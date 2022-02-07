  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】假後比特幣表現造好，比特幣升近四萬二美元

07/02/2022

　　假後加密貨幣表現全面攀升，比特幣升近四萬二美元左右，而以太幣亦重返三千美元大關，市場憧憬亞洲市場農曆假期後復市會有資金流入市場。另外，GameFi概念相關的遊戲幣見有資金落鑊，gala(GALA)、axie infinity(AXS)和decentraland(MANA)的價格在過去24小時內上漲了兩位數。

 

 (SHUTTERSTOCK圖片)


　　技術分析上，在過去24小時內，比特幣的買賣十分活躍，而近期必須站穩三萬七美元之上，並且需要突破四萬五美元關口，才能算得上一個較為明顯反彈，目前短線比特幣的RSI日線圖顯示並未升至超買，反映比特幣仍有一定程度升幅。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報元41812.26(美元．下同)，跌1.34%(24小時比較．下同)；以太幣現報3015.82元，跌1.29%；艾達幣報1.13元，跌0.79%；瑞波幣報0.6755元，跌1.03%。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到: 

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php


又或者去Down App:

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

115.000

異動股

03690

美團－Ｗ

225.800

異動股

01024

快手－Ｗ

89.400

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 35,094.39
    +4.65 (+0.013%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,515.06
    +14.53 (+0.323%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 14,231.47
    +133.46 (+0.947%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升12.311
變動率︰+2.932%
較港股︰+1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升31.923
變動率︰+2.221%
較港股︰+0.07%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升3.104
變動率︰+2.049%
較港股︰-0.19%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌474.209
變動率︰-1.601%
較港股︰-0.79%
精選中資美股 More
SFUN 搜房網
按盤價(USD)︰升4.200
變動率︰+8.175%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.190
變動率︰+3.970%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升3.170
變動率︰+3.925%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌115.800
變動率︰-5.253%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升203.050
變動率︰+5.755%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升203.279
變動率︰+4.546%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升66.630
變動率︰+4.534%
UBER
優步
按盤價(USD)︰升38.470
變動率︰+3.833%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/02/2022 10:14 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：07/02/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/02/2022 10:14 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 115.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 225.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 89.400
  • 00268 金蝶國際
  • 18.720
  • 02269 藥明生物
  • 80.600
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 58.650
  • 目標︰$60.00
  • 00669 創科實業
  • 137.800
  • 目標︰$152.78
  • 03888 金山軟件
  • 35.150
  • 目標︰$39.24
  • 00408 葉氏化工集團
  • 4.400
  • 目標︰--
  • 01209 華潤萬象生活
  • 46.500
  • 目標︰$48.00
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 56.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 115.000
  • 00700 騰訊控股
  • 478.000
  • 00005 滙豐控股
  • 57.900
  • 06978 永泰生物－Ｂ
  • 7.570
報章貼士
  • 00005 滙豐控股
  • 57.900
  • 目標︰$70.00
  • 00669 創科實業
  • 137.800
  • 目標︰$150.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 212.000
  • 目標︰$254.00
熱炒概念股
即時重點新聞

07/02/2022 16:56  《盤後部署》恒指微升，十天線上買力強，料周內試兩萬五

07/02/2022 17:09  希慎(14)斥30.5億收購永利星25%股權，發展庇利街項目

07/02/2022 16:44  【新冠肺炎】本港新增614宗確診，竹篙灣明起收輕症病人

07/02/2022 17:07  衞生署料明確診或達六百至八百宗，58%確診者已打兩針或以上

07/02/2022 11:35  許正宇:年中公布數碼港元研究結果，港股通研人幣計價未有時間表

07/02/2022 17:49  【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒２億人幣，買中移動沽騰訊

07/02/2022 08:13  【大行炒Ｄ乜】匯證上調友邦目標兼升級，招銀首予商湯買入評級

28/01/2022 18:06  《嚟緊炒Ｄ乜》毛利率年年升，染藍黑馬中國飛鶴準備起飛

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》財新服務業PMI錄五月低　A股虎年開門紅成交仍淡

新聞>財經熱話

內銀或提供併購融資逾300億人幣　惟樓市疲弱內房股價彈唔起

新聞>專訪

【專訪】陶冬：另一輪更大QE將重演，投資才是王道（有片）
品味生活
生活

基金債券攻略．凌風

新年送你7厘息的基金

美女中醫．譚莉英

外邪、飲食失調、過勞都會令全身水腫！你屬陽水定陰水型？中醫針灸、自己按穴都Work！

職場英語教室．Zephyr Yeung

射波必學！鼻塞、喉沙英文點講？一文學識多個請Sick Leave表達方式、句型
DIVA CHANNEL

港女講男．妮洛

拍拖不久即共赴同居，感情、經濟上的考量，你真的準備好了嗎？

Yan Can Taste．Yan Chung

師承見城Omakase Early Dinner：師承見城，北海道鯊鰈魚、淡路島針魚、大拖羅最肥蛇腹位， 全程感受魚油脂香！

廚職背遊．梁芷靈

8個英國情人節Fun Facts：英國男人毫不浪漫？Galentine's Day 更值得慶祝？
健康好人生 Health Channel
新一年！為健康打好基礎！4款美味簡單抗炎早餐推薦
農曆年後上火、飽滯兼失眠！煲小米粥養脾胃、飲安神焗茶！按這3個穴位清心火兼消滯！
你Out佢都未Out！ 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2022 23:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/02/2022 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
中國故事07/02/2022
《神州經脈》財新服務業PMI錄五月低　A股虎年開門紅成交仍淡
財經熱話07/02/2022
內銀或提供併購融資逾300億人幣　惟樓市疲弱內房股價彈唔起
專訪07/02/2022
【專訪】陶冬：另一輪更大QE將重演，投資才是王道（有片）
財經熱話07/02/2022
阿里擬註冊10億份ADS惹配股疑雲　股價弱勢難改曾插近半成
大行報告07/02/2022
【大行炒D乜】匯證上調友邦目標兼升級　招銀首予商湯買入評級
財經熱話07/02/2022
【人日送禮】藥明生物「假盈喜」？拆解「生日不快上」原因！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金