比亞迪銷量升逾倍 美銀看405元 新能源車股踩油狂飆

近日隨著加息周期臨近，市場對估值高股份有殺估價行動，其中汽車股亦成目標，股價不時急跌，惟今日(4日)藉比亞迪(01211)、理想汽車(02015) 及小鵬汽車(09868)等交出理想銷售數據，股價普遍反彈，其中比亞迪升逾半成，理想升逾一成，小鵬亦升近一成。

(理想汽車網頁截圖)

比亞迪1月新能源車銷量漲3.6倍 惟11個月以來首下跌

比亞迪公布，1月汽車總銷量95422輛，按年上漲125.1%，惟按月下跌3.7%，其中新能源汽車銷量93168輛，按年上漲361.7%，惟按月下跌0.8%，為去年2月以來首見下跌，而燃油汽車銷量同比跌近90%至2254輛。另1月汽車產量約9.41萬輛，同比增長97.62%，其中新能源汽車產量約9.17萬輛，同比上漲約3.09倍，而燃油汽車產量同比跌90.62%至2365輛。

(《開市Good Morning》節目截圖)

另一方面，比亞迪早前表示，因原材料價格大幅上漲以及新能源購車補貼退坡等影響，擬上調部分新能源車型官方指導價，上調幅度為1000至7000元人民幣，將於本月1日起生效。乘聯會稱，特斯拉(Tesla)、蔚來、小鵬、比亞迪等新能源頭部廠商以補貼調整為由提高終端成交價，對新能源銷量帶來的影響仍待進一步觀察。另乘聯會預計，1月狹義乘用車零售銷量205萬輛，同比降幅收窄至6.2%，又預計今年新能源市場將持續增長。

理想ONE交付增1.28倍 小鵬交付增1.15倍

理想汽車則公布，公司於今年1月交付12268輛理想ONE，按年增長128.1%，惟按月跌13%。自上市以來，理想ONE累計交付量已達13.6356萬輛。理想ONE是一款六座、中大型智能電動SUV。截至今年1月31日，公司在全國已有220家零售中心，覆蓋105個城市；售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心276家，覆蓋204個城市。

理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠指出，理想ONE連續3個月交付超過1萬輛，創下了起售價超30萬元人幣的中國品牌豪華車型新的交付紀錄。他又指，在前不久第三方AEB測試中，理想ONE獲得了年度冠軍，而理想ONE也是測試車型中唯一有能力準確識別橫向車輛和兩輪車的車型。

至於小鵬汽車，1月交付量為12922輛，按年增長115%，連續五個月交付破萬，惟按月跌19%，歷史累計交付量突破15萬輛。其中小鵬P7交付6707輛，歷史累計交付突破8萬輛；小鵬P5則交付4029輛，小鵬G3系列交付2186輛。小鵬又計劃於今年1月底至2月初利用春節停產期對小鵬肇慶基地開展技術改造，完成後將有望加速交付從2021年帶入2022年的大量在手訂單，並更有效滿足2022年預期的增長。

(《開市Good Morning》節目截圖)

美銀維持比亞迪買入評級看405元 匯豐研究對汽車需求看法保守

美銀今日發表研究報告表示，比亞迪1月汽車總銷量約9.5萬輛，按年增長125%，惟按月減少4%，不過其1月銷量已達2022財年銷售目標的11%，維持AH股「買入」評級，分別予其AH股目標價456元人民幣及405港元。美銀對正在增長的電動汽車銷量、更好的產品組合和更廣泛的磷酸鐵鋰電池應用所帶來利潤率改善的前景持積極態度。

另匯豐研究於本周一(1月31日)發表報告指，根據中國乘聯會數據，2021年中國國產車市場零售銷量增長4%，高過該行預測的1%，然而鑑於可支配收入增長放緩，以及消費信心低迷，維持對2022財年中國汽車需求保守的看法，料按年增長3%不變。而由於庫存低及汽車芯片等供應鏈中斷有所緩解，短期內行業應有補貨空間，預期行業整合和電動汽車滲透率的提高，有利於比亞迪、長城汽車(02333)及吉利汽車(00175) 等本土品牌市場領導者，全予「買入」評級，不過對合資代工車廠的盈利增長則持保守態度，將廣汽(02238)目標價由9.7元下調至8.9元，評級由「買入」降至「持有」。

潘鐵珊：未來同業競爭大 比亞迪蔚小理估值仍偏高

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪新能源車銷量按月下跌令人擔心，始終股價仍略高，估值上成百倍市盈率，料有一定回吐壓力，而暫時大市未穩定，故現價宜觀望，今日股價有回升料亦難改向下趨勢，有貨亦宜減持一部分，跌至180元才較合理。另比亞迪新源車於公司整體汽車銷售佔比愈來愈大乃屬預期之內，而未來同業競爭大料對其有一定影響。

至於蔚小理，潘鐵珊認為雖三間公司各有特色，但隨著市場參與者愈來愈多，其估值仍偏高，跟著5分鐘圖、小時圖採短線策略買賣較好。另吉利現價已跌至去年5月時17.14元低位，要留意能否守穩，但短線似乎仍未見底，宜候跌定才考慮買入。

汽車股今日普遍造好，比亞迪半日升6.32%收報235.4元，成交9.7億元；理想汽車升12.37%報105.4元，成交8363.8萬元；小鵬汽車升9.69%報137元，成交1.78億元。另吉利升3%報17.14元，長汽升2.64%報21.35元，廣汽升2.24%報7.77元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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