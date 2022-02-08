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【大國博弈】中美角力重挫藥明系 專家給予投資者三個忠告！

08/02/2022

　　冬奧舉行中，歷來有非文明規定不能發動戰爭，不過中美貿易戰的烽煙自特朗普時代至今未曾止熄。美國最新公布「未經核實」實體名單（Unverified List，簡稱UVL），當中包括藥明生物(02269)旗下兩間分別位於無錫和上海的公司，前者亦是藥明康德(02359)同系公司。消息拖累兩股急瀉，藥明生物於開市一個多小時後停牌，停牌前瀉近23％報62.25元，暫為表現最差藍籌。面對急跌股份，專家給投資者的三個忠告！


美國再制裁中企 藥明系兩公司偕31間企業被列禁運名單


　　美國商務部隔晚（7日）宣布，把33間中國企業納入UVL，為近3年來首次。當局指該批企業在合符法規方面存在問題，因此禁止美國企業向相關企業輸出受管制技術，或進行業務往來。聲明同時指出，被列入UVL，不意味美國出口商不能與其接觸，亦不意味存在具體、明確的國家安全或外交政策問題。不過，與UVL上的各方進行的交易需要額外文件，包括授權官員的聲明等，而此類交易亦不符合美國出口管制許可例外的授權條件。


　　藥明今早（8日）也澄清，UVL並非為人熟悉的美國「實體名單」或「黑名單」，相信此次被列入UVL主要原因是受到新冠疫情影響，美國商務部無法來中國驗證其產品。藥明亦強調，上海和無錫公司均已建成產能，毋須再購買新反應器，濾器也具備全球供應鏈，深信事件對公司業務沒有造成影響。


　　藥明生物高層今早在電話會議上指出，被列入UVL的企業可以採取措施以爭取從名單中被移除，透露目前公司在美國的律師團隊正在緊急作業，準備明天（9日）與美國商務部談判。

藥明生物弱勢非朝夕之間

　　藥明有理說不清，市場明顯對藥明信心欠奉，以腳投票，先沽為敬，日中低見55元，創2020年8月來新低，跌幅高達31.76％。藥明生物也只好急煞停跌勢，停牌前報62.25元，剩下藥明康德(02359)和藥明巨諾(02269)捱沽，股價半日分別腰斬逾15％和挫近5％。


　　事實上，藥明生物早已處於弱勢，市場借消息減持也無可厚非。該股自2021年7月破頂高見148元後持續下滑，走勢一浪低於一浪。即使昨日公布盈喜仍難扭轉弱勢。值得留意，藥明生物昨日盈喜屬「假盈喜」，實質公司下半年純利較上半年倒退。本欄另一位筆者昨日曾作分析，在此不贅，請按連結重溫。藥明生物昨日以陰燭收市，反映買盤承接力不足，部分投資者亦趁機沽貨，收市時未能站穩10天線，弱勢不言而喻。

 

即睇：【人日送禮】藥明生物「假盈喜」？拆解「生日不快上」原因！


專家給投資者的三個忠告

　　雖然由政治事件引起的下跌空間難以預計，但輝立證券董事黃瑋傑今早於《開市Good Morning》直播節目提醒投資者三大要點！


　　一：不建議於即日「兵荒馬亂」時沽出股份，認為市場目前對消息反應過敏，股價很大機會於短期反彈。

 

　　二：後抽關鍵位置：先看1分鐘圖上，今日於早市初段急跌後，一度錄得的最高位62.15元。他指出，面對急瀉股份，超短線操作可參考1分鐘圖表，故62.15元可被視為即市反彈阻力位。而1月27日及28日低位73.5元，以及12月15日的前低位72.1元，同為關鍵位。


　　值得留意，藥明生物低見55元後見大戶買家進場。事實上，雖然藥明生物已中途停牌，仍為目前現貨主板市場上，資金淨主動買入最多個股，資金規模達4.68億元！不過，觀乎藥明生物的資金流向，大戶與非大戶主動買沽比率僅報54：46及52：48，皆為不及格；淨買入最多券商是散戶為主的富途證券。


　　三：最後，黃瑋傑提醒投資者，部署股份時應留意250天線。藥明生物早年屬強勢股，於2019年7月起至2021年11月初，股價穩守於250天線之上，隨後才跌穿250天線，反映於過去250天買入的投資者平均錄得帳面虧損，故持貨者當時已應沽貨離場。目前上方蟹貨重重，投資者只能望門興嘆。

 

在藥明生物的1分鐘圖上，股價於早市初段急跌後，一度反彈至62.15元。（《經濟通HV2報價系統》截圖）


經濟通通訊社記者 葉嘉兒

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 

 

另外，獨立股評人 林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評藥明生物，立即重溫

 

 

 

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