去Down App:

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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