內銀或提供併購融資逾300億人幣 惟樓市疲弱內房股價彈唔起

近日據報內地多家銀行支持房地產項目併購，合共提供融資逾300億人幣，惟內地公布的1月住宅銷售數據欠佳，令內房股不見受太大刺激，今日(7日)股價個別發展，惟再回購本金額600萬美元票據的碧桂園(02007)收市微升。

(碧桂園網頁截圖)

招行浦發廣發等表態支持 對出險房企不抽貸斷貸

據官媒《中國證券報》報道，內地多家銀行正支持房地產項目併購，預計合計提供併購融資支持超300億元人民幣。報道提到，此前人行分別與國資委和銀保監召開相關會議，鼓勵大型民營企業、央企和國企併購出險和存在困難的房地產企業的優質項目，並希望大型銀行和股份制銀行能夠積極為併購方提供併購貸款，同時對出險房企不要抽貸、斷貸。



自去年12月《關於做好重點房地產企業風險處置項目併購金融服務的通知》發布以來，已有浦發銀行(滬：600000)、招商銀行(03968)、廣發銀行等多家銀行表態將提供房地產併購融資支持，方式包括併購主題債券、併購貸款、併購基金、資產證券化等。另資產管理公司(AMC)未來也有望參與房地產併購融資項目。報道引述業內人士分析指，房企項目間併購除可盤活出險房企資產外，還可為項目引入資質較好的合作方，利於項目層面後續融資和銷售，是市場化解風險的重要手段。

(今日《開市Good Morning》節目截圖)

碧桂園回購本金額600萬美元票據 世茂許榮茂再抵押中環中心

除有內銀支撐消息外，市場繼續有內房為挽回市場信心動作頻頻。其中碧桂園(02007)公布，由1月18日起及上周五(4日)，已於公開市場進一步購回於新加坡上市、7月到期的4.75%優先票據，本金總額為600萬美元，所購回票據將相應註銷。碧桂園又指，自去年12月30日起及截至上周五，已累計購回優先票據本金總額3010萬美元，將繼續監察市況，並於適當時候進一步購回優先票據。

另外，世茂集團(00813)主席許榮茂繼早前抵押名下3層中環中心提取約14億元貸款後，他於1月初再抵押另外兩層中環中心物業，為旗下海外物業投資提供額外擔保。據悉許榮茂今次抵押並非直接換取貸款，而是為他個人名下倫敦物業Christ Church Court辦公樓一筆約17億元貸款提供額外擔保。

百城房價三連跌2月料續低迷 深圳二手住宅成交創近十年低

另一方面，中指研究院發表報告顯示，1月內地百城新建住宅平均價格為每平方米16179元(人民幣．下同)，按月跌0.01%，跌幅較上月收窄0.01個百分點，惟已連跌三個月。另二手住宅平均價格為每平方米15987元，按月跌0.08%，跌幅較上月收窄0.01個百分點。報告認為，中央及地方政府房地產調控未來將進一步突出穩樓市的政策目標，支持商品房市場更好滿足購房者合理住房需求，短期內預計將有更多城市跟進出台支持購房需求的相關政策，但考慮到政策作用傳導至市場的時滯效應，觀望的市場情緒依然濃厚，2月份多數城市樓市表現或依舊低迷。

而據深圳市房地產信息平台數據顯示，1月深圳二手商品住宅僅成交1557套，成交面積為14.73萬平方米，同比大跌75.04%。深圳二手住宅月度成交再度跌破2000套，且低於去年10月的1605套，再創近十年歷史新低。

大和：市場情緒或續低迷 美銀：續看好中海外潤地龍湖

大和發表研究報告指，中國房地產受購房者的觀望態度及農曆新年的影響，發展商的1月合同銷售按年仍然疲弱，不過銀行對發展商收購及加速資產或業務處置的支援增加，維持中國房地產行業「中性」立場，並持續看好財政強勁的發展商，予龍湖集團(00960)、華潤置地(01109)及旭輝(00884)「買入」評級，目標價分別為55.9元、44元及7.8元。另大部分發展商未公布2022年的合同銷售目標，但預期平均合同銷售將有平穩增長，相信行業政策和信貸最壞的時期已經過去，惟市場的情緒可能會持續低迷至少幾個月。





美銀證券則指，根據房地產顧問公司CRIC的預測，中國主要房企今年1月合同銷售按年跌40%。儘管許多低線城市在春節前推出了寬鬆政策，包括提高住房公積金貸款的貸款比例，以及向三孩家庭提供購房補貼，但春節期間購房需求並沒有太大改善。美銀此前看好的國企在1月的表現亦未有優於同業。不過，未來若有任何寬鬆或降息消息將提振市場情緒，國企將優先受惠，繼續看好中海外(00688)、華潤置地、龍湖和萬科(02202)，維持富力(02777)和世茂(00813)「遜於大市」看法。

溫傑：政策料會邊際放鬆 優質房企股價明顯回調才可買入

光大證券國際財富管理策略師溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，內地當局對內房的政策料會邊際放鬆，始終內房現有較大營運壓力，1月住宅銷售數據不理想，第一季亦會有較多內房高息債到期，如不援助恐火燒連環船，加上內房所涉板塊多，如政策不放鬆會牽一髮動全身，而固定資產投資是內地三頭馬車之一，內房總不能不救，但救的方法有別，有違約就讓它違約，如讓恒大(03333)違約將它拆骨，但為不影響整個股市及經濟，針對其他房企會鬆鬆手。

另溫傑指，去年兵荒馬亂，不論優質或劣質房企股價及債價都急跌，而今年兩者股價債價表現會有分別，但問題是優質房企如中海外股價升至23.5元已升了很多，1月頭時就只有18.6元，至於債務水平較高的房企有機會面對流動性風險，總之好的太貴，衰的又太廢，現時找不到一隻值得買，但中海外、潤地及越秀地產(00123)等有央企背景而財務質素較高的房企，如見股價有明顯回調可買入。

內房股今日升跌不一，除碧桂園外，部分曾傳陷困的房企如中國奧園(03883)、富力(2777)及融創(01918)等亦造好，反而早前熱炒的潤地及龍湖等則見回吐。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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