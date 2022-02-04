【虛幣世界】節後比特幣仍窄幅上落，美股急跌拖累整體氣氛

本日為農曆大年初初四，加密貨幣市場大致維持平靜局面，比特幣仍以窄幅上落為主，而隔晚美股大跌拖累大市氣氛，一些分析師對加密貨幣等投機性產品態度保持謹慎，預計緊縮初期將會轉向波動性較少的資產品。雖然市場對加密貨幣產品不太看好，但市場預計資金會從其他山寨幣轉移至比特幣。

（SHUTTERSTOCK圖片）

加密期權交易所 Deribit向外界表示，平台上的以太幣（以太坊區塊鏈的原生加密貨幣）期權交易量在1月份比12月份增長了36%。對於比特幣期權，同期交易量增長了10%。交易量增加的部分原因是由於 1 月份價格下跌，儘管交易量很大，但較低的價格水平使得以美元計算的總交易量略低於上個月。

據經濟通據數顯示，比特幣現報元37138.29(美元．下同)，跌0.46%(24小時比較．下同)；以太幣現報2681.36元，跌0.51%；艾達幣報1.05元，跌0.85%；瑞波幣報0.6063元，跌0.62%。

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