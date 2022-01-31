  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【月結—送牛迎虎】今年受貨幣政策主導 恒指3月前有望試二萬五

31/01/2022

　　牛年交易時間已經完結。港股在這個牛年開個好頭，最高衝上31183點，惟途中面對變幻莫測的疫情、連環出台的監管政策、勢在必行的加息等風浪，港股走勢急轉直下，最低跌至22665點，今日以升市作結，在23802點「過終點」。 

 

(資料圖片)

 

曾永堅：聯儲局退市步伐影響大


　　香港股票分析師協會理事曾永堅向《經濟通通訊社》表示，港股早前的大落後，令估值對比美股有較大優勢，技術層面上吸引資金回流。然而，恒指權重較大的科網股受監管影響，盈利預測不佳的情況下，估值低的優勢便會減弱，造成過去一個月資金回流，但普遍規模不大，令大市走勢亦步亦趨。此外，美國聯儲局鷹派風向已成形，市場同時憂慮局方加息的幅度以及密度，不明朗因素將限制資金回流速度。


　　因此，在資金審慎入市下，曾永堅較為看淡恒指第一季表現。他指出，加息並非最影響股市的因素，而是加息前的憂慮或不明朗因素才最令股市波動。他預期加息前美國股市都較為波動，除因為美股現時估值偏高，另外亦需留意聯儲局官對加息的態度，包括日常言論以及會議紀錄等，能否清晰讓市場了解加息步伐，與市場溝通，讓市場逐步接受縮表過程，將會有助市場穩定性。


人行首季料降準

 

　　中國人民銀行本月下調貸款利率，曾永堅預期人行之後將繼續寬鬆政策，今次行動已預示人行之後將會經公開市場增加市場流動資金。但曾永堅留意到內地新增貸款數字，以至宏觀經濟數據等，都反映一定程度的下行壓力。而內房危機未除，內地銀行對批出貸款亦較審慎，市場信心不足下，貸款需求亦減少。因此即使人行有意促進經濟，市場反應亦未必一如人行預期。曾永堅估計人行或會於本年首季再一次降準，但對促進資金流動性的幫助不大，即使減息亦只對股市有短暫沖喜作用。

 

　　未來人行逐步積極放寬貨幣政策，理論上資金流動會加強，但能否惠及港股則要視乎A股表現，A股造好港股便會跟升。另外資金信心亦是一大問題，曾永堅指出，若科網監管政策進一步明顯放寬，在密度與強度方面皆鬆綁，將吸引更多資金回流港股。

 

　　此外對於疫情方面，曾永堅綜合多項數據分析，Omicron傳播力強，但似乎嚴重性較Delta為細，歐美多地實施與病毒共存措施，但很視乎中國會否跟隨。他指，若內地多個大城市放寬防疫措施，香港或有機會進一步跟隨。

 

　　曾永堅估計，恒指2月將維持上落格局，第一季將會逐步築底，但看好全年走勢將會先低後高，故現時將會是恒指的全年低位，短期或會先試23500，進一步至22700整固，3月或之前可上望25000。

 

恒指在牛年最後一個交易日上升252點，曾迫近24000點。(經濟通HV2系統截圖)

 

葉尚志：港股虎年格局穩中向好


　　第一上海首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，港股12月獲北水淨流入超過500億元，臨過年停開之前亦連續16天錄得淨流入，或反映港股估值相當平，北水趁機撈底。雖然在1月尾遭淡友連日出擊，令港股於1月20天單日800多點升幅全數蒸發，但他相信這種沽壓情況不會持續太久，待北水在過年後重開後，港股走勢料改善。他預期，港股踏入虎年會步向穩中向好的格局，同時亦要留意聯儲局加息、Omicron疫情、中美博奕及俄烏局勢的進展。


聯儲局縮表或衝擊股市


　　聯儲局於本港時間上周四(27日)議息後，宣布維持聯邦基金利率在0至0.25厘，但表示不久之後適宜加息，公開市場委員會決定在3月初停止買債計劃。葉尚志表示，市場早已預期加息對的消息，再參考聯儲局過去9次加息的經驗，市場都未見大幅震盪。他又指，今次加息幅度與2020年無限量寬時的水平仍有一定差距，屬「利率正常化」，預期對市場的影響輕微。


　　葉尚志認為，過去聯儲局的資產負債表持續上升，最新買債規模超過8.8萬億美元，投資者應更留意縮減資產負債表的影響，因為此舉意味聯儲局會抽走資金，市場資金流動性不足的話，對股市可能帶來衝擊。


　　人民銀行早前在12月份宣布降準，隨後再公布一年期報價利率(LPR)從3.8%下調至3.7%，為連續第二個月下調；將五年期LPR從4.65%下調至4.6%，此前連續20個月維持不變。葉尚志表示，人行下調LPR代表降低銀行的基準利率，有策略的減低銀行的借貸成本，應付目前房地產龐大的資金鏈需求，相信未來一年人行仍有機會進一步「放水」，實行較寬鬆的政策。

 

牛年尾聲，港股回升，多個板塊表現回勇，內房危機繼續蔓延，但仍然有個股比較值得投資。面對虎年強勢來襲，港股回勇，哪些板塊最值博？即睇以下專家分析。

 

內房拆骨無可避免

　　
　　據報恒大(03333)將由廣東省政府牽頭「拆骨」出售旗下資產以重組。第一上海首席策略師葉尚志就表示，多間內房企業財困，為了解決資金流問題，必須重組框架，包括在市場配股、引入外來投資者、套現資產等。他相信，民營物管企業面對的財務壓大仍大，股價將會相當波動，而國營內房龍頭股因應行業整頓，加上資金流較穩定，會獲市場投資者買入，估計內房股交投在虎年會相當激烈。

 

　　香港股票分析師協會理事曾永堅就指，「拆骨」將是出險房企的解決方法，預期內地房地產市場未來將面對汰弱留強，一些民企類房企的影響力與市場佔比將會逐步減少，資金亦不會流向該批內房股。曾永堅不建議低吸一些股價低迷的民企內房，因為未知風險太高，即使有國家出手相救，亦未能估計國家會如何走向，亦有可能直接放棄，故不值博。


　　曾永堅建議可留意較為落後，同時有國資參與的內房股，包括保利置業(00119)，可於2元以上至250天線附近買入；另外亦可留意越秀(00123)，現時突破250天線後可於7.6元買入。


新能源車企宜留意盈利能力


　　內地新能源汽車未來一年購車補貼將再減三成，曾永堅指政策將對新能源汽車股不利，舉例如比亞迪(01211)，他認為早前已「炒得過火」，過去一支獨秀的高增長是由於過去內地新能源汽車行業競爭不大，現時多間傳統汽車企業已逐步開展新能源汽車業務，懷疑比亞迪能否持續維持其高收入增長。曾永堅建議可留意開始進入新能源汽車行業的傳統車股，如長汽(02333)，待市盈率回落至20水平比較值得吸納。


　　葉尚志就認為，比亞迪、小鵬(09868)、理想(02015)等新能源車新勢力因為炒到估值過高，面對加息壓力之下，這類高估值的股票壓力會較大。他續指，新能源車股炒起，乃因早前過分側重汽車產銷量，但市場開始留意這些新能源車企有沒有盈利能力，以致多隻車股有階段性高位回落。他預期，當這些新能源車企季度有盈利時，股價會迅速爆起，而這情況最快可能要到今年下半年才有機會出現。

 

比亞迪等新能源車新估值過高，面對加息，股價壓力大。(經濟通HV2系統截圖)


元宇宙發展各有看法


　　外圍市場熱炒元宇宙概念，多間中國科網企業皆有開展元宇宙業務，但曾永堅認為元宇宙於港股市場仍然屬炒作概念，當中講求數據應用，但於內地方面，則需考慮內地政府打算如何發展元宇宙，會如何限制或鼓勵皆有待商榷。他指出騰訊(00700)有能力及技術發展元宇宙，但政策容許其發展至何等程度仍然未知。此外，曾永堅指市場資金信心不足下，亦不利熱炒一些未見實體的虛無概念。


　　葉尚志表示，當微軟宣布收購美國遊戲開發商動視暴雪時，反映微軟都開始發展遊戲業務，而元宇宙講求用家的親身體驗，本身以遊戲業務為主的騰訊可藉此優勢發展。他相信，未來一年元宇宙會是相當熱炒的話題，對騰訊絕對有利，前景感到樂觀。


匯控回至50元附近吸納


　　曾永堅表示，在環球市場憧憬加息的環境下，第一季可以留意一些傳統金融股。匯控(00005)現時已累積一定升幅，建議可待回落至50元附近水平吸納，目標上望60元。另外亦可留意招行(03968)，為內銀股當中最值博一隻，壞帳比率相對較低，曾永堅建議回落至64元可以吸納，一年目標上望75元水平。


中移動有望提高5G滲透率


　　葉尚志就建議投資者可選擇一些高息且有穩定增長的股票，較看好中移動(00941)及平保(02318)。他指出，中移動的預期股息達7厘，5G滲透率仍有空間提高，其雲業務亦有先天優勢，業務相信還有增長。至於平保，他表示預期股息有5厘，去年股價已跌到低殘，今年相信可受惠於人行的貨幣政策，而本身有份投資的華夏幸福債務違約問題亦緩和，有助增加投資收益。

 

撰文：經濟通通訊社戚朗軒 余穎恒

 

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

87.950

異動股

03690

美團－Ｗ

219.600

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

279.600

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,730.44
    +4.97 (+0.014%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,465.35
    +33.50 (+0.756%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 14,055.18
    +284.61 (+2.067%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升483.127
變動率︰+4.839%
較港股︰+2.36%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升62.184
變動率︰+1.982%
較港股︰+2.11%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升12.086
變動率︰+1.974%
較港股︰+0.72%
02628 中國人壽
按盤價(HKD)︰升13.775
變動率︰+1.530%
較港股︰+1.14%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.005
變動率︰+14.429%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升34.460
變動率︰+12.836%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升239.325
變動率︰+12.396%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升41.570
變動率︰+12.351%
精選美股 More
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升65.240
變動率︰+12.135%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升108.428
變動率︰+10.743%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升923.519
變動率︰+9.118%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升62.160
變動率︰+8.824%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/01/2022 11:52 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/01/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/01/2022 11:52 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 87.950
  • 03690 美團－Ｗ
  • 219.600
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 279.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 114.000
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 124.900
股份推介
  • 00408 葉氏化工集團
  • 4.400
  • 目標︰$6.00
  • 01209 華潤萬象生活
  • 45.650
  • 目標︰$48.00
  • 00517 中遠海運國際
  • 2.460
  • 目標︰$2.65
  • 01929 周大福
  • 13.640
  • 目標︰$15.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.830
  • 目標︰$6.42
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 472.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 114.000
  • 00005 滙豐控股
  • 55.150
  • 00388 香港交易所
  • 438.400
  • 00941 中國移動
  • 52.500
報章貼士
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 10.620
  • 目標︰$13.62
  • 00010 恒隆集團
  • 17.300
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 122.400
  • 目標︰$140.00
熱炒概念股
即時重點新聞

31/01/2022 12:20  《盤後部署》牛年最後一個交易日升252點收爐，二萬四沽壓力大

31/01/2022 15:22  林鄭:徐英偉警覺性不足須免職，口頭警告馮英倫馮浩賢

31/01/2022 13:46  【香港政情】李慧琼:尊重徐英偉辭職決定，問責官員要敢於承擔

31/01/2022 14:33  前中國體操王子李寧參與發起的SPAC，向香港聯交所申請上市

31/01/2022 11:12  瀛海主席蔡偉振與澳門勵駿主席陳榮煉被捕，涉不法經營網上賭博等

27/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入５２﹒４億人幣，買美團沽建行

31/01/2022 08:19  【大行炒Ｄ乜】匯證削世茂雅居樂目標，瑞信降昊海生物至跑輸大市

28/01/2022 18:06  《嚟緊炒Ｄ乜》毛利率年年升，染藍黑馬中國飛鶴準備起飛

專題透視

新聞>財經熱話

【月結—送牛迎虎】今年受貨幣政策主導 恒指3月前有望試二萬五

新聞>香港要聞

【新冠肺炎】林鄭：已接受徐英偉請辭　口頭警告馮英倫馮浩賢

新聞>專訪

【專訪】陶冬：美國經濟上季超預期強勁難維持，今年料增2.4%（有片）
品味生活
生活

手機情報站．徐帥

巿面最好用摺疊式手機？Huawei P50 Pocket零罅隙設計，螢光拍攝模式夠玩味

娛樂情報

正職直播帶貨 苑瓊丹賣兩餸飯誓做全港第二

金錢世界．方元

派利是，也是布施
DIVA CHANNEL

識食Hea住瘦．曾欣欣

農曆新年Eat Clean攻略！吃了賀年糕點，如何降低澱粉和升糖指數？

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

北海道的「濕原之神」丹頂鶴：茫茫雪原上的一場鶴之歌舞

Travel & Dining

別具設計味幸運曲奇、精緻家品裝飾！虎年伴手禮推薦，讓疫情下的新年洋溢喜慶感！
健康好人生 Health Channel
湯水達人Natalie｜新年特別版雞湯！「鮮玉竹姬松茸雞湯」增強免疫力，疫情下啱飲！姬松茸要點揀？
有營賀年糕點小食：營養師教整「蘿蔔金元寶」！高纖好味賣相得體，健康過蘿蔔糕（附食譜）
疫情持續兩年轉網課，學童散光倍升、近視平均增50度！專家教護眼4招
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/01/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/01/2022 17:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/01/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
財經熱話31/01/2022
【月結—送牛迎虎】今年受貨幣政策主導 恒指3月前有望試二萬五
香港要聞31/01/2022
【新冠肺炎】林鄭：已接受徐英偉請辭　口頭警告馮英倫馮浩賢
專訪31/01/2022
【專訪】陶冬：美國經濟上季超預期強勁難維持，今年料增2.4%（有片）
財經熱話31/01/2022
【盈警潮】盈警無礙電企發威　專家籲吼實新能源電力股！
香港要聞31/01/2022
徐英偉辭任民政局局長　為出席「洪門宴」失當行為負責
財經熱話31/01/2022
世茂雅居樂售產有進展　恒大元朗地皮遭接管無礙內房造好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金