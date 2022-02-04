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【獅王發威】匯控虎年首日搶風頭 先食胡再低吸就一流？

04/02/2022

　　虎年首個交易日（4日），港股毫無懸念地紅盤高開，甫開後反覆高走。不少股份也發威，以升幅計，「獅王」匯控不算最威，但其連同中銀香港(02388)，為兩隻創52周新高價的藍籌股。英倫銀行再加息，為不足兩個月內第二次，匯控可繼續看高一線？不過，觀乎其日線圖形勢，卻有食胡跡象！

 

 

匯控ADR隔晚折合港元較周一港股收市價高逾4%，假期間曾觸及58元。

（《開市Good Morning》截圖）

 

短線食胡走位？

 

　　在農曆新年期間，匯控ADR已隨美股反彈，截至周三（3日），匯控ADR折合港元已觸及58元，創近兩年新高。不過，隔晚在英倫銀行宣布加息0.25厘後，其升勢回順，收市報57.59元，較周一（1月31日）收市價高逾4％。

 

　　周五上午港股假後復市，匯控的升幅維持在5％以下，最多漲4.9％，高見57.85元，創2020年2月17日以來最高。

 

　　在匯控的日線圖上，RSI及STC均已呈現背馳現象。截至半日收市，STC的％D及RSI分別報89.938及76.863，比各自的前高位97.867及88.795為低，可見近期的上升動力低於前高位時。頂背馳並不意味股價立即下跌，因為可以呈現雙頂、甚至三頂背馳現象，現時投資者需步步為營，小心股價的回吐壓力。

 

　　事實上，在匯控的周線圖上，58元、59元及60元均為前升浪頂，意味此水平阻力較大。雖然周線圖形勢仍然顯著向好，惟從14天RSI可見，上升動力也見不足。目前股價已較上月中旬的前高位54.7元高出逾5％，惟現時的RSI僅較同期的前高位高出1％。儘管這並非背馳現象，但也明顯看到兩者升勢不同步。

 

　　香港股票分析師協會副主席潘鐵珊也認為58－60元屬較大阻力位。他今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》上表示，早在低位買入的投資者可考慮分批食胡，候低再補回。觀乎《etnet強化版MQ》的數據，匯控的普通大戶、中戶、散戶的主動買沽比率分別報43：57、36：64、35：65，意即在這三個級別的市場參與者中，沽家的入市態度均較買家進取，部分買家的確有食胡跡象！

 

在匯控的日線圖上，STC及RSI均呈現背馳現象。

（《經濟通HV2報價系統》截圖）

 

美英歐幣策 利匯控中長線走勢？

 

　　雖然短線或要走位，惟長線仍看好？高盛早在假期前已發布報告，指出雖然匯控股價已由2020年9月低位25.784元（除淨價計），上升逾1倍，但目前股價仍然接近周期中期的估值，屬吸引水平。

 

　　高盛指出，匯控被視為美國加息受惠股，主要由於其45％存款為港元或美元，流動性高、貸存比率低，而且在亞洲及歐洲部分地區擁有強勁的存款分行。在過去兩次的美國加息周期中，亞洲地區，尤其是香港的淨利息收入表現強勁，抵銷其他地區較疲弱的表現。隨著高盛上調美國聯儲局的加息預期，最新料在2024年底將一共加息10次，上調匯控2022－2025年基本每股盈利預測平均6％，並將目標價由61元上調至68元，維持「買入」評級。

 

　　高盛又預期，匯控每年股份回購速度將由目前的20億美元，倍增至2025年的40億美元；股息料由2022年的約4厘，升至2025年的約7厘。

 

　　至於英國方面，英倫銀行隔晚宣布加息0.25厘至0.5厘抗通脹，符合預期。在九名委員中，四名主張加息半厘；而委員則一致同意開始縮減資產負債表，並預期2023年底前完全出售企業債券。

 

　　歐洲央行則繼續按兵不動，行長拉加德沒再提及今年不太可能加息。消息指，部分決策官員在會議上提議採取行動，例如加快減少買債。另有分析估計，歐央行將於今年9月開始加息。

 

經濟通通訊社記者 梁凱菱

 

 

重溫《開市Good Morning》潘鐵珊詳盡分析，請按此

 

 

 

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