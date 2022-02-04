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《盤後部署》恒指紅盤高開高收 惟熊證重貨已除防調整

04/02/2022

　　隔晚美股Meta暴瀉兩成六，美股借勢回調，納指下跌538點或3.74%。然而港股虎年首日大旺，紅盤高開590點。阿里巴巴美股逆市收高0.48%，阿里港股(09988)高開5.26%。此外，英倫銀行一如預期加息，加息四分之一厘，重磅匯控(00005)高開近4%，友邦(01299)高開近3%。

 

 

(資料圖片)

 

　　港股上午大幅高開後一度見沽壓，惟買盤陸續流入，多個板塊走高。據內媒報道，多家銀行預計合共提供併購融資支超過300億人民幣，內房板塊受惠走高，碧服(06098)升逾7%一度為最佳藍籌。李寧(02331)發起特殊目的收購公司，疊加冬奧開幕利好體育板塊，股價炒高近8%。


　　多隻落後藍籌股炒起；創科(00669)升8.13%，收報138.4元；比亞迪(01211)升7.05%，收報237元；百威亞太(01876)升5.11%，收報21.6元；海底撈(06862)升8.22%，收報18.16元，為全日最佳藍籌。


　　恒指午後越買越有，一度升超過800點，最終全日收報24573，升771點或3.24%，再度收高於百天線，主板成交1139.04億元。國指收報8584，升234點或2.81%。科指收報5581，升165點或3.05%。


　　內地是日為農曆年假，A股市場繼續休市。

 

下周大市或受財新PMI數據影響

 

　　恒指新年紅盤高開高收，多隻落後股份炒起同慶賀，指數重上百天線，MACD熊差收窄，短線走勢利好。然而，上個交易日恒指牛熊證街貨比例已達68.8%比31.2%，合計今日再收回逾1500張熊證，包括24500至24600的熊證重貨區，熊證區可謂已盡數殺清，大戶短線上殺空間已不大，料恒指下周初下行壓力較大。以恒指現時升幅來看，現時恒指支持位可先看廿天線約24000位置，若失守廿天線則下望五十天線會有更大支持。

 

　　下周一內地復市，同時公布1月財新中國服務業及綜合PMI數據，此前公布的財新中國製造業PMI降至50以下，若服務業及綜合PMI同樣受疫情拖累向下，將為一大沽貨藉口，尤其今日炒起的弱勢股。

 

恒指今日紅盤高開高收，最終突破10天線，收報24573點。(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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