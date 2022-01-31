【月結—送牛迎虎】今年受貨幣政策主導 恒指3月前有望試二萬五

牛年交易時間已經完結。港股在這個牛年開個好頭，最高衝上31183點，惟途中面對變幻莫測的疫情、連環出台的監管政策、勢在必行的加息等風浪，港股走勢急轉直下，最低跌至22665點，今日以升市作結，在23802點「過終點」。

(資料圖片)

曾永堅：聯儲局退市步伐影響大



香港股票分析師協會理事曾永堅向《經濟通通訊社》表示，港股早前的大落後，令估值對比美股有較大優勢，技術層面上吸引資金回流。然而，恒指權重較大的科網股受監管影響，盈利預測不佳的情況下，估值低的優勢便會減弱，造成過去一個月資金回流，但普遍規模不大，令大市走勢亦步亦趨。此外，美國聯儲局鷹派風向已成形，市場同時憂慮局方加息的幅度以及密度，不明朗因素將限制資金回流速度。



因此，在資金審慎入市下，曾永堅較為看淡恒指第一季表現。他指出，加息並非最影響股市的因素，而是加息前的憂慮或不明朗因素才最令股市波動。他預期加息前美國股市都較為波動，除因為美股現時估值偏高，另外亦需留意聯儲局官對加息的態度，包括日常言論以及會議紀錄等，能否清晰讓市場了解加息步伐，與市場溝通，讓市場逐步接受縮表過程，將會有助市場穩定性。



人行首季料降準

中國人民銀行本月下調貸款利率，曾永堅預期人行之後將繼續寬鬆政策，今次行動已預示人行之後將會經公開市場增加市場流動資金。但曾永堅留意到內地新增貸款數字，以至宏觀經濟數據等，都反映一定程度的下行壓力。而內房危機未除，內地銀行對批出貸款亦較審慎，市場信心不足下，貸款需求亦減少。因此即使人行有意促進經濟，市場反應亦未必一如人行預期。曾永堅估計人行或會於本年首季再一次降準，但對促進資金流動性的幫助不大，即使減息亦只對股市有短暫沖喜作用。

未來人行逐步積極放寬貨幣政策，理論上資金流動會加強，但能否惠及港股則要視乎A股表現，A股造好港股便會跟升。另外資金信心亦是一大問題，曾永堅指出，若科網監管政策進一步明顯放寬，在密度與強度方面皆鬆綁，將吸引更多資金回流港股。

此外對於疫情方面，曾永堅綜合多項數據分析，Omicron傳播力強，但似乎嚴重性較Delta為細，歐美多地實施與病毒共存措施，但很視乎中國會否跟隨。他指，若內地多個大城市放寬防疫措施，香港或有機會進一步跟隨。

曾永堅估計，恒指2月將維持上落格局，第一季將會逐步築底，但看好全年走勢將會先低後高，故現時將會是恒指的全年低位，短期或會先試23500，進一步至22700整固，3月或之前可上望25000。

恒指在牛年最後一個交易日上升252點，曾迫近24000點。(經濟通HV2系統截圖)

葉尚志：港股虎年格局穩中向好



第一上海首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，港股12月獲北水淨流入超過500億元，臨過年停開之前亦連續16天錄得淨流入，或反映港股估值相當平，北水趁機撈底。雖然在1月尾遭淡友連日出擊，令港股於1月20天單日800多點升幅全數蒸發，但他相信這種沽壓情況不會持續太久，待北水在過年後重開後，港股走勢料改善。他預期，港股踏入虎年會步向穩中向好的格局，同時亦要留意聯儲局加息、Omicron疫情、中美博奕及俄烏局勢的進展。



聯儲局縮表或衝擊股市



聯儲局於本港時間上周四(27日)議息後，宣布維持聯邦基金利率在0至0.25厘，但表示不久之後適宜加息，公開市場委員會決定在3月初停止買債計劃。葉尚志表示，市場早已預期加息對的消息，再參考聯儲局過去9次加息的經驗，市場都未見大幅震盪。他又指，今次加息幅度與2020年無限量寬時的水平仍有一定差距，屬「利率正常化」，預期對市場的影響輕微。



葉尚志認為，過去聯儲局的資產負債表持續上升，最新買債規模超過8.8萬億美元，投資者應更留意縮減資產負債表的影響，因為此舉意味聯儲局會抽走資金，市場資金流動性不足的話，對股市可能帶來衝擊。



人民銀行早前在12月份宣布降準，隨後再公布一年期報價利率(LPR)從3.8%下調至3.7%，為連續第二個月下調；將五年期LPR從4.65%下調至4.6%，此前連續20個月維持不變。葉尚志表示，人行下調LPR代表降低銀行的基準利率，有策略的減低銀行的借貸成本，應付目前房地產龐大的資金鏈需求，相信未來一年人行仍有機會進一步「放水」，實行較寬鬆的政策。

牛年尾聲，港股回升，多個板塊表現回勇，內房危機繼續蔓延，但仍然有個股比較值得投資。面對虎年強勢來襲，港股回勇，哪些板塊最值博？即睇以下專家分析。

內房拆骨無可避免



據報恒大(03333)將由廣東省政府牽頭「拆骨」出售旗下資產以重組。第一上海首席策略師葉尚志就表示，多間內房企業財困，為了解決資金流問題，必須重組框架，包括在市場配股、引入外來投資者、套現資產等。他相信，民營物管企業面對的財務壓大仍大，股價將會相當波動，而國營內房龍頭股因應行業整頓，加上資金流較穩定，會獲市場投資者買入，估計內房股交投在虎年會相當激烈。

香港股票分析師協會理事曾永堅就指，「拆骨」將是出險房企的解決方法，預期內地房地產市場未來將面對汰弱留強，一些民企類房企的影響力與市場佔比將會逐步減少，資金亦不會流向該批內房股。曾永堅不建議低吸一些股價低迷的民企內房，因為未知風險太高，即使有國家出手相救，亦未能估計國家會如何走向，亦有可能直接放棄，故不值博。



曾永堅建議可留意較為落後，同時有國資參與的內房股，包括保利置業(00119)，可於2元以上至250天線附近買入；另外亦可留意越秀(00123)，現時突破250天線後可於7.6元買入。



新能源車企宜留意盈利能力



內地新能源汽車未來一年購車補貼將再減三成，曾永堅指政策將對新能源汽車股不利，舉例如比亞迪(01211)，他認為早前已「炒得過火」，過去一支獨秀的高增長是由於過去內地新能源汽車行業競爭不大，現時多間傳統汽車企業已逐步開展新能源汽車業務，懷疑比亞迪能否持續維持其高收入增長。曾永堅建議可留意開始進入新能源汽車行業的傳統車股，如長汽(02333)，待市盈率回落至20水平比較值得吸納。



葉尚志就認為，比亞迪、小鵬(09868)、理想(02015)等新能源車新勢力因為炒到估值過高，面對加息壓力之下，這類高估值的股票壓力會較大。他續指，新能源車股炒起，乃因早前過分側重汽車產銷量，但市場開始留意這些新能源車企有沒有盈利能力，以致多隻車股有階段性高位回落。他預期，當這些新能源車企季度有盈利時，股價會迅速爆起，而這情況最快可能要到今年下半年才有機會出現。

比亞迪等新能源車新估值過高，面對加息，股價壓力大。(經濟通HV2系統截圖)



元宇宙發展各有看法



外圍市場熱炒元宇宙概念，多間中國科網企業皆有開展元宇宙業務，但曾永堅認為元宇宙於港股市場仍然屬炒作概念，當中講求數據應用，但於內地方面，則需考慮內地政府打算如何發展元宇宙，會如何限制或鼓勵皆有待商榷。他指出騰訊(00700)有能力及技術發展元宇宙，但政策容許其發展至何等程度仍然未知。此外，曾永堅指市場資金信心不足下，亦不利熱炒一些未見實體的虛無概念。



葉尚志表示，當微軟宣布收購美國遊戲開發商動視暴雪時，反映微軟都開始發展遊戲業務，而元宇宙講求用家的親身體驗，本身以遊戲業務為主的騰訊可藉此優勢發展。他相信，未來一年元宇宙會是相當熱炒的話題，對騰訊絕對有利，前景感到樂觀。





匯控回至50元附近吸納



曾永堅表示，在環球市場憧憬加息的環境下，第一季可以留意一些傳統金融股。匯控(00005)現時已累積一定升幅，建議可待回落至50元附近水平吸納，目標上望60元。另外亦可留意招行(03968)，為內銀股當中最值博一隻，壞帳比率相對較低，曾永堅建議回落至64元可以吸納，一年目標上望75元水平。



中移動有望提高5G滲透率



葉尚志就建議投資者可選擇一些高息且有穩定增長的股票，較看好中移動(00941)及平保(02318)。他指出，中移動的預期股息達7厘，5G滲透率仍有空間提高，其雲業務亦有先天優勢，業務相信還有增長。至於平保，他表示預期股息有5厘，去年股價已跌到低殘，今年相信可受惠於人行的貨幣政策，而本身有份投資的華夏幸福債務違約問題亦緩和，有助增加投資收益。

撰文：經濟通通訊社戚朗軒 余穎恒

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